“La pandemia del coronavirus no tiene validez para justificar la liberación de delincuentes”

Las declaraciones corresponden a Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana.

En las últimas horas el Partido Nueva Unión Ciudadana, que en Olavarría tiene como referente a Mariano Lara, se refirió a la liberación de detenidos en territorio argentino. Fue a través del presidente del Partido, Juan Carlos Neves. Éste junto a la Mesa de Conducción del partido realizó sentó postura respecto a este tema.

Mariano Lara, referente local de Nueva Unión Ciudadana

Neves expresó: “hemos analizado la situación derivada de la liberación de presos de distintos penales. Nuestra conclusión es, que el argumento de la pandemia del coronavirus, del COVID19 no tiene validez para justificar la liberación de delincuentes que estaban cumpliendo condenas, es definitivamente mucho mas una excusa que un argumento” y agregó: “los presos corren en las cárceles riesgos como corre todo ciudadano el riesgo de contagio, cada uno en el lugar que sus actos lo llevaron a vivir y los presos que están detenidos están privados de sus derechos ambulatorios y no están privados de ningún otro derecho y por supuesto que el estado debe preocuparse que estén en las mejores condiciones sanitarias pero eso no implica de ninguna manera que no cumplan con las penas, derivadas de las condenas que les correspondieron por los delitos que han cometido.”

Neves agregó: “la prioridad que se le da a la situación de los presos respecto de los ciudadanos que cumplen la Ley y de los ciudadanos honestos que ahora aumentan el riesgo y disminuye su seguridad cuando esta gente vuelva a estar en libertad, la recarga que significa para las fuerzas policiales que deben estar atendiendo permanentemente el control de esta difícil situación y ahora tendrán que controlar a cada uno de estos cientos de delincuentes que han sido liberados y dedicar a ello un gran esfuerzo. En algunos casos sabemos que el lugar en el que estén puede ser incluso más riesgoso que la cárcel, puede ser que estén alojados o que vivan en zonas en donde la policía ni siquiera puedan controlarlos. Imagínese lo difícil que será después de decirles a estas personas cuando termine la epidemia, bueno ahora tienen que volver a las cárceles.”

Sostuvo además que “es una situación absolutamente anómala, absolutamente inaceptable y creemos que dentro de esta circunstancia de la liberación de los presos va la liberación de políticos corruptos detenidos como fue el caso del vicepresidente Amado Boudou que fue liberado y los intentos de liberación de otros delincuentes corruptos lo cual da a todo esto un tinte absolutamente político.”

Sostiene Neves: “tengo un argumento mas para mi presunción de que se trata de una cuestión exclusivamente político, porque el grupo etario de detenidos mas alto que son los militares presos, policías, fuerzas de seguridad y muchos civiles presos por haber enfrentado o participado en la lucha contra la subversión no ha sido mencionado, no hay una preocupación del gobierno por los riesgos de ese grupo etario que están en distintas cárceles del país, así que digamos esa concentración de la preocupación en los presos, en los delincuentes comunes y en los presos políticos, presos por corrupción, revela claramente una intencionalidad.”

Agregan: “Hemos visto, no nos han contado, hemos visto a los presos amotinados, los hemos visto rompiendo los techos de los penales, causando daños que por supuesto los tiene que pagar la comunidad, atacando desde ahí, atacando a la policía, los hemos visto tomando como rehenes a los guardia cárceles, los hemos visto sentados en mesas con funcionarios públicos negociando su liberación en las cárceles y esto no en una sino en distintas cárceles del país.”

Por último señalan “definitivamente estas acciones de una parte de la justicia liberando delincuentes apoyada desde los más alto del gobierno deben terminar, se debe retrotraer a la situación anterior, los presos no pueden ser liberados porque estamos cometiendo un error muy grande subertiendo el orden público y poniendo en riesgo el resto de la sociedad en una circunstancia como es esta de la pandemia, en donde más tienen que ser protegidos los ciudadanos que además de cumplir la ley se ven privados de trabajar y están sufriendo una situación crítica y de estrés a la cual se suma este estrés de la liberación de los delincuentes.”

