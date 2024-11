Video/ Landivar contra el PRO: La «plantita» que rompió el Resonador y los pastos de la Ruta Nacional 226

La Jefa de Gabinete del gobierno municipal, Mercedes Landivar Valerio brindó este jueves el informe de gestión ante el Concejo Deliberante.

La funcionaria, en más de una oportunidad, usó algunas preguntas realizadas por el bloque del PRO para reprochar algunas acciones del gallismo.

En este sentido la funcionaria, de manera permanente, vinculó al PRO y al gallismo con el gobierno de Javier Milei.

La plantita y el resonador

Semanas atrás, el concejal Hilario Galli en una entrevista radial brindó una desopilante explicación sobre la rotura del resonador del Hospital Municipal. Fue así que señaló que una «plantita» en los techos del nosocomio provocaron la rotura.

Mercedes Landivar habló de ese tema dado que el PRO preguntó cuándo podría ser actualizado el que actualmente está fuera de funcionamiento.

«Qué tema el Resonador. Creo que también en una nota, se termina reconociendo que el Resonador dejó de funcionar por una plantita que había en el techo. Un descuido. Un descuido que sale 750 mil dólares», empezó diciendo Landivar Valerio al hablar del tema.

Y después una expresión de deseo, «ojalá el Gobierno Nacional nos enviara un subsidio o alguna herramienta por 750 mil dólares para que todos los vecinos y vecinas cuenten con este servicio.»

Los pastos y las luces de la RN° 226

Mercedes Landivar Valerio, en más de una oportunidad, trajo en su intervención ante el HCD al ex intendente Ezequiel Galli. Y más de una vez lo hizo «parte» del gobierno nacional de Javier Milei.

Fue así que en un pasaje del informe, Landivar Valerio vinculó la paralización de la obra de construcción del Colector Norte (frenado por Milei) con la falta de gestión de la empresa Corredores Viales de la que Galli es uno de sus gerentes.

«El ex intendente es funcionario de Corredores Viales, salvo que por ahí haya renunciado. Nos reclaman a nosotros que terminemos el Colector, que terminemos la Facultad, que terminemos Sierras Bayas, pero tenemos un ex intendente que es parte de Corredores Viales y que no puede cortar el pasto de la ruta 226 y no puede poner la luminaria», dijo.