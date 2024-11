Landivar en el HCD: “Yo nunca dije que Galli se quedaba con la plata del PAMI al administrar COCEBA”

Crónica: Martín Miguel Rodríguez / Lu32

De manera bastante menos descontracturada de la que venía dándose con colegas anteriores, Mercedes Landívar Valerio mezcló lectura con improvisación y hasta algún cruce menor con los ediles. Fue una exposición donde no ahorró chicanas para con la oposición, sobre todo del PRO, a la que varias veces asoció con las políticas de Milei. También reveló algunos datos, que llegaron por preguntas interesantes, realizadas por diferentes bancadas.

La Jefa de Gabinete agradeció a los funcionarios, muchos de los que estaban presentes en el recinto, que colaboraron las respuestas que va a presentar a los concejales.

En primer término aclaró que Olavarría no es una isla, y que no tiene la capacidad de ser autónomo “como se ha dicho muchas veces. Si tenía esa capacidad, la perdió”.

“No vamos a decir que no necesitamos del gobierno nacional porque ideológicamente no coincidamos. Sería una mirada egoísta y, además, es falso”.

Asoció a los bloques libertarios y al PRO con el gobierno nacional, y con el impacto que las políticas nacionales tienen en lo local: en lo educativo por las universidades, en la obra pública que está frenada, en la caída de los despachos de cemento y producción de canteras, en la reducción de los subsidios al transporte, en la reducción de políticas sociales y hay un desfinanciamiento en la salud. El municipio se está haciendo cargo de las políticas de salud sexual y reproductivas que venían de Nación y hoy no llegan.

“Se viene a combatir la casta, pero lo único que se está generando es mayor desigualdad”.

“Nos eligieron no solo a nosotros los olavarrienses, si no a todos los espacios con representación”. Destacó que ella viene a cumplir, pero varias veces han concurrido funcionarios a dar las explicaciones a las comisiones del Concejo. En ese sentido, agregó que se encontró en su actual despacho con “pilas” de expedientes del Cuerpo que no habían sido respondidos.

Resaltó que en la gestión anterior hallaron falta de coordinación entre áreas, falta de control e irregularidades administrativas. Recordó el temporal, señaló que hubo acompañamiento de algunos bloques, pero no de todos, y tampoco del gobierno nacional. En este punto destacó al concejal Petehs y a los ediles radicales. Comparó con lo sucedido en la pandemia y en el recital del ‘Indio’, “cuando César (Valicenti) se puso a disposición y contactó a todos los intendentes de la región”.

Comenzó a responder por una pregunta de LLA y señaló que pronto se dará a conocer un informe de la auditoría que han hecho en estos meses, para dar cuenta del estado real del municipio.

Respecto al personal indicó que es clave entender cuándo creció la planta de trabajadores.

Hallaron 13 personas que debían estar trabajando y no lo estaban. Esto, dijo, no tiene que ver con las más de 70 que estaban a disposición del gremio. Agregó que detectaron también a trabajadores que estaban en una categoría determinada pero no cumplían las horas. Irregularidades en recategorizaciones, también encontraron. No se devolvió la ‘retención patrimonial’ que se efectuaba a funcionarios a cuenta de multas del Tribunal de Cuentas.

En referencia al sindicato manifestó que no están en contra de la actividad sindical, pero no acompañarán las irregularidades ni de los trabajadores, ni de los proveedores. El gremio manejaba la oficina del personal. No estaban los trámites hechos de las licencias gremiales, expresó. Sumó a los 70 trabajadores a disposición del gremio, que se le pagaban los servicios (Energía, agua, etc). Personas sin título cobraban como técnicos “gente muy allegada al Secretario General”, puntualizó.

Continuó con Catastro y empleados que usaban la información de manera privada, los hechos de La Máxima y el ATV que se recuperó.

