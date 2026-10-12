Observatorio Vial: En Olavarría los siniestros de septiembre bajaron un 13,8% interanual

El Observatorio Vial contabilizó 81 siniestros durante septiembre de 2026 en Olavarría, frente a los 94 registrados en el mismo mes de 2025.

La estadística mensual también quedó marcada por un fallecimiento en un siniestro ocurrido en Sierra Chica, el primero registrado en lo que va del año.

La comparación interanual muestra que septiembre tuvo 13 siniestros menos que el mismo mes del año pasado, una diferencia del 13,8%.

Uno de los hechos más graves del mes ocurrió el 27 de septiembre en Sierra Chica. Santiago Castro, de 20 años, murió tras perder el control de la motocicleta en la que circulaba e impactar contra una columna de alumbrado público, frente al acceso a la Unidad 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El siniestro se produjo en la intersección de la avenida Legorburu y la calle Cavilla Sinclair. Una ambulancia acudió al lugar y el personal médico constató el fallecimiento del joven. La causa fue caratulada preventivamente como «Muerte por hecho de tránsito».

En cuanto al acumulado anual, el Observatorio Vial contabilizó 793 siniestros en lo que va de 2026. Durante 2025, el registro total había sido de 1.091, una cifra correspondiente al año completo, por lo que ambos números refieren a períodos de distinta duración.