Inseguridad en el barrio San Vicente: Un delincuente entró a la casa de una mujer y la policía no atendió ninguno de sus llamados

Una vecina del barrio San Vicente que fue víctima de un hecho de inseguridad realizó una gravísima denuncia al afirmar que la policía no atendió ninguno de sus llamados pidiendo auxilio.

La situación ha generado una gran conmoción entre los vecinos de ese populoso barrio que, desde hace meses, viene siendo objetivo de la delincuencia.

La víctima de este hecho de inseguridad recibió en su domicilio a la periodista Claudia Bilbao y, aún conmocionada, relató lo sucedido en la madrugada del domingo.

La mujer dijo, «me despierto a las 4.40 de la madrugada sintiendo que están violentando la puerta balcón del patio e inmediatamente entro en shock y escucho que se llevan por delante vidrios, ahí me levanto, trato de prender de las luces, muy asustada, e inmediatamente llamo al 911. Del 911 me dicen que me tenía que comunicar con el número de teléfono de la jurisdicción que correspondía a mi domicilio. La llamada duró un minuto veinte aproximadamente, yo estaba muy alterada y muy nerviosa. Yo sabía que la persona (el delincuente) sabía que estaba en el techo. Corto y llamo a la comisaría Primera, siento un estruendo terrible y después me doy cuenta que eran todas las herramientas que me habían faltado a mi papá, y la persona que había saltado.»

La víctima de este hecho de inseguridad agregó, «mi casa es muy chiquita, si salía al patio o salía a la calle a pedir auxilio me sentía muy expuesta, yo sabía que el delincuente estaba arriba del techo.»

Al hablar del llamado al 911 – que desde hace año tiene altísimas falencias en la ciudad – la mujer dijo que el operador que recibió su llamado «no me preguntó nada, me dijo que cortara y me comunicara con la jurisdicción correspondiente.»

La mujer reveló que la cosa fue más grave aún cuando llamó a la comisaría Primera: «nunca me atendieron».

De inmediato dijo, «la única persona que me auxilió fue mi hermana que vino, dio vueltas antes de entrar a mi casa porque nos quedaba la sensación de que podía quedar alguien en el patio, o como ya ha sucedido, en los techos linderos.»

Al mismo tiempo la mujer relató que – gracias a las cámaras de los vecinos – pudo determinar que había una persona «con buzo blanco, en bicicleta, haciendo ocho como vigilando todo» sobre lo que faltó de su domicilio la víctima dijo, «se llevó mucho calzado, muchas herramientas y se dejó preparado cosas electrónicas, ropa y demás cosas que no logro visibilizar.»

«Sino hay una respuesta del teléfono qué es lo que me queda», dijo la mujer quien aseguró sentir «miedo» y sentirse «con un vacío enorme.»

En el barrio San Vicente hubo una reunión entre vecinos y autoridades policiales, en aquel entonces se adelantó que se reforzaría el patrullaje aunque la mujer dijo que «eso no se sostuvo en el tiempo.»

«Necesito sentirme segura, y hablo por todo el barrio», dijo la mujer quien en el transcurso de la tarde de este domingo realizó la denuncia policial correspondiente.