“Se manejaban las cosas como si fuera un quiosco”, sostuvo. Y reveló que los ingresos mensuales del gremio superan los 92 millones de pesos, en lo que es el dinero que mes a mes se remite en concepto de retenciones. Respecto a los descuentos con código, de La Mutual o proveeduría, “durante la gestión de Galli no se pidió documentación respaldatoria”. Ahora, volvieron, y se realizan los descuentos con la documentación presentada. Afirmó que el Secretario General tenía un descuento de más de 1 millón de pesos por mes, que desapareció a partir de mayo y después volvió a aparecer, pero sin documentación respaldatoria.

Indicó que hay 2676 trabajadores municipales.

En el primer año de Galli se dieron de alta más de 400 personas nuevas, respecto al último año de Eseverri. Usó para eso, una exposición de Margarita Arregui en aquel 2016.

Luego repasó detalles de las bonificaciones salariales y renuncias.

Respondió inquietudes en torno al cupo travesti trans: hay 4 trabajadores en planta y se están realizando entrevistas para sumar más.

Añadió que 871 personas no fueron capacitadas en Ley Micaela. Unas 577 pertenecen al Sistema de Salud, donde se van a realizar capacitaciones en diciembre.

“Hay 117 monotributistas con contrato de locación de servicios” respondió a una pregunta de LLA.

Una respuesta a pregunta del PRO respecto a la actividad de César Valicenti, con oficina en el Palacio Municipal, expresó que hay un pase en comisión firmado por el gobernador Kicillof, que lo deja trabajando en el Municipio desde su cargo de planta en la Contaduría de la Provincia. Aclaró que César Valicenti no “tiene” una oficina, sino que las reuniones que los referentes políticos de todos los espacios políticos tienen con él, se hace en una dependencia que usan muchos funcionarios en el Palacio.

“Subestiman al intendente Maxi Wesner que toma decisiones todos los días en conjunto” afirmó la Jefa de Gabinete, en el marco de la respuesta por la tarea de Valicenti.

También defendió el nombramiento de Miguel García como tesorero municipal.

En otro orden, señaló que están trabajando con PyMEs, en el marco de una pregunta del PRO, por el descuento en la Tasa de Seguridad e Higiene que había aprobado el Cuerpo, pero que el intendente vetó. Agregó que no han tenido queas de los comerciantes por el veto, ya que hay otras herramientas y el contexto nacional es muy complejo para que pueda ser ‘ayudado con 5500 pesos’.

Repasó una serie de acciones en las localidades que ha hecho la gestión, ante otra pregunta del PRO, que en muchos casos hacía 5 ó 10 años que no se realizaban.

En torno a consultas por el transporte público antes que responder, explicó que el principal problema es la quita del fondo compensador que hizo el gobierno nacional al que ellos apoyan. Respecto a la tarifa dijo que es muy difícil disponer un incremento hoy, sin el acuerdo de todas las fuerzas. Añadió que están aumentando los recorridos y llegando a lo que establece la licitación. Agregó que están estudiando una adecuación del subsidio municipal a las líneas. A la pregunta de si se va a extender la emergencia, aún no lo sabe.

Ante la consulta del PRO en torno a si se cobra a las escuelas por el uso del Teatro o el Salón Rivadavia, la Jefa de Gabinete se mostró sorprendida porque justo esa bancada se preocupe por espacios públicos que abandonaron durante su gestión. Exhibió imágenes del estado de algunas de ellas. Respondió que no se cobra por el uso del Salón Rivadavia, pero si por el uso del Teatro Municipal “que estaba detonado”.

“Necesitamos tener un ingreso para recuperar lo que estaba”, mencionó.

