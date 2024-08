Hilario Galli sobre el trabajo de la Mesa de Emergencia del Transporte: “me parece que ese es el camino”

En la 11° sesión del Honorable Concejo Deliberante se presentó un debate acerca del servicio del Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros.

El concejal del PRO Hilario Galli tomó la palabra al respecto y se refirió a la historia del Fondo Compensador Nacional, al congelamiento del subsidio provincial y al aumento del boleto que aplicó el Municipio de Olavarría.

En relación a la Emergencia en Transporte que rige en Olavarría, Galli celebró que “se convoque a la Mesa y que se pueda trabajar. Las ultimas fueron muy productivas, realmente pudimos desarrollar diversos temas y plantear cuestiones a trabajar, a analizar. Me parece que ese es el camino. Hay que tener toda la información sobre la mesa, pero para trabajar, no para reprochar que hizo uno o que hizo el otro”.

Fondo Compensador Nacional

Galli recordó que a finales del 2018 el Gobierno Nacional (en ese momento el presidente era Mauricio Macri) hizo el traspaso de los fondos y la potestad de los subsidios al Transporte Público a todas las Provincias del país. Por lo tanto, a partir del año 2019, el subsidio al transporte publico pasó a depender exclusivamente de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, dijo que “sobre octubre del 2019 surge el Fondo Compensador Nacional, para poder compensar los meses que faltaban de subsidio provincial al año calendario. Lamentablemente en el 2020, que era el año en el que se tenía que corregir y darle una fórmula de actualización automática como tenia anteriormente el esquema de subsidios, la discusión se dilató porque había temas muchísimo más urgentes que atender”.

Por otra parte remarcó que “hay una decisión del actual Presidente de directamente eliminar los subsidios -yo lo he manifestado en otra oportunidad- con la cual no estoy de acuerdo. Independientemente de las posturas ideológicas, en el mundo el transporte público está subsidiado como política publica: por una cuestión de medio ambiente, de accidentología, de bajar costos de hospitales…”

Insistió en que “el 2022 era el año en el que teníamos los bonaerenses la posibilidad de volver a un esquema de actualización automática” y aseguró que el Gobierno Bonaerense contaba con la información necesaria (otorgada por el sistema SUBE) para poder llevar adelante el sistema y subsidiar el transporte público. “Al día de hoy, la Provincia de Buenos Aires no está trabajando en esto”.

“Hubo una decisión del gobernador Axel Kicillof de no actualizar los subsidios al transporte público”

En su presentación, Hilario Galli sostuvo que cuando la Provincia de Buenos Aires actualizó el subsidio al transporte público en el mes de junio, del 127%, “tuvimos que escuchar al Ministro de Transporte D’Onofrio plantear que había que bajar el boleto de los colectivos. La verdad no sé qué números miran”

Seguidamente explicó que cuando los subsidios estuvieron congelados, “hubo paritarias de UTA por 315%. Entre el 50 y el 60% de los costos en la estructura de las empresas de transporte habían aumentado un 315%. También había habido un aumento de combustible de 345%, ahí tenemos el otro 20 o 25 % de los costos que tiene una empresa de transporte”.

“Estamos hablando que entre el 75 y el 80 % de sus costos en un año calendario habían aumentado en promedio 330 puntos y la Provincia de Buenos Aires les reconocía un aumento en el subsidio en un 127% y había que celebrarlo. Obviamente que antes que nada siempre algo es bueno. Pero estamos hablando que les aumentaron prácticamente un tercio de lo que les tendrían que haber reconocido por el ajuste de precios que habían tenido las empresas en sus costos a lo largo de ese año calendario”, concluyó.

Subsidio y aumento de boleto Municipal

Hilario Galli reconoció que el Gobierno Municipal, a principios de año, implementó un subsidio que antes no existía, “pero no es como se dijo en una gacetilla que se le iba a dar 53 millones. En ese monto estaban mezclando lo que ya se venía dando por el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG)” y explicó que ese subsidio Municipal al BEG fue una decisión del ex intendente Ezequiel Galli para que no recayera en un aumento del boleto en general, como había ocurrido anteriormente.

“Ahora se agregó un subsidio por kilómetro para poder paliar parte de esto, pero no nos olvidemos que desde que inició la gestión del Intendente Wesner a la fecha, los boletos de colectivo aumentaron 440%”, manifestó el concejal Galli.

En definitiva, sostuvo que “no hay que omitir la información. Es pública, por suerte en algunos casos, y está arriba de la mesa. Cada uno la usará como quiere, pero hay que plantear las cosas como son. Es verdad que el Presidente sacó el Fondo Compensador, el Gobernador aumentó un tercio menos el subsidio y el Municipio puso un subsidio, pero también aumentó 440% el boleto”.