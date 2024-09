Sin IOMA en Olavarría: “Estamos por llegar a un buen acuerdo con COCEBA para que ellos puedan resolver la situación prestacional”

IOMA decidió que desde este martes 1 de octubre prescindirá de los servicios de FEMEBA en Olavarría y otros municipios de la región, entre ellos Azul. La noticia se conoció el viernes de la semana pasada y este lunes el presidente del IOMA, Homero Giles fue categórico en cuanto a las definiciones contra FEMEBA, “la verdad que funciona todo muy mal”, dijo. Al mismo tiempo desde IOMA halagaron la COCEBA y abonaron la posibilidad de un acuerdo con este consorcio de MUnicipios que tiene a Olavarría como integrante.

Homero Giles habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias” que se emite de lunes a viernes de 7 a 9 horas por Radio M.

Giles, en un primer momento, quiso dejar en claro que la decisión que se tomó no es intempestiva y en este sentido explicó: “nosotros venimos trabajando en la temática desde hace tiempo. Básicamente desde que entramos. Hace cinco años venimos teniendo diálogo con FEMEBA, fluido y continuo. La verdad es que no hay respuestas con FEMEBA, no somos la única obra social que tiene esta problemática con FEMEBA.”

De inmediato, el presidente del IOMA señaló que las problemáticas tienen que ver con “cobros indebidos, falta constante de médicos. FEMEBA nos pasa una cantidad de médicos, tenemos alrededor de 13 mil médicos en toda la provincia, pero cuando llamamos a auditar a los médicos entre el 30 y el 40% dicen que no trabajan para IOMA, eso te da un panorama de que funciona muy mal.”

Homero Giles reiteró “funciona todo muy mal” y en este sentido remarcó sobre el final del vinculo con FEMEBA, “no hay una medida apresurada, intempestiva. Hay una medida que es trabajada hace muchísimo tiempo. Hay que cortar ese vinculo.”

Homero Giles, más adelante en la entrevista, explicó que debería pasar con la atención médica de los afiliados del IOMA luego de esta decisión de prescindir de los servicios de FEMEBA.

Dijo Homero Giles: “FEMEBA era sólo un intermediario, FEMEBA no nucleaba médicos directamente sino que nucleaba Círculos Médicos y era un tercer intermediario en la cadena de servicios. En nuestra caso no agregaba ningún tipo de valor solo un problema. Nosotros eliminamos ese intermediario y vamos a tratar de vincularnos directo con los Círculos Médicos, es una posibilidad o la otra es a través del COCEBA si es que llegamos a un acuerdo.”

El presidente del IOMA halagó el funcionamiento del COCEBA y dijo, “a mí me gusta mucho COCEBA porque es un consorcio de Municipios que se maneja a través de las intendencias, entonces es interesante porque ahí se da una suerte de integración entre público y privado que en la práctica ya se da.”

Homero Giles señaló además: “estamos por llegar a un buen acuerdo con COCEBA para que ellos puedan resolver la situación prestacional.” Giles dejó aclarado que el sistema de capitas que tiene el PAMI no será el que implementará el IOMA. “No va a suceder, no me gusta esa política y me parece que es la más adecuada”, expresó. De la misma manera esta medida no significa que los afiliados del IOMA deberían ser atendidos solo en el Hospital Municipal dado que para el Presidente de la obra social, de llegar a un acuerdo, el COCEBA “deberá garantizar convenio con las clínicas y además las derivaciones que ya se hacen.”

Volviendo a la relación con FEMEBA, Homero Giles consideró que la entidad médica tiene una “estamos con afiliados que no tienen atención, que no lo pudimos resolver nunca, y por otro lado una Federación Médica que tiene una rentabilidad excesiva y abusiva. Solamente en los primeros seis meses de este año tuvieron una rentabilidad de 8.000 millones de pesos. Es una barbaridad, con esos 8.000 millones de rentabilidad de la FEMEBA podríamos haber solucionado la problemática de nuestros afiliados. No se solucionó, se quedó con dinero que IOMA pagó para los afiliados. Esto tiene que cortarse de una vez por todas.”

Homero Giles indicó que las clínicas deberían continuar atendiendo y además señaló que en 10 días IOMA está pagando los reintegros de las prácticas.

“Nuestro problema en el interior es el FEMEBA”, resumió el presidente del IOMA y dijo que “esto es una situación crónica”.

