Interna a cielo abierto: Duro cruce entre un funcionario de Kicillof y un dirigente de La Campora

La tensión entre el cristinismo y el kicillofismo tuvo una derivación inesperada en las últimas horas, cuando el exconcejal camporista de Pehuajó, Pablo Zurro, hijo del intendente ultrakirchnerista del ministro nombre cruzó con dureza a un funcionario del gobierno bonaerense y un intendente identificados con el gobernador y recibió, a la vez, una fuerte respuesta.

Zurro fue quien abrió el juego: filoso, le recordó al funcionario y ex intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, su cercanía con María Eugenia Vidal cuando la dirigente de PRO era gobernadora bonaerense y él, intendente. También aludió a la cercanía de Hernán Echarren, actual alalde de Castelli, que llegó a ser funcionario de Vidal.

“El amor que siente Hernán Ralinqueo por Mariu Vidal es solo comparable con el compromiso y obsecuencia de Francisco Echarren”, escribió en X Zurro, en un posteo en el que incluyó una publicación viaja del intendente de 25 de Mayo en la que expresaba su cercanía política a Vidal. Fue en respuesta a un texto en el que Ralinqueo había cuestionado a su sucesor en el gobierno municipal, Ramiro Eguen, que se paso a La Libertad Avanza tras ser elegido por PRO.

Ralínqueo, que se desempeña como subadministrador del Instituto de la Vivienda de PBA, no lo dejó pasar y al poco tiempo contestó: “Criticamos a Milei y mandan a algunos a defenderlo. Se entiende Pablo Zurro”. La cosa no quedó ahí. El hijo del jefe comunal recogió el guante y fue por más al asegurar que Ralinqueo trabaja como operador de la exgobernadora bonaerense e integrante del PRO.

“Hernán, no me mandó nadie. Pasa que cada día que hay humedad me acuerdo de vos. El 11-V-2017 (ya eras mulo de Vidal) tuve un accidente en la curva de la Escuela 9. El hospital estaba de paro y lo tenías sin insumos básicos. Debido al tratamiento iatrogénico y a la falta de insumos que agravó mi cuadro, cada día que hay humedad la puntada en el hombro me hace acordar a vos y de quien, meses después, me persuadió de no iniciar el juicio por mala praxis, tu negligencia me generó un daño irreparable por el desinterés vidalista en la salud pública”.

Ralinqueo no se quedó callado. “Sobre el accidente recuerdo muy bien tu grado elevado de alteración como también acá se acuerdan todos muy bien de los destrozos que hiciste en el Hospital. He tratado con muy buena gente en la orga, a los boludos los trato de olvidar”.

Mientras que Zurro aseguró que “a Macri se le van intendentes del PRO a LLA, y Mariu Vidal manda a sus acólitos a golpear a Milei. Es comprensible que Vidal mande a Ralinqueo. Los que somos coherentes, que siempre enfrentamos a Vidal, Macri, Marcos Peña y a Milei desde el momento cero, no tenemos que explicar nada”.

Y añadió que “los que piensan la política de manera acomodaticia y cuyas convicciones son volubles según cómo sopla el viento, siempre cargarán con la mácula de dudas que genera su errática incoherencia. En cuanto a la gestión, imagino que la de Ramiro Egüen será desastrosa. En materia de salud, peor que la de Ralinqueo es imposible; debe ser una continuidad. No conozco los detalles del resto de la gestión”. (DIB)