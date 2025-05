Carlos Antonini, tras su salida de la CNRT: “Si uno no recibe un apoyo es como que te están tirando a la jaula de león”

Luego de conocerse la salida del estilista Carlos Antonini de la subdelegación local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el dirigente habló con FM Sapiens para aclarar versiones periodísticas que hablaban de presiones de los referentes libertarios Celeste Arouxet y Guillermo Lascano e incluso rumores de aportes de su salario para el partido La Libertad Avanza.

Cabe aclarar que la versión, que surgió de un medio periodístico bonaerense, fue tomado por el newsletter Volver a las Fuentes y que en la previa a su publicación se intentó contactar con Antonini, pero se logró saber que hubo una negativa de la referente Arouxet a que responda al medio que la contactó. Luego el espacio pidió en un comunicado “responsabilidad” a la hora de informar, pero ante la oportunidad de dar la versión, el dirigente eligió no responder a mensajes y llamadas de los colegas de Central de Noticias.

En diálogo con Levantate, Antonini rememoró que conoce a Milei desde 2015 cuando tuvo una peluquería en Buenos Aires: “él vivía en la esquina donde yo tenía el local. Y esa noche lo veo en televisión y desde ahí lo empecé a seguir. Y una vez que él dijo unas palabras que me llegaron muy fuerte, que fue, si querés un cambio, metete al barro y embarrate. Y bueno, y ahí eso fue más o menos el motivo y lo que me llevó a trabajar”. En el espacio Ahora Olavarría se sumó en 2021-2022. De hecho, como dato de color, fue el conductor de la camioneta que llevó a Milei en su visita a Olavarría. “Lo traje desde el aeropuerto y lo volví a llevar”.

Dijo que el ofrecimiento llegó por “trabajar codo a codo” con Arouxet y Lascano: “Cuando surgió el nombramiento, yo tenía experiencia en el transporte hace muchos años, yo trabajé en Estrella del Cóndor y la empresa Plusmar. Y bueno, no era lo que es la CNRT, lo que realmente se dedica al organismo, pero bueno, un conocimiento en transporte tenía”.

Comentó que la oficina fue abierta por el gobierno nacional de Alberto Fernández en 2021, gestionada por el massismo local. “Yo muy bien no sabía qué era lo que había que hacer, pero bueno, me capacitaron y me anticiparon que era un trabajo en el cual yo tenía que gestionar cosas políticas para la Agencia y, a su vez, trabajar y estar a la par de los fiscalizadores”. Admitió además que “no estaba solo, estaba con dos abogados más, más el equipo que había quedado de la gente que había puesto en su momento Eduardo Rodríguez”.

Tras detallar las labores de la CNRT en Olavarría, con controles en nuestra ciudad y la región, comentó las razones por las cuales se dio su salida, sin presiones ni de Arouxet ni Lascano: “de hecho sigo trabajando a la par de Celeste y Guillermo y de los concejales. El motivo general, mayor motivo, fue que cuando uno empieza a tomar decisiones dentro del organismo empecé a ser cuestionado por el personal que ya estaba. Entonces, no tenía un respaldo desde mis superiores de CNRT, entonces tomé la decisión, lo hablé con Guillermo y Celeste” dijo.

Comentó una particular situación vivida en el organismo: “teníamos una camionetita para manejarnos y llegar a las distintas ciudades, hacer los controles, y en el mes de febrero la camioneta se le termina el cupo para cargar gasolina. Y no pudimos ir a distintas ciudades porque no había gasolina”. Por ello, explicó que “era el vehículo oficial de la oficina y se usaba para hacerse el traslado del personal, irse a buscar al trabajo, a la casa. Se lo llevaban para su domicilio porque supuestamente no había una cochera, no había un lugar donde cuidarlo, qué sé yo, y lo llevaban a su domicilio. Entonces tomé como decisión que quedara en la terminal y que cada personal se dirigiese al punto de trabajo en sus vehículos personales o por sus propios medios. Y, bueno, ahí empezó el cuestionamiento de que si la camioneta la iba a lavar yo, si de ahora en más me iba a hacer cargo yo, y no sé”.

Después, “me pongo a lavar la camioneta en un control, en el Peaje, y me cuestionaron que no era el lugar, que los iba a llevar a todos conmigo, los iba a arrastrar a una sanción y, bueno, cosas así que no dejaban que uno trabajara tranquilo, que tomara decisiones. Cuando lo planteo a la parte superior mía, en CNRT, no encuentro una respuesta favorable, entonces digo qué estoy haciendo acá, si no es un apoyo, si uno no recibe un apoyo, es como que te están tirando a la jaula de león y no te están dando una herramienta”.

Acusó a la gestión anterior que asumió sin saber que “era una oficina, una subdelegación muy cuestionada, cuestionada porque, bueno, ya no el subdelegado que reemplazo yo, sino un subdelegado anterior, había generado que la agencia, la oficina esté mal vista dentro de la CNRT. Cuando entré me dijeron, mira, esto es una papa caliente y la silla tuya es una silla eléctrica. Pero bueno, no lo dimensioné al comentario, una vez que empecé a trabajar ahí me di cuenta”.

Dijo que “con Celeste tengo un aprecio muy grande. Y fue la primera a la que le comuniqué mi decisión y, bueno, de ella y de Guillermo tengo el apoyo absoluto” sobre los referentes locales de La Libertad Avanza.

Sobre la acusación de realizar aportes de su sueldo a La Libertad Avanza, dijo que “si lo hacen yo no tengo por qué cuestionar nada” pero “por mi parte, a mí nadie me vino y me dijo tenés que aportar. De última no lo veo ni mal ni bien. Pero yo, por mi parte, ya te digo, no vino nadie y me dijo, mirá, hay que aportar tanto o este puesto vale tanto. ¿Se entiende?” y agregó que es un cargo “con un salario escaso”: “imagínate que si en alguna otra oportunidad te llevo el recibo del sueldo, creo que un playero de estación de servicio gana más que yo” cerró.