Raro y desconectado

Lo que dejó el paro de la CGT, con fuerte contundencia en el público pero un debe importante en el haber. Los reordenamientos del PJ y la UCR. Mientras tanto, la gestión. La cuota capital se despide de la factura de luz…y el gas asusta.

Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson

Paro dispar

El paro general del pasado 9 de mayo, la verdad, fue importante. Nobleza obliga, se esperaba una mayor contundencia: el privado se hizo sentir y empujó a que los trabajadores asistan como un día más. Pero detrás hay mucha tela para cortar.

La CGT Regional Olavarría realizó una conferencia donde, brevemente, dieron detalles del paro sin movilización de pocas horas después. Hay un evento previo que por cuestiones de relevancia irán desordenados, pero viene a tono con el desorden generalizado.

Lo primero que podemos mencionar de la conferencia es que las ausencias, al menos las de renombre, estuvieron justificadas: “la mayoría de los secretarios generales está acompañando asambleas permanentes en otros distritos y están viajando constantemente” explicó Estela Peralta para dar cuenta de los faltazos de Ezequiel Collado (Delegado regional) y José Stuppia (Delegado adjunto).

Lo segundo es el nuevo intento de mostrar que la unidad no fue una cosa de circunstancias para la normalización: hubo una constante atención para con los últimos que se sumaron, e incluso hubo varios ofrecimientos para que se exprese Guillermo Santellán (que decidió no hacerlo) y hubo explicaciones varias de la situación de los trabajadores de Luz y Fuerza en voz de su secretario general, Eduardo Amaya.

Hasta ahí lo esperable. La gran cantidad de sindicatos hacía pensar que, tal como podría pasar a nivel nacional, el paro sería contundente. Lo fue. Pero con varios asteriscos.

En el ámbito público fue categórico: el paro podría decirse que anduvo bastante cerca del 100%. Municipio, transporte público, organismos provinciales, educación, universidad, justicia, bancos, recolección de residuos y largo etc. Párrafo aparte para los trabajadores que dependían de Nación -se confirmó que se descontaba el día y hubo fuertes presiones para que nadie adhiera- y otro capítulo completamente distinto para el ámbito privado.

Si nos trasladamos al ámbito educativo privado, el paro fue prácticamente nulo. Las estaciones de servicio funcionaron con normalidad durante todo el día, y donde más se notó la falta de adhesión fue en los comercios. Fue un día más para el comercio de Olavarría.

En este apartado, al asterisco deberíamos sumarle un segundo asterisco: la situación de incertidumbre en torno al paro fue total. Muchos comercios avisaban que “si el paro era masivo, no abrimos” y especularon hasta último momento con respecto a qué hacer. Muchos miraron los grandes supermercados, que en la previa anunciaron que trabajarían con un “equipo de crisis” disminuído por la gran adhesión de trabajadores. Finalmente, eso no pasó y prevaleció la apertura. También hubo enojo de trabajadores de comercio que se sintieron “desamparados” ante las presiones y tener que ir a trabajar a pesar de estar de acuerdo con la medida de fuerza.

De todos modos, el paro general sirvió para mostrar otra vez que la riqueza la generan los trabajadores: con tan sólo calcular las pérdidas del paro alcanza y sobra para dar cuenta de que si hay pérdidas, es porque los trabajadores no fueron a sus puestos laborales, y también para que muchos reflexionen sobre la profunda crisis económica y los altos costos -demasiado altos- de estabilizar una economía que venía descontrolada, pero que ahora directamente está en parálisis, con todo lo que eso implica.

Vayamos al contenido político.

Estar en la misma vereda

A horas del paro general y días después de la normalización, la CGT Regional Olavarría fue recibida por el intendente Wesner y un grupo de funcionarios, entre los que se destacaban la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el Director de Casa y Tierras Juan Sánchez, además del concejal -y presidente del PJ- Federico Aguilera, entre otros.

Entre los gremialistas estaban los dos principales referentes, mientras que se notó una ausencia -otra vez- la de José Stuppia. Entre las consultas realizadas por este newsletter hubo disparidad respecto a la ubicación del titular del gremio de Municipales. Algunos lo ubican en la reunión donde se habría ido por ciertas disconformidades en torno a la distribución de lugares en el punto de encuentro, el Salón Blanco, y otros directamente lo ubican como ausente. En representación de los afiliados municipales estuvo Marisa Luna.

