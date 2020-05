Salidas recreativas: Este fin de semana habrá “prueba piloto”

Lo confirmó el Intendente Galli tras recibir la confirmación del Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires al protocolo presentado por la comuna.

El Intendente Galli confirmó este viernes, poco después del mediodía, que la provincia de Buenos Aires autorizó la prueba piloto solicitada por el Municipio y este fin de semana habrá “salidas recreativas” en Olavarría.

“Recibí la confirmación del Jefe de Gabinete de la Provincia de que las salidas recreativas de este finde serán aprobadas”, dijo Galli usando su cuenta de Twitter en la que desde hace semana viene interactuando con vecinos y vecinas de la ciudad.

Recibí la confirmación del Jefe de Gabinete de la Pcia. @Carli_Bianco de que las salidas recreativas de este finde serán aprobadas. Un gran desafío para todos, apelamos a la responsabilidad de cada vecino! — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) May 15, 2020

El Jefe Comunal sostuvo que la autorización es “un gran desafío para todos, apelamos a la responsabilidad de cada vecino”.

¿Qué condiciones tendrán dichas salidas?

Cuando anunció que solicitaría el permiso, el Intendente Galli explicó cuáles eran las condiciones que se deberían cumplir en dichas salidas recreativas.

¿Qué dijo el Intendente al respecto?

Se podrá realizar este sábado y domingo, entre las 10 y las 16 horas, con una duración máxima de 60 minutos.

El Intendente decía en aquel anuncio que se deberá tener en cuenta: que no podrán extenderse hasta 500 metros de distancia del domicilio, No se podrá utilizar el transporte público o vehicular, no se podrán realizar aglomeraciones o reuniones y no se podrán usar bancos o juegos de plaza y/o similar.

Se deberá mantener un distanciamiento físico no menor a dos metros, salvo en el caso de niños/as menores a 12 años que deberán estar acompañados de un mayor.

se mantiene la obligatoriedad del uso de barbijos caseros o tapabocas

No se permitirá el uso de equipo de mate o los bebederos instalados en los parques municipales y se podrá llevar botellas con líquidos hidratantes, una por persona, que no se podrá compartir.