“Hay 5827 personas en el Registro de Demanda Habitacional, ha crecido”. Señaló que terminaron el Programa Municipal de Viviendas (Tu.Vi) y que se termino la entrega de lotes del FISU. Reveló que en la última etapa de Galli se entregaron 100 lotes con criterios que ellos no comparten. Respecto a las Tu.Vi, dijo, aclaró que se perdieron $162 millones, a valores de 2023. Hubo que realizar inversiones extras y, además, se perdió el cobro de algunas cuotas. Admitió que se hallaron más irregularidades en cuestiones de catastro, habitacionales y ejemplificó con lo actuado hace algunos días con lotes en la zona de Palos de Colores.

Comenzó a responder consultas sobre salud, en torno a la instalación de un Plan Director que están llevando adelante, pero que recupera uno diseñado en 2018, que nunca se aplicó. Hay 296 profesionales en carrera de salud, habiendo aumentado e incorporado especialidades que no había en el ámbito público. Se atienden 52 especialidades en consultorios externos. Mencionó que el plan trianual se extenderá hasta el 2027 y que los costos son dinámicos.

Tuvo un apartado especial por el tema del resonador. Dejó de funcionar en agosto de 2023 “por una plantita que nos costó 750 mil dólares” ironizó. “Ojalá el gobierno nacional nos mandara un subsidio no reintegrable para que todos los vecinos de Olavarría puedan tener un resonador”.

“El problema de Neo no es de ahora, hace muchos años se le venía diciendo al intendente Galli que las integrantes de Neo la querían cerrar y nos tuvimos que hacer cargo nosotros”, sentenció.

En referencia al tri age de Pediatría, Landívar lo describió y destacó que es una mejora.

Se sumaron inspecciones a la comida que se brinda en el Hospital, tras las denuncias públicas. Se reforzó el control y se está auditando, expresó. Reveló que ninguna de las viandas de las que trascendieron imágenes fueron devueltas a la cocina, lo que complica el análisis.

Buscan ‘humanizar’ la atención de la salud con el programa “Salud te escucha”, sostuvo. Mencionó los principios del mismo y sostuvo que, además, se han hecho algunas obras relacionadas con el mismo, que implica una mejor atención, sobre todo, a familiares de pacientes.

Respecto a IOMA, indicó que lo que pasa es una decisión de la Provincia, que es la quiere arreglar con COCEBA, el intendente no tiene que ver, declaró. Es un intermediario, pero es un intermediario sin fines de lucro. “Nunca nadie acusó a la gestión anterior de administrar mal el COCEBA”, dijo. “Ni el intendente, ni el consorcio del intendentes son un obstáculo para que el Círculo arregle con el IOMA”.

“Estamos todos muy preocupados por lo que sucede con IOMA y así se lo exigimos a quienes tengan que resolverlo”. En ese momento, Santellán mencionó que no hay quejas de la Nación y el PAMI por COCEBA. “Yo nunca dije que Galli se quedaba con la plata del PAMI al administrar COCEBA”, agregó.

Respondió que no es significativo el impacto de la finalización del convenio con FEMEBA en el Hospital Municipal. Reveló que María Auxiliadora reportó algunos inconvenientes en prácticas que habitualmente ejecutaba el Círculo Médico.

“No se hagan los disimulados como que todo funcionaba cuando estaba FEMEBA, porque FEMEBA sí se quedaba con lo que no correspondía”.

En torno a la Fundación del Hospital, una pregunta del PRO consultaba por qué se dejó de trabajar con ella. Indicó que José Eseverri desarticuló el 11% que la Fundación recibía por la facturación del nosocomio. Reiteró que no han detectado trabajo conjunto desde la gestión anterior, incluso en pandemia las donaciones fueron a cuentas del Ejecutivo.

En obras públicas, mencionó que hay un prejuicio con las cooperativas de trabajo que, aclaró, no está con Coopelectric o con la Cooperativa Obrera, que también son proveedores. “Jamás se auditó a Coopelectric” declaró la funcionaria. Se volvió a preguntar por qué la preocupación por cooperativas de trabajo. “Hay que ponerle el ojo a todas las cooperativas”, solicitó.

