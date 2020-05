Revocaron la prisión domiciliaria que benefició al abogado Mauro Monteleone

El abogado había logrado una morigeración en primera instancia que fue apelada por el Fiscal de la causa ante a la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul. El voto de los camaristas fue unánime.

En decisión unánime la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul revocó la prisión domiciliaria que había beneficiado al abogado olavarriense Mauro Monteleone quien se encuentra acusado de Jefe de Asociación Ilícita en una causa por estafas.

La Resolución se conoció hace algunos días luego de que el Fiscal que lleva adelante la causa apelara la decisión de la Jueza de Garantías Magdalena Forbes quien había beneficiado al letrado olavarriense. Entre los argumentos, que habían promovido la morigeración, se encontraba la pandemia de COVID-19.

La Jueza Magdalena Forbes, en primera instancia, había otorgado la prisión domiciliaria

El caso llegó a manos de la Cámara y una contundente Resolución los doctores Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini revocaron la medida dictada por Forbes.

De esta manera los camaristas hicieron lugar al Fiscal Ignacio Calonje, titular de la Unidad Funcional de Delitos Especiales, con asiento en la ciudad de Azul.

El pedido del Fiscal

Fiscal Ignacio Calonje apeló la decisión de Forbes. Foto: ABCHOY

Si bien la decisión de la Cámara fue unánime, hay párrafos de la resolución que dan contundencia a la medida y además dejan en claro que la pandemia de COVID-19 no sería el único motivo de una morigeración de prisión.

En su presentación ante la Cámara el Fiscal Ignacio Calonje había alegado que la Jueza Magdalena Forbes en su Resolución “sobredimensiona el riesgo potencial de la pandemia que azota a nuestro país y que en ningún modo esa circunstancia, per se, habilita un cambio en la situación de privación de libertad” de Mauro Monteleone quien según el Fiscal “está imputado de una serie de delitos que califica de graves”.

Calonje para rechazar ese beneficio deja aclarado que Mauro Monteleone no integra los grupos de riesgo, y que no se acredita ninguna patología que amerite dar curso a la morigeración dispuesta. Agrega un dato más al afirmar “en la Unidad Penal donde se aloja no hay personas contagiadas y que esa dependencia no presenta problemáticas relativas al hacinamiento, higiene o alimentación, por lo que no hay un agravamiento en las condiciones de detención del causante”.

Calonje además dice que la Jueza Magdalena Forbes en su Resolución no “ha ponderado de manera correcta el riesgo procesal en cuestión, ya que el mismo se mantiene hasta la realización del juicio propiamente dicho” y si bien el Fiscal entiende que la elevación a juicio cierra la etapa preliminar, “no significa que la prueba se haya producido o que la misma no puede ser alterada por la conducta del imputado en libertad”.

Para persuadir a los camaristas el Fiscal Calonje agrega además que la “pena en expectativa, el escaso tiempo que el causante lleva detenido en relación a la misma y la participación que ha tenido en los delitos que se le imputan, por lo que el riesgo procesal no ha perdido mengua”.

La palabra de los Camaristas

El Dr. Carlos Paulino Pagliere (h) es quien desarrolla la exposición y la argumentación para revocar la medida de la Jueza Magdalena Forbes y sostiene que “considero que la existencia de la Pandemia, producto del COVID 19, por sí sola no implica un agravamiento en las condiciones de detención ni conlleva una disminución de los peligros procesales valorados al momento del dictado de la prisión preventiva” y agrega que “para ello, es necesaria la verificación de alguna patología u otra circunstancia de riesgo, supuesto en el cual deberá resolverse el caso conforme la guía que ha establecido nuestro más Alto Tribunal provincial, mencionada precedentemente”.

Pagliere argumenta, y luego adhiere el doctor Cini, “debe tenerse en consideración que en la Unidad donde se encuentra alojado el causante no existen –hasta el momento– casos detectados de la enfermedad, mientras que estos sí se presentan en el resto de la sociedad. Por otra parte, la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. y el Ministerio de Seguridad han dictado, respectivamente, resoluciones y protocolos en pro de garantizar el derecho a la salud de los detenidos”.

Existe un párrafo de la resolución que los riesgos procesales que se ponderaron a la hora de dictar la prisión preventivo hayan cambiado a la fecha por lo que el doctor Pagliere dice “no se ha demostrado –ni se advierte– la existencia de ninguna circunstancia excepcional que neutralice o diluya los peligros procesales valorados al momento del dictado de la prisión preventiva, la cual –por ende– sigue resultando necesaria y proporcional, puesto que no existe una medida menos lesiva para asegurar los fines del proceso”.

Desde el inicio de la investigación el abogado olavarriense fue procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas (tres hechos), al ser considerado el “jefe” u “organizador” de esta presunta organización delictiva.

La causa

La causa se inició en el año 2018 luego de varias denuncias que fueron recibidas, en aquel entonces, en la Fiscalía que dirigía la doctora Laura Margaretic. Fue precisamente esta funcionaria quien promovió la investigación que terminó en allanamientos y detenciones.

En el mes de octubre del año 2018, Mauro Monteleone fue detenido luego de un allanamiento realizado en donde funcionaba su estudio juridico. Además del abogado fueron detenidas, en un primer momento, tres personas más.

De manera inicial la Fiscal Margaretic consideró una serie de elementos de prueba que le permitieron, a priori, que los implicados conformaban una asociación ilícita dedicada a la compra de automóviles y que estos se realizaban mediante cheques sin fondo para inmediatamente volver a venderse.

Posteriormente la causa, por una reestructuración del Ministerio Público Fiscal, la doctora Margaretic dejó la causa que recayó en manos del Dr. Ignacio Calonje quien finalmente será quien acuse a Monteleone en un eventual juicio oral y publico.

Meses después, concretamente en el mes de diciembre, el Colegio de Abogados Departamental Azul anunciaba la decisión del Consejo Directivo de suspender “de manera provisoria” la matricula del abogado olavarriense.

“Se resuelve que la suspensión provisoria sea mientras dure la situación procesal del abogado. El Consejo puede analizar o mantener la suspensión”, decía en una conferencia de prensa en Olavarría el Presidente del Colegio de Abogados cuando confirmaba la suspensión de la matricula.

