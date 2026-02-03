Daniel Soria, ministro de la Suprema Corte, brindará una charla en Olavarría

La Asociación de Abogados de Olavarría recibirá el próximo jueves 19 de febrero a uno de los integrantes del máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires. Se trata del Dr. Daniel Fernando Soria, ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien encabezará un espacio de formación y debate.

El magistrado disertará en la charla titulada “Reflexiones sobre el caso Barrios”, un precedente de gran relevancia en el ámbito jurídico provincial. La cita está programada para las 17:00 horas en la sede de la entidad, ubicada en Moreno 4169.

La llegada de Soria representa un hecho destacado para la comunidad profesional local, dado su rol institucional en la cabeza del Poder Judicial bonaerense. Los interesados en asistir a la jornada deben inscribirse previamente a través del correo electrónico [email protected].