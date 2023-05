Se hace camino al andar (ahora todos juntos)

El sábado por la mañana, sobredosis de precandidatos y militancia. La recepción y los objetivos. Cerro Largo, La Máxima y legislar para siempre. Mientras Olavarría sigue, el verdurazo marcó un punto llamativo de protesta y necesidad.

Por Volver a las Fuentes – Alexis Grierson y Josefina Bargas

Los precandidatos de recorrida

Este sábado sí, sin lluvia. Varios precandidatos salieron a la calle a recorrer distintos barrios y charlar cara a cara con los vecinos. ¿Lo curioso? Varios eligieron el mismo barrio y hasta nos llegó una foto de una puerta de una casa con tres folletos con distintas caras. “Nos chocamos” se rió uno de los dirigentes que estuvo en la actividad.

Vamos a hacer una mención uno por uno con algunos datos que tenemos. Pero ya te avisamos que todo esto empieza con “tal salió de caminata”.

Ezequiel Galli. En la sede del Instituto República (o Fundación Pensar o Casa Amarilla), se reunió un buen número de militantes, incluido el intendente que quiere la re re y todos salieron de recorrida. Ya te contamos la semana pasada que las visitas se hacen con anotador en mano para registrar demandas, mensajes y críticas.

En ese escenario, en el “timbreo” por Mariano Moreno de ayer, además “midieron” la recepción de Ezequiel Galli. Dijeron que fue positivo y dentro de lo esperado por el Pro. ¿Un dato para tener en cuenta? Galli se mostró…con Hilario Galli, su secretario de Gobierno y dirigente de confianza del jefe comunal, ¿una señal?

En la plaza Álvaro Barros, Maximiliano Wesner volvió a reunir a muchos militantes y también vecinos. Esta vez con sol, fue el punto de partida para la recorrida por distintos sectores, entre ellos por … Mariano Moreno. El precandidato del Frente de Todos buscó mostrar apoyo y hacer una “demostración de fuerza”, con un mensaje para dentro del espacio y, por supuesto, para afuera.

Dato de color: si uno analiza las imágenes compartidas por el espacio y la configuración del publico presente, en las primeras filas predominaron los asistentes sin distinción puntual partidaria, solo vecinos que acompañan la candidatura de Wesner. Si bien hubo momentos para las fotos de militantes de los distintos sectores como el PJ, el Movimiento Evita o La Cámpora, se resaltó que había vecinos que se contactaron con el espacio y decidieron acompañar a Wesner al menos en la concentración en la plaza.

Un tercer sector que se vio por ese barrio fue Ahora Olavarría – La Libertad Avanza. Con Celeste Arouxet, distintos grupos de militantes salieron a dialogar con los vecinos. “La recepción fue increíble. Nos sorprendió el conocimiento de los vecinos sobre la actualidad nacional y de Olavarría” señalaron a modo de balance.

Otro que salió a la calle fue Hernan Parra, de Olavarría al Frente. Estuvo por el barrio Pueblo Nuevo, donde el candidato habló con los vecinos. Si bien hubo presencia dirigencial como Germán Aramburu, Alicia Almada, Einar Iguerategui, Valería Milía o “Tano” Milesi, el objetivo fue personalizar todo el encuentro solo en Parra. “Lo recibieron con agrado y recordando anécdotas compartidas junto a él en otras instituciones o emprendimientos comerciales” contaron desde el sector.

¿Dato? Fue la primera recorrida con compañía del empresario devenido en precandidato, por lo que hubo conformismo por el resultado inicial y un “punto de partida alto”. La intención es continuar las volanteadas en otros barrios y sostener la línea que se pudo ver el sábado, algo que responde a varias cuestiones que hemos planteado en este newsletter. ¿Hablar de política? Solo si se acepta del otro lado. Si no, queda presentarse y conocerse en un cara a cara con el vecino.

Eduardo Rodríguez también salió al puerta a puerta. Con varios militantes y referentes del sector estuvieron de recorrida. Pero no fue eso solamente, el sector del precandidato del Frente de Todos también salió a las rutas de acceso a la ciudad para colocar pasacalles con la leyenda “Axel Gobernador 2023”.

