“Tenemos que volver a nuestras casas”, el mensaje de una kinesiologa y fisiatra de Olavarría

Lo escribió en sus redes sociales aunque rápidamente se viralizó.

Los días de aislamiento, que una gran mayoría de la comunidad respeta, ha servicio para que se virilicen muchos mensajes. Algunos sin ningún tipo de asidero y otros que invitan a la reflexión. En tiempos de redes sociales nada de lo que se escribe allí, queda allí: todo trasciende.

Como el mensaje de la kinesiologa y fisiatra del Hospital Municipal de Olavarría “Dr. Héctor M. Cura.”

Ella brindó un contundente mensaje en su cuenta de Facebook y la respuesta fue que el mismo se ha ido viralizando muro a muro. Algunos, como fue el caso de En Línea Noticias, ese mensaje lo recibió en línea de WhatsApp.

Quien escribe es Bernarda Barsi que es Licenciada en Kinesiología y Fisiatra. Ella, como tantos otros profesionales, trabaja en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. Mencionando a otras integrantes del equipo del centro asistencia local llama a la reflexión de todos y todas.

Hola, como estas? Soy Bernarda Barsi, Lic. En kinesiologia y fisitaria y trabajo en el Hospital Municipal de nuestra… Posted by Bernarda Barsi on Monday, March 23, 2020

“Nosotros somos quienes tenemos que poner el cuerpo, nosotros, que después de trabajar atendiéndote a vos, tenemos que volver a nuestras casas, poniendo en riesgo a toda nuestra familia y haciendo un trabajo más que complicado para sacarnos la ropa, lavarla, desinfectar el piso una y mil veces antes de poder entrar a ver a nuestros hijos”, dice el mensaje llamando al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio que decidió el Gobierno Nacional ante el avance del Coronavirus que hoy, en Argentina, ya se cobró seis muertos.

“Te quiero pedir, que por favor seas responsable, te quedes en tu casa, no salgas a correr, no salgas a cada rato a hacer un mandado, no te juntes a tomar unos mates con tu amigo porque crees que él no está infectado”, dice la kinesiologa local.

“No hagas de esta cadena algo interminable para que los casos sean innumerables”, resume.

En el mensaje hay lugar para agradecer: “Y a vos, que desde el día 1 decidiste cumplir con las reglas, proteger a tu familia… Y de esa manera protegernos a todos nosotros.. quiero decirte GRACIAS GRACIAS GRACIAS… Nos estas ayudando mucho y gracias a vos esto va a terminar mucho más rápido.”

“Nosotros pedimos ayuda a ustedes… para que en unos días seamos nosotros los que los podamos ayudar”, agrega.

Y cierra con un mensaje más que contundente “ojala todos los Olavarrienses lo entiendan y colaboren con el personal de Salud”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp