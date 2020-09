Nombramiento de jueces: Juntos por el Cambio rechaza el pedido de Kicillof y tratará los pliegos

El bloque de senadores bonaerenses calificó de “inconstitucional” el pedido del gobernador de retirar las propuestas para el nombramiento de 42 cargos judiciales.

El bloque de senadores de Juntos por el Cambio adelantó que rechazará el pedido del gobernador Axel Kicillof de devolver los pliegos de 42 jueces de la provincia que habían sido remitidos por María Eugenia Vidal, y podría avanzar sobre las designaciones próximamente.

En un comunicado, los senadores de la oposición consideraron “inconstitucional” el pedido de Kicillof, quien este martes publicó una solicitud en el Boletín Oficial para que el Senado devuelva los pliegos para el nombramiento de 42 cargos judiciales, que habían sido enviado por la exgobernadora Vidal en junio de 2019.

“El Senado se expedirá sobre el tema y nuestro Bloque desestima la solicitud del gobernador”, sostuvieron los senadores de Juntos por el Cambio, que aseguraron además que la vicegobernadora Verónica Magario no podrá cumplir con el pedido de Kicillof sin el aval del cuerpo: “El artículo 204 inciso g del Reglamento Interno del Senado es muy claro y refiere que la Vicegobernadora debe representar al Cuerpo y hablar en nombre de él, no pudiendo sin su acuerdo contestar ni dirigir por escrito comunicaciones que no sean de trámite”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, justificó el pedido del Ejecutivo por “el tiempo transcurrido y a la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–”. En ese marco, añadió que “corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.

Sin embargo, los senadores de Juntos por el Cambio adelantaron que rechazarán la solicitud y advirtieron que pronto podrán aprobarlos en el recinto. Roberto Costa, titular de la bancada, manifestó que “la solicitud del gobernador es improcedente, inconstitucional y desconoce el trabajo que se viene llevando adelante por cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de la oposición”.

En efecto, en las últimas semanas hubo contactos para intentar avanzar en la aprobación de los pliegos, pero sin acuerdos, Juntos por el Cambio amenazó con aprobarlos en las próximas sesiones, dado que cuenta con el número para hacerlo. Durante el último encuentro se dio una dura discusión, luego de que el bloque opositor advirtiera que los pliegos habían sido quitados del Orden del Día sin ningún motivo, dado que “tienen despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos”.

“Kicillof no entiende la división de poderes. Hemos perdido capacidad de asombro, no es la primera vez que el gobernador desconoce el funcionamiento y las normas de la Provincia. Su actitud es temeraria”, remarcó Costa y argumentó: “el Poder Legislativo tiene la facultad en este momento de aprobar o no dichos pliegos”. (DIB)

