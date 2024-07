El PRO de Olavarría busca reordenarse: “Lo importante es poner la pelota en movimiento”

El viernes pasado el club Álvaro Barros fue escenario de una “peña política” del PRO de Olavarría donde el espacio empezó a trazar las líneas de acción para convertirse, nuevamente, en alternativa electoral al gobierno municipal de Maximiliano Wesner.

El encuentro del viernes, del que no hay foto oficial, fue revelado por los colegas Josefina Bargas y Alexis Grierson en el newsletter Volver a las Fuentes.

El diputado provincial Martín Endere fue el primer vocero del encuentro político del que también participó el exintendente Ezequiel Galli.

Endere habló con el periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32) y explicó: “el viernes a la noche en el club Álvaro Barros fue una especie de Peña política pergeñada, en principio, por los concejales del espacio pero también en la estuvimos presentes un montón de militantes y Ezequiel (Galli) por supuesto.”

Sobre el encuentro el diputado Endere eligió resaltar la presencia de nuevos olavarrienses que se suman a la estructura del PRO. “El dato positivo es ver caras nuevas. La sociedad lo que está buscando es alternativa de representación, hay una crisis de representación que atraviesa a toda la sociedad y esto se ve no sólo en las encuestas sino en las conversaciones que uno puede tener con los vecinos. El dato importante, es la cantidad de gente que fue acompañar. Creo que lo que están buscando es una alternativa es lo que se busca ofrecer de cara al 2025 y de cara al 2027 en Olavarría”, dijo.

Si bien destacó la presencia de “caras nuevas”, Endere fue consultado sobre las ausencias en el encuentro y de alguna manera intentó minimizarlas: “La política y las suspicacias se llevan de la mano. Yo creo que, a veces, en las presencias y las ausencias se generan cosas que no son. La verdad que es algo que se generó espontáneamente, es una primera reunión. Habrá quienes no han querido, no han podido, no los han dejado ir. Lo importante es poner la pelota en movimiento, creo que si uno se detiene en quién fue y quién no fue se termina corriendo el eje que es darle una opción a un montón de gente que quiere construir una alternativa de gobierno en Olavarría”, señaló.

La aclaración de Endere fue válida dado que el domingo, horas después de que se hizo pública la reunión, en la red social X apareció un mensaje que parecía ir destinado a lo que sucedió el viernes en el club Álvaro Barros. Ese mensaje era del empresario, Gastón Acosta un hombre de extrema cercanía con Ezequiel Galli.

Volviendo al rol de Ezequiel Galli, Martín Endere ratificó lo dado a conocer por el newslleter VAF y dijo: “Ezequiel está acompañando desde la grandeza y la experiencia de haber gobernado la ciudad de Olavarría durante ocho años y con la claridad de querer ser parte de un proceso que vuelva a gobernar la ciudad de Olavarría.”

En el tramo final de sus respuestas sobre la reunión del viernes, Martín Endere habló de un posible acercamiento en Olavarría entre el PRO y la dirigencia de “La Libertad Avanza” tal como pasa a nivel nacional. Vale recordar que Ezequiel Galli es funcionario de Corredores Viales una empresa del Estado Nacional.

“Yo creo que uno debe resguardar la identidad y la esencia de un espacio, por eso es que creo que es importante mantener el PRO como una fuerza distinta a “La Libertad Avanza”. Aún cuando hay apoyo, aún cuando hay coincidencia. Eso en el plano de la identidad. En el plano del diálogo yo creo que debemos mantener los puentes necesarios para que el olavarriense tenga una real alternativa de poder en la ciudad de Olavarría. Acá no hay que esquivarle al bulto, acá es claro que cuando un electorado se divide, las fuerzas se debilitan. Me parece que es importante mantener los canales de diálogo abiertos para generar la alternativa real de poder que pueda gobernar la ciudad en 2027″, cerró.