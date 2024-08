Universitarios en Lucha: Tras un contundente paro se realizó un “ruidazo” en el Campus de la UNICEN

La comunidad universitaria se encuentra desarrollando un plan de lucha que incluyó un paro el día lunes y jornadas de visibilización. Este martes se concretó un ruidazo en el Campus Universitario de la UNICEN ubicado en Del Valle y Av. La Rioja.

Ludmila Abad, dirigente de ADUCEN, realizó el balance de las actividades y además recordó cuales son los planteos que se le están realizando al gobierno nacional.

Abad señaló: “la verdad que ayer fue una jornada de paro total. Sin asistencia a los lugares de trabajo, con un acatamiento en Olavarría del 90%. Es un acatamiento altísimo” y agregó que este martes y miércoles habrá distintas acciones de visibilización.

Este martes más de 200 personas llevaron adelante el ruidazo en la sede de la UNICEN en nuestra ciudad.

Ludmila Abad recordó la consignas de estas jornadas: “sin becas ni salarios dignos no hay ni estudiantes ni trabajadores. Sin estudiantes ni trabajadores no hay universidad pública. Sin universidad pública no hay presente y mucho menos futuro.”

La dirigente de ADUCEN – gremio de los docentes de la UNICEN – dijo además, “nosotros seguimos intentando que el gobierno nacional escuche. Fuimos llamados a una paritaria, entre comillas, que no fue tal. Fue una oferta vergonzosa del 5%, cuando estamos casi desfasados en un 60%. Cuando el 70% de los trabajadores, docentes y no docentes, están cobrando miseria y están por debajo de la línea de la pobreza. El 70% de los trabajadores, docentes y no docentes, de las universidades públicas, hoy están bajo de la línea de la pobreza.”

Ludmila Abad aseguró que la situación de los docentes Universitarios se “profundiza, pero de manera cruda, voraz y muy acelerada, a partir de este gobierno” aunque reconoció: “teníamos un desfasaje de un 15%, de un 20%, y lo que teníamos anteriormente, con el advenimiento de la democracia hasta el 10 de diciembre, era la posibilidad de negociar, era la posibilidad de reunirnos en paritaria, era la posibilidad de acercar nuestro posicionamiento, de dialogar, cosa que no ocurre y cosa que venimos informando desde enero de este año hasta la actualidad.”

Por otro lado la dirigente sindical explicó que el último aumento del 5% se dio de manera unidireccional y desglosada. “Un 3% en agosto y un 2% en septiembre. Imagínense lo que eso significa si estamos diciendo que tenemos un 70% de los salarios por debajo de la línea de la pobreza“, señaló.

Ludmila Abad informó que el martes y miércoles de la semana que viene se desarrollará un nuevo paro total sin asistencia al trabajo. Anunció además que se podrían llevar adelante ollas comunitarias.

Sobre estas ollas populares, Abad señaló que están viviendo que las necesidades alimentarias se recrudecen entre los estudiantes y sostuvo que esto pasa en las Escuelas Medias y universitario. “Ya se está observando un decaimiento en el sostenimiento de la matrícula. Los estudiantes no están pudiendo asistir a clases. Quienes son de lugares de origen por fuera de la carrera donde eligen estudiar también se están volviendo a sus hogares porque es insostenible mantener un alquiler. Las políticas de bienestar, al estar el presupuesto congelado, no se pueden sostener y no se pueden desarrollar y también por eso hoy estamos en estas jornadas de visibilización”, finalizó.