“La modalidad de contratación no garantiza derechos por sí sola”, indicó. A Coopelectric se le han pagado más de $2000 millones de pesos y no preguntan por esos contratos y servicios. “Esta gestión no prioriza la contratación de cooperativas, sino que los considera dentro de las posibilidades de proveedores. La mayor parte de los servicios que hoy contrata la Municipalidad la dan empresas y se aplican los mismos controles que a las empresas”.

Reiteró que se evalúa la eficiencia en la prestación de servicios y que la contratación para explotar Loma de Paz y el Centro de Reciclaje fue consultada por la gestión al Tribunal de Cuentas. Leyó parte de la respuesta que el Cuerpo envió.

“La contratación de Viento en Contra ahorra 9 millones de pesos en relación con Malvinas y tienen expertise en lo que están haciendo. Mientras que en Loma de Paz ahorran más de 15 millones de pesos”. Aclaró que Loma de Paz es una tercerización, no una concesión. Reiteró que se aplican las mismas prerrogativas de control que a cualquier empresa. Respecto a por qué no se llamó a licitación explicó que querían darle un matiz más humanitario, personas con expertise, además de encontrar un ahorro importante. Indicó que las personas que trabajaban con Malvinas decidieron quedarse y sumarse a la cooperativa. El monto de contratación alcanza los $379 millones. “No hubo continuidad laboral: Malvinas indemnizó a los trabajadores y luego éstos se asociaron a la cooperativa”.

Luego, respondiendo otra pregunta, repasó montos y proveedores del municipio agrupados bajo la gestión de cooperativas.

Agregó que los trabajadores de Loma de Paz y la planta de reciclaje están bajo convenio.

Ante una pregunta del PRO, indicó que la relación del presidente del Consejo Escolar con la cooperativa Manos a la Obra, es la misma que tienen todos los funcionarios municipales. En la consulta, los ediles afirmaban que Ariel Rodríguez proveía de combustible a integrantes de la misma, según dichos de vecinos.

Dio una explicación con detalles en torno a varias preguntas que abordaban el tema de recolección y, en similar sentido, a lo actuado con el Fondo de Obras e Infraestructura, que es el dinero que se usa en acciones e infraestructura de Obras Sanitarias.

El fondo educativo será ejecutado en un 80% este año, adelantó.

El Fondo de Fortalecimiento no tiene destino específico, es de libre disponibilidad, aclaró ante una pregunta del PRO, al que le reclamó que ha sido gestión y debería saberlo. Se usó para afrontar la paritaria.

Respecto a las obras en La Máxima mencionó que no va a haber desmonte, que solo se quitará un ejemplar que estaba golpeado por una de las últimas tormentas. Se colocarán unas 50 especies, añadió.

La UCR preguntó por la obra del Matadero y expresó que no hay un pasivo ambiental, según lo que han estudiado. Se determinaron algunas obras previas pequeñas en relación con el tema, que ya se realizaron. Reiteró que no hay riesgo ni sanitario ni ambiental, constatado con personal del Ministerio, dijo.

Chicaneó al PRO que preguntó por la obra del colector cloacal norte y les pidió que se hagan cargo que son parte del gobierno nacional que cortó la obra. Esto sucedía en buenos términos, mientras los ediles algunos sonreían y otros meneaban la cabeza en señal negativa. “Yo me hago cargo de que Alberto cometió errores, ustedes háganse cargo que forman parte del gobierno que paró las obras. Tenemos un ex intendente que es parte de Corredores Viales y no puede cortar el pasto de la Ruta 226 y no puede poner las luminarias. Ezequiel Galli estoy hablando”.

Confió en que el gobernador Kicillof termine lo que abandonó la Nación, Milei. “Vamos a ver si la gente, ya que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino -ironizó-, se une y puede hacer el colector cloacal norte o el acceso a Sierras Bayas”.

“La facultad de Salud se va a hacer, la va a terminar haciendo la Provincia”, sentenció Landívar.

