Relatos para En Línea Noticias: “El viaje de noche”, de Gustavo Ciuffo

Este sábado Ediciones Independientes delaltillo invita a compartir relatos, cuentos, poemas y fragmentos de los libros de su catálogo.

En esta ocasión ofrecemos el inicio de la novela “Una especie de insomnio” de Gustavo Ciuffo, editada en el año 2020. La ilustración de tapa de esta obra es de Natalia Schumacher.

“El autor nos conduce a paso cansino en un principio y luego nos propone ir aumentando el ritmo hasta terminar con la lengua afuera, aturdidos por esa insondable noche pampeana, por el insomnio y por la certeza de haber sido testigos de una revelación” Carlos Verucchi en su reseña para En Línea Noticias.

El viaje de noche (fragmento)

El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo. Y del desvelo de un espejo incesante. Que lo prodiga y que lo acecha. De “Insomnio”. J.L. Borges

La noche debería acabar de una vez por todas. El caso es que Bruno sabe que la noche debería acabar de una vez por todas. Pero hay un cielo limpio que se come toda la ruta allá afuera y es justamente esa remota profundidad de estrellas lo que lo mantiene despierto. Al conductor del remise solo le importa llegar cuanto antes a Buenos Aires y las dudosas condiciones de seguridad con la que toma una nueva curva dan cuenta de eso. En el asiento del copiloto Bruno baja la ventanilla, cierra los ojos y respira bien hondo. Es algo más que una pulsión física y sabe que podría pasarse la vida abandonado a esa sustancia de silencios que hace a la noche. No le caben dudas de que después del día intenso que le tocó, este es el momento más placentero de la jornada. Entonces levanta la vista, decide que definitivamente es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo y quiere que el viaje no termine. Hay una claridad de neón débil que anticipa algún pequeño territorio urbano aunque también queda un resto de puro cielo hipnotizando a Bruno, que ahora quiere retroceder algunas horas y disparar un recuerdo cercano y nítido, un relámpago que dentro de poco dejará de estar latente en la superficie de su memoria. El flashback le devuelve una copia algo imprecisacon los preparativos de la serie de entrevistas que le tocó cubrir hoy en la pequeña ciudad de Cuatrovientos, con casi una veintena de testigos oculares, fuerzas vivas locales y varios charlatanes vernáculos que jamás presenciaron los hechos pero que no quisieron perderse sus cinco minutos de gloria en la prensa nacional. El cronista trata de organizar el recuerdo de los testimonios que escuchó a lo largo del día sin poder reconstruir un rompecabezas coherente. Procura inventariar las piezas más relevantes cuando el cimbronazo de las ruedas del remise que muerden la banquina en plena curva lo despabila de sus pensamientos.