“Para garantizar la salud, mejorar la seguridad, la educación, la infraestructura y la producción en la provincia de Buenos Aires. Apoyamos y trabajamos para Axel Kicillof Gobernador 2023”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Si bien se la mostró en soledad o con algunos militantes, la UCR dijo presente en una caminata por los barrios Independencia, Ituzaingó y Pueyrredón. Entrega de folletos y charla con vecinos en caso de que la situación lo amerite.

Con distintas estrategias, todos van hacia un mismo objetivo: darse a conocer. Que sepan quienes son, de dónde vienen y cuál es su meta. El Municipio corre con ventaja, pero también parte de una actitud más de recepción de balance de gestión. Los demás espacios tienen diversas situaciones, pero la mayoría necesita conocimiento de una sociedad un poco -no mucho, pero un poco- distanciada con la política. Todos eligen caminar.

Parece que se allana el camino

Esta semana, Horacio Rodríguez Larreta se reunió otra vez con la Mesa del Pro Bonaerense. Allí estuvo Ezequiel Galli, entre otros intendentes, legisladores, y precandidatos a gobernadores por supuesto.

“Estoy para defender a los intendentes del PRO que ya tenemos. Si eso significa una boleta única, tendremos una boleta única”, expresó Rodríguez Larreta, durante la reunión. Además, expresó: “donde no gobernamos lo más sano es la competencia”.

En esas declaraciones se entiende que la intención del precandidato presidencial dejaría a Galli sin competencia directa dentro del Pro en las PASO. ¿Eso es seguro? Claro que no, pero podemos definirlo como “altas chances” ya que en paralelo Patricia Bullrich, la competidora de Larreta, está buscando asegurarse que los intendentes que quieren reelegir la apoyen en su campaña con el mismo ímpetu que lo hacen con Larreta y Diego Santilli. Si eso está asegurado…el método de la V sería un hecho.

¿Hubo gestos? Al menos uno, el de Julio Garro, intendente de La Plata, quien abiertamente dijo que “Patricia también es mi precandidata”. ¿Qué dijo Bullrich ante esto? Justamente, es el inicio de una serie de gestos que le gustaría recibir. ¿Será unánime o solo un tanteo?

Y ya que mencionamos a la precandidata presidencial, hablemos de su referente local: Andrea Coronel. Esta semana, la vecinalista se mostró también colocando pasacalles en rutas, con el nombre de Patricia Bullrich, y viajó a Trenque Lauquen a una reunión de “mujeres bullrichistas”.

El otro sector dentro del Pro que se mantiene en movimiento es el que tiene como referente a Dalton Jáuregui, del ritondismo. En este caso, aguardan una posible definición de Bullrich sobre Cristian Ritondo quien, por decirlo muy en básico, se quedó “sin madrina” con el retiro de María Eugenia Vidal de su precandidatura presidencial. Si Bullrich le abre la puerta, el diputado nacional podrá ir en busca de la gobernación en competencia directa con Santilli.

Aún en esta incertidumbre, Dalton Jáuregui sigue en el armado seccional para el ritondismo y encabeza el “proyecto Olavarría”. Justamente, en nuestra ciudad estuvo el dirigente olavarriense y el viernes próximo Ritondo va a estar en Roque Pérez.

¿Nos mudamos al radicalismo? El espacio de Evolución (que maneja los destinos del comité local encabezados por Belén Vergel) realizó un plenario en la Cámara Empresaria donde discutieron varios temas, entre ellos el de afianzar una alternativa para ir a Primarias. Si bien todavía prevalece la plena incertidumbre de qué pasará con el radicalismo a nivel nacional y provincial, a nivel local la situación parece distinta con al menos dos dirigentes posicionados, justamente, sus dos concejales.

Adelante Radicales, por su parte, muestra gestos donde se ratifica la precandidatura de Marcelo Spina en redes sociales, con videos, expresiones e incluso un repaso de la carrera académica del ingeniero que decidió pelear por la intendencia desde otro sector del radicalismo, apoyado por los legisladores Lorden y Cellillo y buscando apalancar desde el Comité Provincia con el -por ahora- precandidato a Gobernador Maximiliano Abad.

La bisagra

“Olavarría sigue” es el slogan de esta etapa de gestión – campaña. Tiene un spot audiovisual y afiches, y el slogan se repitió en algunos anuncios de gestión, como el del viernes en el Parque Industrial donde se dio a conocer la repavimentación de un tramo de avenida Eva Perón.