Wesner indicó en sus redes que en el encuentro -más allá de dialogar sobre la paralización de actividades del paro general- “compartimos un diagnóstico del contexto nacional actual y acordamos una agenda de trabajo en conjunto, en defensa del trabajo y la producción de Olavarría”.

El grupo de sindicatos adelantó que buscarán que esa agenda de trabajo tenga varios puntos vinculados a la capacitación y el acompañamiento estatal en el desarrollo de profesiones técnicas, entre lo más destacado.

Lo concreto es que este avance gremial va en serio: la normalización le dio el empuje a una serie de movidas que le darán un músculo distinto al sindicalismo de Olavarría. Aunque en la semana también hubo una novedad que sacudió al ámbito. ¿Te acordás que un dirigente de AOMA estuvo en el acto de normalización de la CGt? Atenti.

“Amontonar no es armar” dijo el secretario general de AOMA, Alejandro Santillán, quien así confirmó que “estamos fuera de la CGT, creo que como organización tenemos que atender a nuestros compañeros. Acá no tengo mucho pelos de la lengua: no estoy de acuerdo con la política que están ejerciendo algunos compañeros dentro de la CGT. Entiendo que ellos deben tener la casa muy en orden para poder seguir destinándole tiempo a eso“.

En diálogo con Claudia Bilbao, el secretario general de los trabajadores mineros admitió que durante mucho tiempo fue alguien que intentó acercar posiciones entre los gremialistas y generar la unidad en la CGT pero “lo que pasa es que a veces cuando algunos dirigentes son demasiado extravagantes y solamente buscan tener cargos políticos ellos se desvirtúa muchísimo”.

Esto le valió, según logró recabar este newsletter, críticas no sólo en el ámbito gremial sino también de integrantes del peronismo local, quienes señalaron que “todos los sectores están complicados, tomar una postura extrema sin evaluar que el músculo lo hace la unidad me parece que es cerrarse en nombres que hoy están en la CGT” y valoró posturas distintas como la del CECO y Luz y Fuerza: “los dirigentes de esos gremios saben que hay personas que no les caen bien, no coinciden e incluso tienen lugares importantes, pero lo que enfrentamos más allá de nuestras diferencias ahora, no pasó nunca” y “pesa más la unidad”.

De esta forma, la CGT pierde un gremio de peso pero que en paralelo está en pie de guerra contra la gestión Milei y en momentos dramáticos de la actividad. De hecho, se conmemoró el Día de la Minería esta semana y Santillán señaló que “no hay nada que festejar” por la profunda crisis que atraviesa el sector: paralización de trabajos, alerta por eventuales suspensiones e incluso despidos. Y esto recién empezaría.

Anuncios y más anuncios

La semana fue a agenda apretada de la Municipalidad. El intendente Maximiliano Wesner empezó la semana con la presentación del Plan de Recuperación del Arbolado con el ministro Javier Rodríguez que volvió a Olavarría. Y cerró la semana con una plantación de arbolitos en el Parque Helios Eseverri. La plantación se iba a hacer el mismo lunes, pero llovía.

El Plan municipal tiene varios aspectos. Parte de la recuperación de los árboles caídos con las tormentas de diciembre, contempla sumar más ejemplares, ampliar las funciones del vivero municipal y redactar una nueva ordenanza regulatoria.

La novedad más importante de la semana fue con el estacionamiento medido: el lunes inicia el nuevo sistema. El intendente hizo el lanzamiento junto a la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar.

En cuanto al estacionamiento en sí, lo presentado no tuvo mayores novedades: es la misma zona, en los mismos horarios. Cambia la aplicación, habrá kioscos con venta, y en la primera etapa no van a cobrar multas. “Que los usuarios se acostumbren” fue el argumento.

¿Y entonces cuál fue la cuestión? Lo que pasó con Soluparking. ¡Chan! La jefa de Gabinete contó que la empresa es “fantasma”: no devolvió los fondos a los usuarios y no respondió a los empleados despedidos. Un representante legal se presentó en una sola audiencia en el Ministerio de Trabajo y … nada más.

