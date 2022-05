¿Qué hacer si no fue el censista a tu casa?

Por diferentes motivos algunos olavarrienses no fueron visitados por el censista, por ello En Línea Noticias consultó a Julio Benítez y señaló que, «En algunos casos puede pasar que no paso el censista o que no escucharon el timbre o ha pasado que hay casas internas que no estaban identificadas, en el plano que recibió el censista.»

El funcionario explicó que desde este lunes comienza la etapa denominada, «operativo de supervisión, es decir fijarnos que domicilios nos quedaron sin censar y volver. Las viviendas que quedaron, las volveremos a visitar dentro de los cuatro días de supervisión.»

Si no fuiste censado tenés dos vías para informarlo y que te censen.

Enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto: “No fui censado»

O podes llamar al: 0800 3452022