El mensaje, como es evidente, es un juego entre la continuidad de la gestión y del mandato de Ezequiel Galli. No nos vamos a detener en cuestiones estéticas y de contenido de la publicidad, ya la habrás visto y tendrás tu opinión.

Lo que sí vamos a mencionar es que …. hubo un cuestionamiento. Y salió de un sector del Frente de Todos que se llama Unidad Popular y que tiene como figura visible a Guillermo Pérez, quien consideró que se trata de “un spot de campaña que roza lo ilegal ya que no comunica un hecho institucional específico”, sino que consideró que tiene un fin electoral.

Adelantó que iba a realizar una presentación en el HCD para que los concejales “evalúen la posibilidad de efectuar un pedido de informes para que los vecinos puedan saber a quién se contrató y cuánto se pagó por la realización de ese spot”. Por eso no fue todo: también se pretende «contratar a un perito en comunicación para que determine si el spot que difundió el intendente Galli, y que lleva el logo institucional del partido de Olavarría, corresponde a un spot de campaña o a un spot que comunica un hecho institucional que hace a la gestión”.

Sin ser peritos en el tema y sin ánimos de polemizar con la iniciativa opositora, está claro que no es la primera vez que un slogan institucional deriva en una campaña o da continuidad a una potencial candidatura. El análisis es más rico desde cómo se ha movido en los últimos años la imagen del Municipio en torno a la gestión del Intendente Galli, desde el Olavarría 24, pasando por #Holavarria (de corta duración) y, ahora, Olavarría sigue.

Visita y lanzamiento

¿Estás haciendo la lista de precandidatos a intendentes? Anotá uno más: Alan Aguirre por el partido Principios y Valores, lo que se anunció el jueves a la tarde en la visita de Guillermo Moreno a Olavarría. El ex funcionario de Néstor Kirchner quiere ser presidente y tiene estructura y armado propio, algo que ya mostró en 2021.

Este sector se presenta referenciado en el “peronismo doctrinario”. Moreno afirmó que el

Frente de Todos “se terminó, ya fracasó. En realidad, hoy tenemos un serio problema de existencia del poder Ejecutivo, el presidente ha decidido no presentarse a la reelección y yo creo que si llega a dar un paso al costado tampoco la vicepresidenta va a aceptar” y agregó: “lo que estamos proponiendo es que el peronismo pueda tener un espacio de identificación, consensuar las candidaturas dentro del peronismo”.

En el acto en Olavarría estuvieron los integrantes del Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA) ya que el secretario general Horacio Valdez, es precandidato en este partido. Entre los asistentes estuvo Ezequiel Collado, de SOIVA Olavarría. También se vieron en el acto el titular del STMO, José Stuppia, y algunos integrantes de la Juventud Peronista, actualmente alejada y con diferencias con la actual gestión del Partido Justicialista local.

Nosotros interpretamos que esas presencias son apoyos a Principios y Valores. Esa interpretación, de todas maneras, no fue la adoptada por el propio espacio, y se contrapuso al señalar que su presencia estuvo relacionada con la CGT local para conocer el “Plan Económico de Desarrollo con orientación a la producción” orientado a los trabajadores.

Este newsletter logró saber que una de las tres agrupaciones mencionadas daría a conocer esta semana su adhesión a otro precandidato del Frente de Todos, por lo que tiene sustento lo señalado por Generación Bicentenario.

De todas maneras, las presencias no parecieron inocentes bajo ningún aspecto: bombos, redoblantes, banderas… más allá de conocer el plan, se hicieron notar, y sentir. Incluso, además de Stuppia se pudo ver a otros integrantes de la dirigencia del STMO. Para tener en cuenta.

Las reservas naturales y legislar para siempre

El Concejo Deliberante tuvo, como hacía mucho tiempo, dos interesantísimas propuestas para debatir en serio, como proyecto de ciudad y como una proyección al Partido que se desea en un futuro, para hijos, hijas, nietos y nietas.

Debemos decir que las discusiones estuvieron a la altura, a pesar de las diferencias. Que los planteos fueron más que válidos en todos los sentidos, pero al final del camino se legisló para siempre. Sí, es cierto que a partir de ahora nacen nuevos desafíos en torno a cómo la actividad minera se sustentará sin la posibilidad de explotar el Cerro Largo, pero mientras tanto se protegió al considerado “último de los cerros” que le da un paisaje soñado a Sierras Bayas e incluso, valor a su nombre.