Los caminos rurales volvieron a ser tema: el martes se reunió la Mesa Agropecuaria para presentar al nuevo director municipal, Mariano Arrignon. La situación ya la hemos comentado en ediciones anteriores. Es definida como “crítica” por todos los miembros del sector. Te dejamos esta nota donde se muestran las zonas anegadas.

En esta reunión, el funcionario expresó su intención de darle una nueva impronta a la gestión, dio detalles del avance del Plan de Contingencia (el que en abril lanzó el Municipio después de las fuertes lluvias de marzo) y presentó la segunda etapa de ese plan. “La Mesa exigió al municipio que se trabaje con celeridad en las zonas más críticas, aprovechando mientras la ausencia de lluvias lo permita” se informó.

Durante la semana, además, Wesner visitó varios establecimientos educativos y firmó un convenio con la cooperadora de la Escuela Agraria. Puntualmente, con la visita a la Secundaria 18 se mencionó el pedido de mejoras edilicias por parte de los estudiantes. Hay que señalar que hasta ahora -quinto mes del año-, el Municipio no ha anunciado inversiones con el Fondo Educativo, el que -recordemos- es de afectación específica. Hasta marzo, Olavarría había recibido 50,9 millones de pesos por este fondo.

Saluden a la Cuota Capital que se nos va

Finalmente, y tras cinco resoluciones de la OCEBA, dos años y una fuerte polémica, Coopelectric decidió quitar la cuota capital de la tarifa de energía eléctrica. Nada es gratis, ni esto significa descuento: se da en medio de la quita de subsidios a los distribuidores mayoristas de energía y tras autorizaciones de fuertes subas a la tarifa.

Por eso vale ordenar el tema: el OCEBA el 2 de mayo emitió una resolución que autorizaba a la cooperativa el cobro de los “servicios sociales” (sepelio e inhumación) pero ¿adivinen? señalaba expresamente que “la falta de pago de cualquier concepto ajeno al precio de la energía consumida por el usuario y los cargos que correspondan (…), no podrá constituir causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del suministro a dicho usuario”.

Es vox pópuli que la Cuota Capital funcionaba de acuerdo al déficit tarifario que tenía la cooperativa por falta de aumentos. La autorización de subas -que llegarán entre el 100 y el 180% más- sumado a la quita de subsidios hizo que esa Cuota Capital pase directamente a tarifa y no sea necesario su cobro. Y, tras un tironeo con el OCEBA, finalmente acatarán la resolución.

De todas maneras, hasta no ver el impacto real en una factura será imposible calcular cuánto significa: si se mantendrá el precio, si bajará la tarifa o si aún así se incrementará (pareciera lo más probable).

El sector opositor en Coopelectric, la Lista Verde, había denunciado con dureza que el cobro de Cuota Capital representaba un 42% de tarifa más costosa. Tras conocerse la decisión, emitieron un comunicado en el que señalaron que “la verdad salió a la luz”.

Advirtieron que la cooperativa tomó la decisión “como si fuera una generosidad subjetiva de la administración de los últimos treinta años” cuando en realidad es “tardía, es consecuencia de que nosotros, la Lista Verde, hiciéramos una campaña pública de esclarecimiento y conocimiento, para hacer visible que el concepto “contribución de capital en acciones” no solo es arbitrario e injusto, sino que está prohibido por la Ley 11.769 y tiene una prohibición expresa de incorporar a la factura de electricidad por varias resoluciones de la autoridad provincial a través del OCEBA desde julio de 2023”.

Señalaron que la ignorancia en el tema llevó a que Coopelectric decida “aprovecharse” de la situación. “se está terminando el tiempo del ocultamiento y el manejo opaco de la cooperativa, así como está llegando el tiempo en que los socios cooperativos tengan la oportunidad de elegir las personas y las propuestas que se presenten en elecciones libres y democráticas que esta conducción ha evitado realizar en estos años”.

Lo concreto es que todo pasa a un segundo plano si evaluamos los precios de las facturas que han llegado con aumento: de 2 mil a 8 mil pesos mensuales, las más suaves. En los comercios, es prácticamente demoledor. Para muchos, motivo de cierre o de búsquedas de alternativas.