En cuanto a cloacas, afirmó que seguirán con el Barrio 10 de Junio, que es el que está en el presupuesto.

Contaminación del arroyo: “nosotros nos hicimos cargo, porque hay una causa penal”, aclaró. Se confirmó que el relleno sanitario no hace vertido al arroyo. Mientras que los informes que hace Coopelectric de la depuradora están dentro de los parámetros admitidos, por parte de laboratorios acreditados para tal fin. Si, reconoció, hay un problema con las unidades carcelarias.

Respecto al gasto del temporal, indicó que deja un detalle de Obras Públicas y Desarrollo de la Comunidad. Reiteró que solo hubo un llamado de la Nación diciendo que nada tenía para mandar “como le pasó a Bahía Blanca”.

El Hogar de Niñas recibe un subsidio de 600 mil pesos, que fue aumentado porque recibían 200 mil en el inicio de la gestión, respondió a otra pregunta. El comodato finaliza el 14 de noviembre de 2028.

En referencia el Programa ‘Nosotras’ indicó que se terminó desnaturalizando y generando una relación laboral encubierta. Buscarán capacitarlas para que puedan reinsertarse laboralmente, pero siguen prestando servicios para la Comuna.

En torno a temas de genero y decisiones políticas, la jefa de gabinete repasó la cantidad de mujeres que integran la gestión y destacó que la Ley Micaela ha servido para sensibilizar, aunque es un proceso de largo alcance. Se trabaja, además, en el etiquetado del presupuesto, para determinar qué erogaciones afectan a mujeres y niñeces.

“Se volvió a retomar el espíritu de lo que fue la Mesa Local, que alguna vez éramos referencia”.

En cuanto a la asistencia alimentaria, pregunta realizada por el PRO, se sonrió antes de empezar a responder y señaló que no había nada escrito del Programa Alimentario Municipal. Recordó la causa penal que está en trámite por desvío de fondos de la tarjeta Cabal y por el cobro de pasajes de larga distancia. Se adulteraban montos de las tarjetas, retiraban materiales de construcción y los hacían llevar a sus domicilios particulares. “Estamos siguiendo atentamente lo que sucede con la causa penal”. Hubo beneficiarios que no estaban empadronados en ningún servicio territorial. “Estamos por plasmar esta política pública en un decreto, como tiene que ser, para que estas cosas no vuelvan a suceder, y si suceden, poder echar rápidamente al responsable”.

“Hay 20 mil personas asistidas por el Municipio” sumando todas los programas de Desarrollo de la Comunidad.

En otro orden, indicó que hay un registro de comedores y merenderos que se confeccionó este año. Hay un trabajo de acompañamiento que va más allá de las cuestiones alimentarias, explicó.

Para responder una pregunta del PRO en torno a animales muertos en La Máxima destacó la preocupación de la bancada e indicó que les debe preocupar una causa por abuso de una persona, por maltrato de trabajadores, por maltrato animal. Profundizó con que se hacían contratos de “préstamos” de animales a productores en la gestión anterior y hay animales que no se han devuelto, según el relevamiento que ha hecho la subsecretaría de Protección Ciudadana. Realizó un repaso de los fallecimientos de algo más de una docena de especies.

Perros en Sierra Chica: “La investigación judicial sigue en curso”. Reveló que el sistema de cámaras de Sierra Chica reporta a un sistema que no graba.

En sentido de seguridad indicó que se ha aumentado el suministro de combustible a las dependencias que patrullan (un 30% desde que se inició la gestión). Destacó que se sumó presencia policial a través de la UTOI.

También detalló que se han labrado órdenes de servicio en el Centro para reforzar vigilancia por el tema de los robos a las inmobiliarias.

Manifestó continuidad entre Ojos en Alerta y Vecinos en Red, nuevo nombre que recibe el programa, que involucra denuncias y alertas ciudadanas vía whatsapp. Indicó que el término anterior involucraba un gasto en dinero, porque estaba registrado a nombre de una ONG, a la que había que pagarle por usar el nombre.

