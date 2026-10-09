Se inauguraron obras en la escuela secundaria N° 13 y la escuela primaria N° 65

Imágenes Mauricio Latorre

Este viernes se realizó el acto formal de inauguración de las obras de ampliación y refacción en el edificio que comparten la Escuela de Educación Secundaria N° 13 «Gustavo Cerati» y la Escuela de Educación Primaria N° 65 «República del Perú», en el barrio Villa Aurora. La intervención abarcó más de 450 metros cuadrados y contó con una inversión total de 460.220.000 pesos.

En el caso de la Secundaria N° 13, la obra contempló un nuevo acceso principal por la calle Betty Roca de Schwindt con vereda de losetas y vado peatonal, la reorganización del patio en planta baja, dependencias para oficinas, sanitarios, preceptoría y portería, completando un esquema de cinco aulas. Por su parte, la Primaria N° 65 incorporó un acceso por la calle Bolívar con vereda y rampa, patio de ingreso y de juegos, ampliación de galería, aulas, biblioteca, gabinete, refacción integral de sanitarios, nueva cañería de agua, cerramiento perimetral, rejas, pintura exterior y forestación.

El desarrollo del acto contó con la presentación musical de alumnos que interpretaron una canción de Gustavo Cerati y la actuación del grupo de Sikuris surgido en la propia institución. Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el exalumno Lucas Ward, la directora de la Escuela Secundaria N° 13, María Rosa González, y el intendente municipal Maximiliano Wesner. Posteriormente se procedió al descubrimiento de placas, el corte de cinta y la recorrida por las dependencias.

Durante su discurso, el intendente Maximiliano Wesner expresó: «En las palabras de Lucas está el recorrido de la historia, del presente y del futuro de esta obra de 460 millones de pesos, de 450 metros cuadrados de estas dos instituciones».

Asimismo, el jefe comunal remarcó: «No se trata de cortar cinta, se trata de contar historias. Les agradezco enormemente que la familia acompañe la educación pública de calidad, que es lo que tenemos que potenciar».

En relación con las intervenciones del Municipio en la zona, Wesner detalló: «Tenemos una planificación y la estamos ejecutando. Acabamos de terminar la red de gas en aquel sector de Villa Aurora por 120 millones de pesos y arrancamos con 50 cuadras de cordón cuneta por unos 800 millones de pesos en este sector de este gran barrio».