Y ojo, más allá de que no es estrictamente energía eléctrica dejaremos debidamente avisados. A algunos usuarios de Camuzzi Gas Pampeana les llegaron facturas para pagar este mes con aumentos muy muy fuertes. La gran suba que vimos está en el cargo fijo de las facturas: hubo quien pasó de pagar 1.000 a 10.000 pesos en ese item. De un mes a otro.

Especialmente desde el sector panadero ya se plantearon un alerta por este incremento de costos. “No sabemos cuántas panaderías van a quedar en pie” dijeron. En algunos comercios de este rubro vimos aumentos de precio en los últimos días. La semana próxima probablemente ahondemos en esta situación.

El reordenamiento, edición PJ y UCR

El panorama político tiene a muchos actores en duda y en reacomodamiento. No estamos diciendo nada nuevo, de hecho lo venimos planteando en casi todas las ediciones. Por un lado, está el tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación. Por otro, hace unas semanas que algunos sectores han expresado que ya piensan en las elecciones 2025 y comenzaron a tirar mensajes internos.

Ese horizonte con urnas ayudará al reordenamiento del espectro, al menos en oficialismo y oposición, algo que -por más básico que sea- ahora no necesariamente está tan claro para todos hoy. Los sectores que ya tienen definida esa postura primaria también tienen internas que ordenar y decisiones que tomar de cara al año que viene.

En esos contextos leemos los movimientos del peronismo y el radicalismo del viernes y el sábado en Olavarría.

Ayer la sede del PJ fue punto de reunión en la que hubo muchos asistentes. Mirá esta foto de los asistentes: el presidente Federico Aguilera, el intendente Wesner, el ex diputado César Valicenti y el ex precandidato local, Hernán Parra, sumado al presidente del HCD Guillermo Santellán. También hubo integrantes de la CGT, dirigentes, funcionarios y vecinos afiliados. “Analizar los perjuicios de la Ley Bases y organizar una agenda de trabajo para los próximos días” se difundió después del encuentro acerca de lo hablado.

De la unidad básica nos cruzamos al comité, en este caso de la 25 de Mayo, para ver la reorganización del radicalismo local. Con algún palito, todavía desconfianza pero acercamientos concretos, media docena de legisladores visitaron Olavarría en el marco de la propuesta “Legisladores en camino” que busca acercar a diputados y senadores boina blanca al territorio.

Se trata de los presidentes de bloque UCR en Diputados y Senadores, Diego Garciarena y Agustín Máspoli respectivamente, acompañados de Anahí Bilbao, Belén Malaisi y Valentín Miranda. Todos son “opositores” a la línea que en Olavarría gestiona el comité, encabezados por Belén Vergel y los concejales Francisco González y Sebastián Matrella.

Aquí resaltó la línea opositora local, con Fabián Irassar y Marcelo Spina a la cabeza. No es casual que antes del comité los legisladores tuvieron una extensa reunión en la Facultad de Ingeniería con sus principales autoridades a la cabeza. Allí, se habló del rol de la universidad pública y su relación con la legislatura.

Luego sí, a calle 25 de Mayo. En líneas generales se está tratando de trabajar una “agenda en común” entre los legisladores provinciales y locales, para impulsar propuestas que mejoren la vida de los vecinos. Si bien las temáticas mencionadas fueron IOMA, Educación y ludopatía en jóvenes, llegó el principal contrapunto de la tarde: Vergel les indicó a los legisladores que han trabajado en propuestas en ese sentido y lo que debe mejorar es la comunicación, “no sabemos sino en qué temas están trabajando”. Hubo compromiso de mejorar en ese sentido.

