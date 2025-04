Lascano, sobre la denuncia conocida este fin de semana: «la justicia será la encargada de investigar y llevar claridad»

En un comunicado que se conoció en la mañana de este lunes el titular de la agencia PAMI de Olavarría, Guillermo Lascano, dio su versión de una denuncia que se publicó en un medio platense este fin de semana.

Según el texto de la denuncia anónima radicada en un sistema público del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Lascano «ya que se encuentra cometiendo diversos delitos en perjuicio de los afiliados.»

En este sentido quien formuló la denuncia menciona el acuerdo firmado entre el PAMI y el Municipio para la realización de cirugías a los afiliados de la obra social e incluso, quién denunció, menciona al director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Alí.

La versión de Lascano:

El día ayer trascendió una noticia en un medio platense “RealPolitik” sobre una denuncia anónima a mi persona, acosándome de liberar e integrar un entramado de corrupción en el PAMI, con operaciones médicas inexistentes, contratos irregulares y de haber gestado un acuerdo con la empresa de traslado de emergencias AMBA SALUD.



Es una denuncia infundada y sin asidero. La justicia será la encargada de investigar y llevar

claridad. Jamás fui notificado al respecto y, obviamente, me pondré a disposición de la justicia

para esclarecer cualquier hecho que se me señale y acuse.



Hubiese deseado que esta persona “ANÓNIMA” se presente ante mí y con gusto hubiese evacuado todas sus dudas y, si mis devoluciones resultaban insuficientes, acudir a la justicia con nombre y apellido en búsqueda de respuesta, hubiese sido lo más digno y justo.



El desconocimiento del funcionamiento y el alcance de un jefe de agencia es preocupante. No hay ningún acuerdo firmado por mí, ni a título personal y/o en representación del instituto, con la empresa AMBA SALUD. No está a mí alcance celebrar este tipo de convenio, por ende, la decisión de cambiar un prestador por otro, no es de mi incumbencia ni responsabilidad. Tal es así, que inclusive, no tengo acceso al convenio entre el prestador y PAMI.



Con respecto a la otra acusación, de firmar convenios de cirugías con privados sin estar estos alcanzados por PAMI Central, quiero dejar en claro que no existe. El convenio lo firmó el prestador COCEBA, con clínicas y sanatorios privados, con el objetivo de cumplir con los compromisos contractuales que tiene el consorcio con PAMI, ante mi exigencia de reducir drásticamente la lista de espera, que alcanzaba una demora aproximada mayor a 160 meses. Los resultados están a la vista, las prestaciones se efectivizan, son validadas por el instituto y, justamente yo, no soy quien lleva adelante ese proceso de validación.

No quiero ser mal pensado, pero todo indica que la mala política está preocupada y nerviosa. A

ellos les digo, no hay que nivelar para abajo, pongan toda su energía en proponer ideas creativas

y superadoras.



Por último, quiero llevar tranquilidad a familiares, afiliados y todos los vecinos de Olavarría. En estos 11 meses de gestión y a cargo de la agencia Olavarría, se llevaron a cabo auditorías espontáneas y periódicas en varias oportunidades, tanto en farmacias, agencia como en diversos prestadores. Nuestra gestión es severamente auditada y evaluada.



Los logros que hemos conseguido no son míos, sino de todos los empleados de PAMI que se esfuerzan, día a día, para entregar un servicio de calidad a todos los afiliados, hemos reducido considerablemente el tiempo de espera de una cirugía de partes blandas, incorporados nuevos profesionales y especialidades, hemos entregado en estos 13 meses de gestión un promedio de un audífono por día – algo inédito para esta agencia –, los afiliados han podido disfrutar de viajes a ciudades turísticas, se llevaron adelante numerosos talleres y este año contaremos con colonia recreativas de invierno con pileta climatizada.



Seguiremos trabajando con la finalidad de mejorar día a día, sabemos que a mucha gente les molesta todo lo que se ha logrado en tan corto tiempo.



Seguiremos adelante con más fuerza y trabajo que nunca. Guillermo Lascano – Jefe de Agencia PAMI Olavarría

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp