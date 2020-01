De Bellis: “El incremento de las tasas es desmedido”

De Bellis adelantó que insistirá en la exención de pago de tasas para mayores de 71 años.

La Concejal María Victoria De Bellis (eseverrismo) se expresó en declaraciones radiales a la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante donde se aprobó la Ordenanza Preparatoria que prevé un aumento de tasas. De Bellis se abstuvo en la votación y dejó sentado que se expresará en la Asamblea del 30 de enero próximo.

De todas formas indicó al programa La Primera Mañana de Cadena 103 que realizará propuestas de modificación al proyecto sancionado: “yo propongo dos modificaciones en particular. Una de ellas tiene que ver con la exención del pago de tasas para la licencia de conducir para los mayores de 71 años.”

La otra modificación apunta a la Tasa de Servicios Urbanos y particularmente a la Categoría 1 (terrenos baldios) dijo al respecto: “hay una desproporción en el monto, está en 1500 pesos. Yo lo planteaba como una falta de incentivo para aquellos que quieren comprar y no pueden construir en lo inmediato.”

“Era un tema a revisar y se me propuso que espere a la Asamblea. Me pareció prudente de no plantear prematuramente estos cambios y no se viera envuelto en una negativa”, dijo De Bellis.

La Concejal De Bellis aseguró “el incremento de las tasas es desmedido y el impacto en los bolsillos de los vecinos será importante.”

“Es muy abrupto el aumento”, sintetizó y sostuvo “que hay que pensar como se administra el Municipio y cómo no llegar a sobrecargar los bolsillos de los olavarrienses.”