“Si seguimos así vamos a ser Bayas, nomás” señalaba un vecino teniendo en cuenta el destino que tuvo, por ejemplo, el Cerro Sotuyo, hoy un agujero enorme en la localidad.

Pero no termina acá: Ahora Olavarría también impulsó una propuesta de declaración de reserva natural municipal a un sector del Bioparque La Máxima, que se trabaja desde hace años en ese sentido y pareciera que tendrá la normativa que condice con toda esta movida. Restará obviamente trabajar en varios aspectos más para que ese sector de la ciudad tenga el enorme valor que merece.

Además hubo espacio para la rosca, para las estrategias y las exposiciones. Pero lo vamos a analizar -sin ánimos de ofender- desde un punto de vista particular: las mujeres al poder.

Guillermina Amespil (Juntos) dio un interesante y completo discurso defendiendo la postura de una buena cantidad de vecinos de Sierras Bayas que mostraron como un triunfo “histórico” y “propio” de muchos años de lucha. Hoy, casualmente, darán un abrazo simbólico al cerro.

Se trata, según Amespil, de “una oportunidad para la localidad de repensarse, de repensar la matriz productiva, de generar puestos de trabajo distintos, de encontrar en su lugar por ejemplo para quienes llevan adelante el bachillerato de la secundaria de Sierras Bayas que es con orientación en turismo. Hay muchos proyectos que tienen proyectos con el cerro en su estado natural, preservándolo es como se podrían llevar adelante estos proyectos. Sierras Bayas no tienen que morir siendo un pueblo minero, es mucho más”.

Mercedes Landívar anticipó que el Frente de Todos acompañaría la propuesta pero pidió debatir, de verdad, un proyecto de ciudad, dado que el Proyecto Lara preveía inversiones en infraestructura en contraposición a la explotación minera, algo que fue cambiando con el correr de los años (y el uso del Impuesto a la Piedra), y que hay que “ver cómo se armoniza la actividad minera y la actividad turística, pero hay que hacer cosas concretas”.

“Deseamos que el estado municipal esté presente en el desarrollo de la comunidad y que trabaje de manera conjunta y articulada”. Es decir, no es solo declarar reserva natural al Cerro y ya, sino repensar en conjunto a la localidad de ahora en más.

Celeste Arouxet realizó un crítico pero válido planteo en el que denunció un proyecto “incompleto” dado que faltan consideraciones no sólo de empresarios de canteras, sino también de la postura de 160 familias que podrían quedarse sin trabajo cuando las empresas se queden sin yacimientos que explotar. Denunció que el proyecto no tiene “un plan turístico integral” y que al no haber controles municipales “cómo se garantiza el cumplimiento de la ordenanza”.

Pidió abstenerse de la votación pero la UCR y Juntos no se lo permitieron, por lo que fue el único espacio en votar en contra, en una decisión cargada de sentidos pero que fue con mucha convicción. Nicolás Marinangeli se lo remarcó en un comunicado minutos después de finalizada la sesión pero Arouxet emitió otro comunicado en el que defendió su postura y dijo que tanto oficialismo como oposición “tienen 18 meses para resolver el destino de las familias que se pueden quedar sin trabajo”.

Hablamos de mujeres al poder y el bloque UCR estuvo representado por Belén Vergel, quien sin dudar adelantó el acompañamiento al proyecto, ante la alegría y la emoción de los presentes y los miles de vecinos de Sierras Bayas, que mostraron esto como “una victoria ante Olavarría y sus intereses” denunciando una vez más la falta de inversiones en la localidad.

Interesantes debates de un proyecto que lleva años y que más allá de las aristas y las posiciones contrapuestas, necesitaba una postura, una determinación, y una decisión. Es una forma de legislar para siempre, como lo pensó el Senador Lara hace 70 años, y esperemos que los que gestionan y legislan ahora piensen los próximos 70.

La protesta como medio y como fin

Después de lo que contamos la semana pasada acerca de las ferias de verduras de la Federación Rural que no pudieron realizarse ya que se presentó personal policial y de Bromatología por la falta de habilitación, se convocó a una manifestación. Y como suele suceder con este sector, parte de la protesta es un “verdurazo”: regalan su producción.

