“Hay PYMES mineras de piedra partida están sacando créditos bancarios para pagar salarios

El secretario General de AOMA Seccional Nacional, Héctor Laplace brindó este martes una extensa entrevista al periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32) en donde abordó la realidad del sector minero y además hizo referencia a la iniciativa que promueve declarar esencial producción de cemento. En principio, Héctor Laplace dejó aclarado que AOMA rechaza esta iniciativa.

Sobre esa iniciativa explicó que está apuntando a la actividad cementera y señaló, “estas son de las tonteras que están pasando en nuestro bendito país. No entendemos el por qué y la única razón que le encontramos es que algún iluminado de la Unión Industrial ha llevado esta alternativa al gobierno nacional y han tenido está ocurrencia. No lo entendemos, no tenemos nada que ver con lo que tendríamos que estar interpretando como esencial. El cemento no tiene absolutamente nada que ver, en verdad no lo entendemos.”

Laplace consideró que ante una eventual declaración de esencial dentro de la actividad cementera se podrían llevar adelante medidas de fuerza sólo con el 50% del personal y frente a esto expresó, “automáticamente nos están coartando la posibilidad de una medida de acción directa, es decir una huelga que está avalada por la Constitución Nacional. Estaríamos imposibilitados de hacerlo: tener una medida de fuerza con el 50% del personal es absolutamente inconducente a lo que se este reclamando en ese momento.”

Más adelante en la entrevista, Héctor Laplace habló de la realidad del sector en general y de lo que pasa en Olavarría en particular. “La caída de los despachos de cemento es porque la obra pública está totalmente parada y la actividad privada también está parada. La conclusión es lo que estamos viendo en las fábricas de cemento, en las canteras de piedra partida, en las caleras. No hay actividad, estamos en un 30 ó 40% de la capacidad instalada”, expresó Laplace.

En el caso de Olavarría, Laplace dijo: “tenemos que hablar de despidos y hay PYMES mineras que están sacando créditos bancarios para pagar salarios. Despidos estamos teniendo. Hay algunas empresas contratistas dentro del rubro del cemento que están despidiendo gente. En el sector de la piedra partida teníamos canteras que estaban trabajando en tres turnos y hoy están trabajando en dos turnos, automáticamente nos han despedido un turno. Hay empresas que hoy están funcionando en dos turnos y están pensando hacerlo en un turno, esto trae aparejado despidos”.

En tono de resignación, Héctor Laplace señaló: “no sabemos qué hacer para tratar de salvar el puesto laboral de nuestros compañeros. Es una recesión harto peor que en la pandemia, el país está parado.”

El titular de AOMA Nacional dijo “no estamos viviendo ninguna luz al final del túnel, este año será un año perdido.”