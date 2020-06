“La recaudación desde que empezó el aislamiento no alcanza para cubrir el gasoil del día”

El titular de Ola Bus, Ramiro Di Giano, refirió el estado de situación de la empresa en particular y del transporte en general. El empresario destacó las gestiones que están realizando Intendentes del interior buscando más subsidios del Gobierno Nacional.

Ramiro Di Giano, titular de Ola Bus, habló este miércoles de la difícil situación que se encuentra atravesando el Transporte Público de Pasajeros. En declaraciones formuladas al programa “La Primera Mañana” de Cadena 103 sostuvo: “sostener el servicio en estas condiciones se va haciendo cada vez más difícil”.

El titular de la empresa de servicio interurbano expresó que en los últimos meses, particularmente desde el inicio de la cuarentena, “no hubo partidas extraordinarias para atender esta situación, hay un conflicto generalizado con los trabajadores en todo el interior del país”.

Di Giano habló del reclamo que vienen llevando adelante Intendentes del interior del país, empresarios y el Sindicato de la UTA buscando que el Gobierno Nacional mejore los subsidios que entrega al transporte.

Frente a esto dijo: “acá hay un gran ausente que es el Estado Nacional” si bien reconoció que el Estado Nacional tiene que atender temas más graves que el transporte aunque reprochó “las asimetrías que existen entre el transporte del interior y el AMBA”.

“En medio de la pandemia, se actualizan los costos a los proveedores del AMBA y a los prestadores del interior nos tiene congelados con el mismo aporte que venimos del año pasado”, sostuvo Di Giano.

En este punto mencionó: “un grupo de Intendentes, liderado por el Intendente de Córdoba, han comenzado un reclamo que se han sumado otros Intendentes, hubo una primera reunión el lunes y tengo entendido que este miércoles habrá una nueva reunión para pedirle más fondos para el transporte público por colectivos del interior. La movida de los Intendentes es junto a los empresarios y también con la UTA, estamos todos en el mismo barco en esta situación”, dijo el titular de Ola Bus.

Al respecto aclaró: “no pedimos sacarle dinero al AMBA sino recibir el mismo trato, eso significa que el Gobierno Nacional tenga que poner más dinero. La respuesta fue que también tiene que participar el Gobierno Provincial y Municipal”.

Volvió sobre esas diferencias entre el interior y el AMBA explicando que además golpea a la gente: “en el interior la gente paga un 50% más que en el AMBA. Es el momento de lucha para que esa desigualdad se termine”.

Sobre Ola Bus en particular expresó: “estamos muy complicados. La recaudación desde que empezó el aislamiento no alcanza para cubrir el gasoil del día, los salarios no terminamos de pagar abril porque no hemos percibido uno de los subsidios, mayo estamos esperando el subsidio de la provincia para poder empezar a pagar los salarios. El aguinaldo, si no hay una ayuda extra, será muy difícil pagarlo de una vez”.

