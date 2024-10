Venta de la calle a Loma Negra: Federico Aguilera acusó a la oposición de “extorsión” y cuestionó la postura del gallismo

Federico Luis Aguilera, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, analizó este jueves la postura de los bloques que conforman la oposición de dejar sin quórum la Sesión Especial para tratar la venta de la calle a la empresa Loma Negra.

Sobre la posición adoptada por los concejales opositores, Aguilera señaló: “no se si era esperable, porque no había una posición unificada. Lo que si en el transcurso de los últimos días, en algunos bloques opositores, se había puesto como condición para asistir a esta sesión que nuestro bloque aceptara sí o sí las propuestas que ellos establecían. Una suerte de extorsión.”

“Lo que no nos decía la oposición era: si ustedes aprueban y nos garantizan que aprueban lo que nosotros decimos vamos a la sesión, si ustedes no aprueban lo que nosotros decimos, no vamos. Esa era la circunstancia a partir de la cual llegamos a esta Sesión y obviamente desde nuestro espacio no aceptamos este tipo de extorsión”, dijo Federico Luis Aguilera.

Sobre los tiempos que este expediente lleva en el Concejo Deliberante, Aguilera fue categórico: “el expediente hace dos semanas que está en Concejo Deliberante, ingresó el 18 de septiembre, se habló con cada uno de los bloques, inclusive antes de que ingrese, para comentarles que estaba la posibilidad de que se trate. Es un expediente que lleva más de tres años y medio dando vuelta, que durante la gestión del exintendente Galli estuvo un año pisado y sin avance, y que desde el día uno que ingresó al Concejo Deliberante se puso a disposición, desde el bloque oficialista, todo tipo de instrumentos para poder dar a conocer el expediente y tratarlo en conjunto. Se hizo automáticamente una reunión con el intendente municipal, algo que nunca sucedió al menos en la gestión anterior para charlar con los bloques opositores y explicarles el por qué de la premura para tratar este expediente, luego se hizo una reunión virtual con la empresa para que también diera las explicaciones de la importancia del expediente, y luego se hizo la reunión con el geólogo que coordinó el equipo que hizo el último avalúo de la calle o la venta de la calle.”

Respecto de este avaluó, el concejal Aguilera dijo: “un avaluó que fue más que positivo, porque lo que más cambió del expediente que estuvo tres años a este expediente es que se logró, a partir de ese avaluó, más de 600 mil dólares a favor de los vecinos de Olavarría.”

Sobre la relación con la oposición para lograr tratar el expediente, Aguilera dijo: “analizaremos cuáles son los pasos a seguir, insisto llegamos a instancia a través de un mecanismo de extorsión, que no estamos dispuesto a aceptar. Todavía es prematuro para saber cómo continúa esto, nosotros siempre estuvimos a disposición.”

Sobre los dichos del concejal Hilario Galli haciendo referencia de que se puede obtener más dinero como resultado de esta operación excepcional de venta de una calle, Federico Aguilera aseveró: “me llama la atención que Hilario Galli sea quien diga que se puede obtener mayor rédito de la operación porque el fue parte de la gestión anterior que durante tres años y no le pudo sacar más dinero del que nosotros estamos estamos llevando adelante la negociación. El primer avaluó que hizo la Facultad de Ingeniería en su momento rondaba los 2,5 millones de dólares, a pedido de la empresa y sin objeciones hizo un nuevo avaluó que le dio 1,7 millones de dólares, nuestra gestión hizo una nueva gestión que dio 2,3 millones dólares. Si el concejal Hilario Galli junto con su bloque dicen que se puede sacar más dinero yo me pregunto por qué no lo hicieron cuando fueron oficialismo. Exigen una cosa que es irrisoria.”

Por último, Aguilera reflexionó: “yo me pongo de lado de la ciudadanía, cuando un grupo de concejales de la oposición les dice que durante 20 días no tuvieron tiempo para leer un expediente y no vienen a sesionar, que es su trabajo. Eso lo dejo a consideración de la gente que está escuchando lo que está pasando hoy en el Concejo Deliberante.”