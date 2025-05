“En la oficina de Pareja me pide un millón de retorno”

Viviana Aguirre, diputada suplente de La Libertad Avanza y ex funcionaria del PAMI, en La Plata, desató un escándalo sin precedentes luego de ser echada de su trabajo.

Según dijo, fue por denunciar irregularidades y hechos de corrupción en la obra social de las y los jubilados: “En una reunión me pide un millón de pesos de retorno y que firmara papeles ilegales“, contó en una entrevista radial, sobre el hecho en el que apuntó contra el diputado provincial Sebastián Pareja, armador bonaerense del partido y apoderado, y a Juan Osaba, uno de sus dirigentes de confianza.

Durante la entrevista con El Destape Radio, la ex funcionaria contó que conoció al presidente, Javier Milei, en los pasillos de la televisión cuando ella era productora y él un invitado más, que daba su visión como economista o panelista, en programas como el de Alejandro Fantino. “Ahí me metí por primera vez en la política, le pregunté si se iba a postular como presidente y ahí empezó mi carrera política“, contó y aclaró que hasta ese momento trabajaba en causas sociales, pero se sentía “muy descontenta” con la política.

“Lo empecé a escuchar a Javier, me gustó su perfil y dije ‘ahí creo que ese es el cambio’. Cuando me dijo que se iba a postular intercambiamos los contactos y me puse la camiseta de La Libertad Avanza”, relató. En ese momento llegó el primer pedido de aportes económicos: “Como él dijo que las campañas se las tenía que pagar uno, entre Raúl Simonetto y yo pusimos 15 millones de pesos“, dijo sobre los aportes que hizo para la campaña, luego fue fiscal general durante los comicios y de ahí se iba al Hotel Libertador -que hizo de bunker para Milei durante los largos meses en los que duró el proceso electoral- a acompañar a Javier”.

Tras ganar las elecciones en noviembre de 2023, Aguirre continuó con su trabajo, hasta que Juan Esteban Osaba, a quien identificó como mano derecha” del senador provincial Pareja, le ofreció “ser la directora de UGL 7“.

Aceptó, renunció a su trabajo y un mes después, por enero de 2024, recibió un llamado de Osaba: “Me dice de tener una reunión, la tuvimos en el Senado de la ciudad de La Plata, en la oficina de Pareja y me pide un millón de pesos de retorno (que eran parte de su sueldo) y que firmara papeles ilegales. Hubo una discusión. No me negué a lo del millón de pesos, le dije ‘decime cuál es la cuenta y yo te lo deposito’. Nunca me dio la cuenta, me dijo así no se manejaban estas cosas, que lo tenía que poner en un sobre y él lo pasaba a buscar una vez por mes”, relató.

Los papeles que debía firmar eran de “proveedores nuevos” y “de distintos organismos, corrupción, básicamente”, aclaro, para ser más específica.

“Javier Milei asume y desde el minuto cero empezaron a robar al pueblo, están robando al pueblo con todo lo que vienen haciendo“, denunció durante la entrevista. “Vos no estás ahí para averiguar ni para hacer nada, vos estás ahí para firmar, hacer lo que nosotros te decimos”, contó que le dijeron.

Aguirre sostuvo: “Yo no acepté los papeles, las cosas que querían hacer, porque el que pone la firma sos vos, el que va a ir preso el día de mañana sos vos“. La mujer, además, contó que ella había armado un equipo para trabajar dentro de PAMI, específicamente con Raúl Simonetto, a quien según los dichos de Aguirre, le ofrecieron la dirección del organismo luego de que la reunión con ella quedara trunca y ella fuera despedida. Finalmente, ella fue desplazada y Simonetto fue colocado en la dirección, pero ella fue designada como directora contable.

La denuncia de Aguirre se vincula con una trama de corrupción en el PAMI denunciada por el propio ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, después de que circularan denuncias sobre desvíos de fondos y el supuesto pedido de retornos a empleados y funcionarios de las oficinas del PAMI en distritos como Chaco, donde ya se judicializó el caso, Misiones o Santa Cruz, además de un caso en Junín que terminó con la expulsión del responsable local de la obra social de los jubilados, Alberto Pascual.

Las denuncias se enmarcan en la tirante relación que mantienen por estas horas Karina Milei con Santiago Caputo en torno a quién controla la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Los denunciados responden a Karina Milei y, en el caso bonaerense, a su armador, Sebastián Pareja. Lugones, que firmó un comunicado en el que se asegura que PAMI no será más “una caja al servicio de la política” y anunció una investigación interna mantiene una estrechísima relación con Caputo. Su hijo, por caso, es socio del asesor presidencial en la consultora MOVE. (DIB)