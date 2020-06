Opinión | Las organizaciones sociales en el frente, la clase política tradicional detrás de la cortina

La vieja y reconocida táctica de cargar las responsabilidades que le competen a la clase política, sobre las espaldas del pueblo es el recurso al que hoy vemos que está recurriendo nuestro Intendente apoyado en el cómplice silencio de la oposición, es así que en la última conferencia de prensa, fuimos testigos del intento de hacer que una parte del pueblo se indigne con la otra y de esta manera desviar el eje de la discusión, que hasta el momento venia centrado en sus responsabilidades directas debido a su despreocupación en los controles y a sus insistencia a la provincia con pasar a la “fase 5” pero, ahora bien, hay hechos concretos en los que es imposible cargar las tintas sobre el pueblo ya que este no fue quien se gastó la plata del municipio, (más de 300 Millones de pesos memos en las arcas de la comuna, en la ciudad), dejándonos con un municipio pobre en medio de una pandemia, ni el encargado de controlar los ingresos de personas que vienen de lugares donde el contagio es constante.

La crisis económica en la que nos colocó la gestión del actual gobierno local sumada a la situación de cuarentena por el Covid-19, forman parte de una explosiva combinación que, en los barrios, repercute directamente sobre las familias de obreros y obreras en su mayoría precarizados y sobre las familias que viven de changas, de la Economía Popular y desempleados/as, con mucha más intensidad.

El accionar de parte del gobierno local, en asistencia a la gente que ya no puede trabajar debido a la cuarentena, es casi nulo y la respuesta desde los funcionarios municipales siempre es la misma “En el Municipio no hay más plata, ¿cómo querés que hagamos?”.

Así, los mismos integrantes del gobierno que declaró la “crisis económica y financiera” responden con esta liviandad como si el sólo hecho de no tener más dinero los liberara de mayores explicaciones y responsabilidades.Desde este espacio, pedimos explicaciones más concretas y certeras sobre esas faltantes, ya que no nos conformamos con el “No hay más plata”, queremos saber el porqué, exigimos a la oposición política, si es que verdaderamente ocupa ese lugar, los pedidos de informes correspondientes y la posterior publicación de los mismos ya que esa es nuestra plata, ¡¡la del pueblo!!Y hoy la estamos necesitando más que nunca!!

NO SON TIEMPO DE LEVANTARSE E IRSE, NUNCA LO HICIMOS DESDE LAS AGRUPACIONES Y NUNCA LO VAMOS A HACER.

Lejos de aposentarnos en la comodidad de nuestros hogares para exigir estas explicaciones, sabemos de arremangarnos y ponernos a laburar y lo demostramos cada día, no venimos a plantear que vamos a colaborar luego de que nos incluyan o luego de que nos expliquen, sino que estamos hablando paradas y parados desde la primera línea en los barrios ayudando todos y acompañando a diario en esta crisis, hasta con más compromiso que quienes deberían hacerlo porque fueron votados para eso.La red de este espacio se encuentra presente en más de 27 barrios de la ciudad, cuenta con más de 60 voluntarios y voluntarias, varias organizaciones sociales, personal de salud, de educación, casas de referencia territoriales, comedores, merenderos, sociedades de fomento, juntas vecinales, agrupaciones artísticas y demás actores sociales con los cuales venimos planteando, y no desde que empezó la cuarentena sino desde 2018, que vemos todos los días la total y completa ausencia del Estado municipal que niega una crisis económica en ascenso, pero desde el gobierno de turno la única y reducida respuesta que hemos obtenido, una y otra vez como si fueran loritos, es la de acusarnos de “una movida política”, planteo éste que no guarda ninguna lógica desde el momento en que nuestra exigencia es a todo el arco político ya que, como lo hemos dicho en anteriores comunicados, oficialistas y opositores dejan ver sus alianzas de colaboraciones mutuas en la llamada “Mesa de Contención Social”, mediante la cual pretendían enfrentar la crisis económica, sólo entre dos partidos políticos, (Frente de Todos – Cambiemos), sin convocar a las organizaciones sociales que no pertenecemos a ninguno de esos espacios.

A toda esta ya desesperante realidad, hoy debemos agregar la particular situación de haber llegado a ser una de las ciudades del interior con mayores contagios por cada 1000 habitantes, como si no hubiera sido poca la irresponsabilidad con la que el gobierno local se manejó hasta ahora, nos coloca en la particular situación de tener que volver al inicio de esta cuarentena, en vez de que la inexistencia de casos lograra abrirla gradualmente para que pudiese reactivarse la actividad económica. De este modo, hacemos una lectura de la realidad para nada alentadora: estamos cada vez con más casos, cada vez con menos trabajo, los precios cada vez más altos y el Municipio con cada vez menos dinero y predisposición.

Comenzamos a transitar, a partir de ahora, la peor parte de esta pandemia y pedimos que de una vez por todas se comporten de modo serio y responsable, la población a la que esta dirigencia política responsabiliza es la misma que nos está ayudando mediante su solidaridad y compromiso, ya que desde que comenzó esta pandemia se puso a disposición de ayudar en lo que podía y estar a la altura de las circunstancias.Solicitamos Intensificación de los controles a personas que llegan desde lugares de circulación del COVI-19 y vigilancia estricta del cumplimiento del aislamiento social obligatorio.

¡¡Exigimos convocatoria ya!! A todas las organizaciones sociales con el fin de elaborar una eficaz red de referentes barriales válidos para lograr llegar de esta manera con los recursos necesarios y la asistencia adecuada sin despilfarros, sin manoseos, sin clientelismo punteril, ni intenciones partidarias.

ESPACIOS ADHERENTES A LA MESA DE EMERGENCIA: 29 de Mayo, Barrios de Pie, MP La Dignidad, Casa Popular Valeria, Juntemos Las Manos, Murga Comodines de Febrero, Equipo Scout de Emergencia Argentina de Sierras Bayas. COMEDORES: “Manitos Solidarias”, “Pocho Lepratti”, “Vecinas Organizadas”, “Todos Juntos”, “sin nombre”, MERENDERO: “El Ángel de Bicicleta”; LAS CASAS DE REFERENCIA TERRITORIAL: “Abrazando Hogares”(Villa Maylin), “la vecindad”(B° Belén), “Movimiento Vecinal 4 de octubre”, Tiro Federal, Lourdes. Villa Magdalena, Amparo Castro, Piquelado Unido, Carlos Pellegrini, Pcias Argentinas, La Araña, Juan Martin de Pueyrredón, Barrio Federal de Sierra Chica, 10 de Junio, en barrio Alberdi, “Estrellita de Oriente”(B° Trabajadores). LAS SOCIEDADES DE FOMENTO: Provincias Unidas, Independencia, El Creador de la Bandera; LAS JUNTAS VECINALES: Vecinas Organizadas de Barrio Matadero, Procrear Pikelado y Martin Fierro.