En referencia a la renuncia de Cristian Sautú (ex director de seguridad) responde a motivos personales y nada tiene que ver con casos de corrupción en la subcomisaría de Loma Negra.

En torno a cifras de delitos y mapas, señaló que desde el inicio de la gestión se ha confeccionado. Hay 11980 alertas en lo que va del año en el Centro de Monitoreo. 24459 alertas en total: disturbios, transito, alarmas y delitos la mayor parte de ellos.

“Hay un montón de cámaras colocadas que no funcionaban”. De 234 instaladas en el ejido urbano, 33 son cámaras fantasmas colocadas entre el 2022 y 2023, que no están conectadas al centro de Monitoreo.

Llegando a la cuarta hora de exposición, se pasó a un cuarto intermedio.

Al reiniciar las respuestas, aprovechó Landívar para responder publicaciones en redes sociales que La Libertad Avanza y el PRO realizaron en redes sociales por dichos que la funcionaria había dado.

Siguió con el estacionamiento medido y pidió recordar que hubo que hacerse cargo de una empresa que se fue, que además se llevaba todo, excepto el canon de Bomberos. Consideró que la modalidad actual es sustentable, porque se puede pagar el ingreso de los trabajadores y queda dinero en el municipio. Hizo un repaso general de los usuarios exentos e ironizó al final expresando “debería haber un ítem más: funcionarios tramposos, eso es la casta”.

Continuó con algunos detalles del convenio firmado con la UNLP para el uso del sistema. Incluyendo el costo del contrato, unos 4500 estacionamientos medidos al mes.

Hubo un párrafo importante para responder consultas de GIRO. Señaló que nunca se interrumpió el sistema y defendió las modificaciones que han hecho, como la inclusión de la Cooperativa Viento en Contra y el intentar instalar Olavarría Composta, en lugar de compostar en el Relleno. Insistió con que no se instalará a las fundaciones que pretendían participar del mismo, sobre las que dejó un manto de dudas en cuanto a la procedencia de los fondos.

Por otro lado indicó que se abonó a Bomberos unos 75 millones de pesos, bajo la nueva ordenanza, post estacionamiento medido. Indicó que sigue en línea con lo que abonaba Soluparking.

Manifestó que sostendrán la herramienta que les permite incrementar la tasas de acuerdo al IPC del INDEC de forma semestral, pero se irá viendo momento a momento cómo aplicar.

Justificó con la situación económica actual la imposibilidad de mantener un 20/25% de inversión real directa que Unión por la Patria reclamaba cuando era oposición. Es una pregunta del PRO.

Para finalizar, expresó que quedan a disposición para reuniones y encuentros que sean necesarios. Pidió que les señalen errores. “Nos tenemos que dar una discusión sincera de quién es la casta, que no es el Pueblo que la está pasando mal, tampoco quienes confían en la política como herramienta de transformación”.

Manifestó que como oposición ellos traían cosas a la Comunidad para transformar la vida y mencionó algunas obras e iniciativas que se dieron cuando el peronismo era gobierno nacional y provincial, pero no local. “Pensábamos en el vecino y la vecina, no en la chiquita”. Pidió que le cuenten “qué ha traído la oposición en estos meses, más allá de los que ni siquiera aparecen y cobran un sueldo”.

“No siempre hay que tener la vocación de ocupar un lugar y vivir del Estado para tener un sueldo. Esa es la verdadera vocación de servicio”.

“Lo que yo tengo lo tengo por mi actividad privada y acompañando a mi viejo, no utilizamos la herramienta para otra cosa. Quería hacer la reflexión porque se habla mucho, se le pone nombre a personas y creo que es porque muchos quieren tener la calidad de personas que están militando con nosotros”.

“Ser oposición también es pensar en la Comunidad”, concluyó.