Este vez convocaron a la plaza central. Frente al Municipio aprovecharon a sumar firmas para acompañar el proyecto que presentaron al Concejo para regularizar las ferias.

Tal como lo habíamos expuesto la semana pasada, parte del conflicto que impide a los productores hortícolas llegar a tener habilitación municipal es la presión de los comerciantes verduleros, a quienes ellos mismos abastecen. “Los verduleros no nos quieren dejar feriar por el tema de que nosotros vendemos más barato y la gente supuestamente ya no les compra a ellos” dijo una de las agricultoras.

Respecto de la protesta, fue muy llamativa por su masiva convocatoria: mucho más que una cuadra de cola de vecinos que se acercaron para poder recibir algunas verduras gratis. Destacaron los “precios accesibles” de los productos en las ferias, de las dificultades para comprar alimentos de buenas calidad a buen precio y también marcaron la necesidad de la regulación. De hecho, la cantidad de productos que llevaron inicialmente los productores no alcanzó, y fueron a buscar una segunda tanda para repartir a fin de que todos los que habían ido se llevaran algo.

“Usualmente no hay esta cantidad de gente. Hoy me sorprendió porque la gente, como nos dijo el sábado, nos va a apoyar en todo. Ellos mismos dijeron que con la calidad que nosotros vendemos y la calidad que compran de la verdulería no se compara, ni la calidad ni los precios” dijo una de las productoras que además vende en un puesto de las ferias. “No es justo que nos prohíban dos veces al mes poder comercializar en forma directa nuestras producciones con los consumidores. Les agradecemos a los vecinos, a las organizaciones compañeras que se acercaron a apoyar” sostuvo un representante de la Federación Rural.

La situación mostró no solamente un apoyo a los productores y las ferias, sino que es el síntoma que el viernes se reflejó en el dato de los más de ocho puntos de inflación que marcó el Indec para abril. En el desglosado, los alimentos son el rubro que más aumenta mes a mes. La pérdida del poder adquisitivo es el impacto directo en las ollas y los platos. Nadie se hizo eco públicamente de este aspecto que evidenció el “verdurazo”.

Siempre hay más

Hay proyecto. El bloque oficialista presentó el proyecto de ordenanza de “campaña limpia” en el Concejo. Lo había planteado Ezequiel Galli y ahora se formalizó. “Pretendemos llevar adelante la campaña política evitando la contaminación visual y aportando a una Olavarría más limpia” dijo Martín Endere. El proyecto busca prohíbir la colocación de pasacalles sobre avenidas, calles, pasajes, arbolado público y demás espacios públicos del partido de Olavarría. Además, refiere a la no utilización de columnas, semáforos, puentes o carteles indicadores como soporte para cartelería de publicidad política.

¿Elecciones desdobladas? Las PASO en la provincia están llamadas para el 12 de agosto, junto con las nacionales. Pero parece que las generales bonaerenses se van a desdoblar de las nacionales. “Hay posibilidad” de avanzar en un desdoblamiento para “discutir el modelo de la provincia de Buenos Aires que a veces se ve opacado por la discusión nacional”, dijo Axel Kicillof. Aclaró que “por ley las elecciones PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero en la elección general, nos lo permiten nuestras leyes, hacerlas de manera desdoblada”.

Robbiani respondió. En la sesión del jueves se incluyó el tratamiento de un proyecto de comunicación de los concejales del Frente de Todos que pedían que el secretario Diego Robbiai respondiera dos pedidos de informe aprobados en la sesión del 13 de abril, cuando se plantearon las denuncias por desvíos de fondos en el área de Desarrollo Social.

Cuando la sesión ya había empezado, el secretario Robbiani comunicó a través de redes sociales que había respondido las preguntas realizadas. Mercedes Landívar consideró “muy poco serio lo que el doctor Robbiani hizo en el día de hoy. Estaba leyendo la nota del otro día donde cierra diciendo que es muy sensible el tema para hacer un show. El show lo está realizando él, desde que comenzó”. La comunicación fue aprobada con los votos de Frente de Todos, Foro Olavarría, UCR-Juntos y Ahora Olavarría. Juntos votó en contra.

Un extracto

