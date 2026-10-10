Un olavarriense y su hija de 5 años involucrados en un un choque en la Ruta 3

Fuente y foto: Noticias de Azul

Un conductor de Olavarría, de 37 años, y su hija de 5 resultaron ilesos este sábado luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado por un camión en el kilómetro 272 de la Ruta Nacional Nº 3.

El siniestro involucró a un Renault Fluence, conducido por Jorge Gabriel Cabrera, de 37 años, quien viajaba junto a la niña, y un camión Volvo FH460 con acoplado Randon, al mando de Marcelo Di Martino, de 50 años, domiciliado en Villa San Luis, partido de Florencio Varela.

Según la información oficial, el camión colisionó por alcance al automóvil. Las causas del impacto no fueron precisadas.

Tras un llamado al 911, personal del Departamento de Seguridad Vial Azul acudió al lugar. Luego de las actuaciones, la calzada quedó liberada y ambos vehículos permanecieron en el sector a la espera del servicio de grúa.