Pancho González aprovechó para “valorar” la presencia de las ramas internas de la UCR. “Creo que es el lugar donde debemos dar las discusiones internas, en el comité que tanto costó reconstruir” dijo y dio cuenta de las diversas presencias, desde Rubén y Leandro Lanceta, pasando por Franco Illescas, Martín Lastape, Fabián Irassar, Franco Cominotto, Victoria Torino de la JR, hasta Guillermo Cicconi y Gaspar Verna, todos de diversos extractos del radicalismo. ¿Puntapié para la unidad? Difícil. Sí es un puntapié para comenzar a ver los movimientos de cara a lo que viene, en una nueva etapa para el partido centenario, sin el Pro y con independencia política. El camino es largo aún…

Se fundó una localidad

No es estrictamente así, pero tiene mucho de razón: el HCD sesionó en Sierra Chica y como proyecto destacado, se aprobó por unanimidad la ordenanza N° 5362/24 impulsada por la Mesa de Gestión Educativa de Sierra Chica para establecer el 30 de mayo de 1855 como fecha de fundación de la localidad.

La fecha elegida -algo que se investigó durante más de 5 años- hace referencia al combate de Sierra Chica durante el cual la comunidad indígena apostada en el lugar resistió bajo el mando de los caciques Juan Catriel y Cachul una expedición militar liderada por el coronel Bartolomé Mitre.

Desde la comunidad educativa valorizaron eso, justamente: la rica historia que puede tener una localidad como Sierra Chica, con tanta simbología que tiene alrededor de sus penales y con las particularidades de la Unidad 2, una de las prisiones de alta seguridad más célebres de nuestro país.

Hubo, como todo, algunos disidentes de la propuesta que trataron de hacer valer su postura y que quisieron imponer la importancia del penal por sobre los pueblos originarios. La investigación, realizada por un amplio sector del ámbito educativo de la localidad sumado al trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales tuvo un peso contundente y finalmente la propuesta salió por unanimidad, ante alguna mano de algún bloque que amagó a no votar el proyecto.

“Hoy es un día muy importante para la localidad de Sierra Chica, un día histórico diría yo. Por eso, soy un agradecido de poder ser parte de este hito, de este suceso y debate. Soy descendiente de los Catriel, tengo sangre mapuche” dijo Pancho González, de la UCR, visiblemente emocionado recordando a su padre, Victor Hugo González Catriel.

“Durante mucho tiempo llevó adelante una incansable lucha para tratar de que se reconozca a los pueblos originarios. Recorrió muchas escuelas y golpeó muchas puertas también. Una lucha desigual, por lo cual lo de hoy creo que es un reconocimiento y una reparación a los pueblos originarios y a la lucha de muchos que han llevado adelante la bandera de su defensa”.

Además, la propuesta incluye el aniversario de Sierra Chica dentro de las fiestas populares del Partido de Olavarría. Es decir, que este 30 de mayo la localidad celebrará su aniversario 169…por primera vez.

Hay más

¿Kicillof se hace cargo de la obra de la Facultad de Salud? “Las obras de infraestructura universitaria que estaban en marcha hoy están completamente abandonadas por la decisión del Gobierno nacional: nuestro compromiso es trabajar junto a las y los rectores para retomar y reactivar en una primera etapa 10 de esos proyectos que incluyen a universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires” anunció el Gobernador en la Feria del Libro en CABA. En la Unicen tienen esperanzas de que se contemple la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud con la mirada puesta en Gabriel Katopodis. Es que cuando fue ministro de Nación “nos ayudó, quien ha recorrido todo el sendero de la obra. Si hay alguien que conoce ese traumático derrotero es el ministro y parte de su equipo en Nación está trabajando ahora en Provincia. El contacto está” dijo el rector Marcelo Aba.

Se derrumbó el Impuesto a la Piedra. En los últimos días, el INDEC dio los índices de construcción y de industria del primer trimestre con una gran caída de la actividad. Además, la AFCP informó una baja de 35% interanual en los despachos de cemento de abril. Conclusión: lo esperado. Esa caída se traduce en la recaudación municipal con una baja de 50% en la Tasa de Explotación de Canteras. https://enlineanoticias.com.ar/cayo-mas-de-un-50-la-recaudacion-del-impuesto-la-piedra/

El bullrichismo de la Séptima. Andrea Coronel (de Olavarría) y Juan Godoy (General Alvear), estuvieron en el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Pudieron plantear la realidad no solo de sus distritos sino también la de toda la región” se informó sobre el encuentro.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes -aquí la edición completa- que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

