Video / Guillermo Moreno: “Milei, es un muchacho que está chapita, lo que pasa que es un chapita simpático”

Guillermo Moreno estuvo este sábado en Olavarría, brindando una conferencia de prensa que se desarrolló en el Sindicato de los vendedores de diarios y revistas y un acto que se hizo en la Sociedad de Fomento Amparo Castro.

Moreno, acompañado por su referente local Alan Aguirre, apuntó a la importancia de la “organización del peronismo” con un plan de gobierno para llevar tranquilidad a los sectores más afectados por la política de la gestión de Javier Milei, con quien fue duro en sus críticas. Lo acusó de “violentar el sentido común” con su gestión económica, “hay que volver a hacer costos muchachos, por suerte los comerciantes hacen costos y en función de los costos sé que definen la lista de precios” dijo. Con eso volvió a apuntar contra el presidente, “la escuela austríaca de economía en realidad está equivocada. Y por eso está equivocado Milei que es un globalizador extremo. Y por eso ustedes la están pasando mal, todos la estamos pasando mal”.

Consideró que es “muy dañino y muy perverso” el discurso del gobierno nacional. Señaló que mientras se difunde la versión de que la economía mejora, en la realidad no es así. “Ese comerciante no duerme porque piensa que él no sabe administrar su negocio. Muy perverso lo que está haciendo Milei, Caputo y el resto de la banda. El chapita no es sólo Milei, me parece que estamos frente a un gobierno de gente perversa, y especialmente desordenado en su manera de reflexionar”.

Respecto de la organización del sector peronista, Moreno no ahorró críticas a la gestión económica de Alberto Fernández, pero evadió disparar contra Cristina Fernández: “tratemos de que la bolsa del fracaso tenga pocos metidos adentro, porque si la llenamos … Por eso no sobra a nadie”. En ese marco afirmó que “el Poder Ejecutivo es unipersonal”.

Consultado sobre el rol del partido político que encabeza, Principios y Valores -con el que se postuló a la presidencia en 2023- explicó que “somos una herramienta electoral doctrinaria dentro del movimiento peronista que tuvimos que construir”. Con ello presentó a las autoridades partidarias que lo acompañaban, entre ellos el referente de Olavarría, Alan Aguirre.

“Tuvimos que hacer una herramienta electoral doctrinaria porque sabíamos que el Partido Justicialista iba a terminar conducido por un socialdemócrata y que iban a terminar las cosas como pasó. Con esta herramienta electoral ofrecemos un marco de encuentro con todos los partidos que tengan una base doctrinaria, hay varios” dijo. Nombró a la agrupación de Graciela Camaño, de Miguel Pichetto, la agrupación que encabezó Pino Solano, a Hugo Moyano y al Movimiento Evita. Más adelante también agregó al kirchnerismo y a La Cámpora. “Todos nos podemos ir encontrando en una confederación justicialista. Pero eso es para las elecciones. Y la verdad que el pueblo está sufriendo hoy. Entonces hay que darle una respuesta a este sufrimiento. Los negocios no aguantan facturando 50 o 30 % de lo que tienen que facturar”.

“Milei, es un muchacho que está chapita, lo que pasa que es un chapita simpático” sostuvo para considerar que “el muchacho está desordenado. Lo dijimos, y este es un gobierno que está destruyendo el aparato productivo”.

Inmediatamente se refirió a la empresa Loma Negra: “acá mismo tenemos una empresa emblemática que no encuentra comprador. Es un problema, de eso venimos a hablar. Es un problema muy serio, es una empresa fundamental”. Aludió a su gestión en el área de Comercio durante la presidencia de Néstor Kirchner: “en nuestras gestiones ampliaron las fábricas, hicieron la de Catamarca. Ellos van poniendo la fábrica donde está la materia prima, obvio. Teníamos que garantizarle el gas a un precio razonable y ahí hicieron la inversión. Imagínense que no encuentran comprador. Ese es el estado de Argentina”.

En ese marco subrayó: “yo le digo a los trabajadores, tranquilos porque ya vuelve el peronismo. Si no volviera el peronismo, ¿qué mensaje de esperanza le traemos a los muchachos de la industria de Olavarría? Venimos a decirle tranquilos que viene el peronismo, dentro de la ley y el orden vuelve el peronismo. Tranquilos. Acá está el plan de gobierno donde planteamos la reindustrialización. No hay reindustrialización de la Argentina si no hay industria en la construcción. No hay industria de la construcción si no hay cemento. No hay cemento sin Olavarría y los trabajadores de Olavarría”.

Uno de los temas por lo que fue consultado en la conferencia fue la situación de los jubilados. “Es un tema que hay que resolverlo estructuralmente, pero hasta que se resuelva no pueden vivir con esta miseria. Es una barbaridad lo que está pasando”.

Moreno afirmó que según sus propios cálculos hechos hasta julio, “en el primer semestre de 2024 cada jubilado aportó un millón de pesos a lo que Milei llama el equilibro fiscal, que no es tal. O sea un matrimonio de jubilados en Olavarría aportó dos millones de pesos a las arcas de Milei”. (Con información de Central de Noticias)

