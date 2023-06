Seguimos jugando a la ruleta rusa, no le interesa a nadie lo que pasa en la ciudad.

Los concejales (incluidos los de la UCR actual y el último en irse) no se preocupan por aprobar el proyecto de Ordenanza del Reglamento General de Construcción (R.G.C.), “podemos ver de aprobar cosas menos ambiciosas” (como si la construcción se hiciera por partes. Los concejales del pro no la quieren aprobar “porque la presentó Arguiñena” y los que restan no la aprueban porque “como tu ejecutivo no quiere aprobarla no la aprobamos”.

Nobleza obliga, antes que fuera enviado a archivo, la única que me pidió ayuda y quiso que este proyecto se aprobara pasando a sesión, fue la concejala Celeste Arouxet. Es más está archivado.

Estoy cansado de decirlo. Solo no pasa nada porque tenemos un Dios aparte. Ahora el intendente aparece para la foto. ¿Será porque estamos en elecciones?

El Municipio de Olavarría pagó dos veces la realización de este Reglamento a los Colegios Profesionales (en el gobierno de José Eseverri y en el gobierno de Ezequiel Galli). El proyecto tuvo 95 «correcciones», todas de abreviaturas y queriendo sacar la parte de la digitalización de los expedientes en el año 2023.

A nadie le interesa que esto se apruebe y la verdad que no entiendo por qué, «no le jode a nadie», nadie perjudica en lo económico, todo lo contrario.

Ayudaría a determinar el estado de todas las construcciones de la localidad entre otras cosas. No hace muchos meses atrás el municipio nos llamó a los profesionales para reformar la ordenanza de cocheras. Esto YA ESTA REFORMADO EN EL NUEVO REGLAMENTO DE CONSTRUCCION, O SEA, NI LO MIRARON . CONCEJALES QUE SE OFRECEN A CAMBIAR LA ULTIMA ORDENANZA DE PATRIMONIO Y fueron los culpables que algunos edificios no estén en el listado del actual.

Seguimos con varios problemas en varios edificios, los bomberos no tienen escaleras mecánicas para llegar al tope de los edificios que están construidos en la ciudad. La Ordenanza de aprobación de planos eléctricos sigue sin ponerse en funcionamiento y al municipio no le sale nada. La mayoría de los edificios en la ciudad no tienen escaleras de incendio (esto también modificado en el nuevo R.G.C.). Ahorro de energía, formas de construir, nuevos materiales, cartelería, seguridad, accesibilidad y discapacidad, ascensores y varios otros temas más están desarrollados en este Reglamento. EL ACTUAL ES DEL AÑO 1965 (muchas cosas obsoletas o que no existen más).

EL MUNICIPIO SIEMPRE ATRÁS DE LOS PROBLEMAS. NO SE PREOCUPA NI OCUPA DEL DISEÑO DE LA CIUDAD, DE LA AMPLIACION DEL PARTIDO, DE LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ME DIJERON A MI PERSONALMENTE QUE “ME DEJE DE JODER CON EL REGLAMENTO QUE NO LE INTERESA A NADIE”. Parece que estos profesionales no saben los que les puede pasar legalmente. Muchos profesionales NO SABEN A QUE SE ATIENEN EN LO LEGAL DE LA PROFESION.

LO UNICO QUE TIENEN QUE HACER ES DESARCHIVARLO EN LA COMISION DE LEGISLACION Y PASARLO PARA SU APROBACION EN SESION.

Me pregunto: 1º) ¿Cuántos de los concejales actuales saben de construcción de forma directa (son profesionales de la construcción)? 2º) ¿Quiénes se van a hacer cargo del Ejecutivo (Intendente, Obras Públicas, Obras Privadas, etc.) y del Legislativo si en la “ruleta rusa sale la bala” y tenemos que contar una tragedia humana? 3) ¿Atrás de cuantos problemas tendremos que ir suplicando y rezándole a DIOS y la VIRGEN que no pase nada de nada? 4º) ¿Cuándo será cierto que los concejales y los intendentes se preocupan por la gente común?

ESTE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION NO ES PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SOLAMENTE. ES PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE OLAVARRIA QUE QUIERAN Y DESEEN CONSTRUIR POR LO TANTO TAMBIEN ES PARA “DOÑA ROSA Y DON PEPE”.