Olavarría sin IOMA: “Dicen que van a lograr una mejor prestación, pero por otro lado van a usar a los mismos prestadores”

El médico Norberto Melli, secretario de Prensa de la Federación Médica de la Provincia, habló en las últimas horas sobre la decisión de IOMA de prescindir de los servicios en Olavarría y la región.

Melli habló con el periodista Santiago Garralda en Radio Olavarría y señaló que de parte del IOMA no hay voluntad de diálogo, y se expresó sobre cómo la situación afecta a médicos, pero sobre todo, a los afiliados.

“Hay un grado de improvisación muy manifiesto. Nos desayunamos que somos malos prestadores, que somos un desastre, que somos un montón de calificativos que realmente no nos merecemos”, indicó.

En ese sentido, habló de que IOMA genera cierta confusión en relación a la forma de actuar de ahora en adelante: “Por un lado dicen que van a lograr una mejor prestación, pero por otro lado van a usar a los mismos prestadores”, dijo.

“Nos duele después de tanto tiempo de hacer las cosas bien y de trabajar tanto para la salud, que nos destraten de esta manera”, se lamentó.

Este lunes Mariano Cardelli, vicepresidente de IOMA, habló en Lu32 y afirmó que las principales razones del cese de servicio fueron la detección de cobros indebidos y la falta de algunas especialidades.

Consultado por esto, Melli aseguró: “Todo cobro indebido tiene un caminito que sigue para que el afiliado recupere su dinero y el médico que hizo el cobro sea sancionado. Podemos solucionarlo de alguna manera y sancionarlo. Pero no podemos decir que algunos cobran lo que no deben o cosas que no nos consta tampoco”.

En cuanto a la falta de médicos en especialidades, afirmó no saber a qué se refieren: “Lo deberían aclarar, porque me parece que si le piden a los círculos médicos que le atiendan los afiliados de la región, si son los mismos círculos médicos con los mismos prestadores, no hay que cambiarlos”, sostuvo. Y agregó: “Entre las dos regiones hay más de 1.200 médicos. Puede ser alguna especialidad puntual que le falte, pero FEMEBA siempre se manejó con una red. Me parece que a veces son excusas”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que COCEBA se haga cargo de gerenciar el convenio. Mencionó que en varios sectores de la Provincia ya ‘lo dan como hecho’, incluso, desde los intendentes de los Municipios.

“Si quieren solucionar el problema, hay una incrementable voluntad de diálogo. Es cuestión de mandar un mensaje, ni siquiera de levantar el teléfono, de mandar un Whatsapp. Y del otro lado estaríamos encantados de sentarnos a conversar, porque lo que queremos es solucionar el problema. Son más de 1500 médicos que se quedan sin el trabajo de IOMA”, graficó.

“Me da la impresión que a la larga este tipo de improvisaciones va a terminar siendo perjudicial para los afiliados”, concluyó.

