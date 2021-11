Sergio Berni: “A mí no me asusta la pena de muerte, no tengo un problema de moral”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, analizó el episodio en el que un kiosquero fue asesinado de seis balazos en la localidad de Ramos Mejía que produjo gran impacto en la opinión pública.

“La provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica que es la seguridad, y no es un término abstracto, es una construcción cotidiana, es multiagencial, abarca desde el principio de la formación de valores en familia, en la escuela, factores culturales, sociales, económicos, tienen que ver la Justicia y el servicio penitenciario”, expresó Berni.

En esa línea, expresó que “el 90% de los delitos de este tipo lo comete gente que ya estuvo detenida, que es reincidente” el al tiempo que remarcó que “la cárcel es un método de resociabilización según la Constitución, no es un lugar de castigo, pero no resociabilizamos, sino que liberamos a la calle gente potencialmente delincuente”. El ministro añadió: “Este señor, si se lo puede llamar así, ¿iba a ir a buscar trabajo de repositor en un supermercado? Es la pelea que damos todos los días”.

En ese sentido, en diálogo con Jorge Rial por Radio 10, destacó el rol de los policías que intervinieron en el hecho, persiguieron a los dos delincuentes y los detuvieron.

Consultado sobre los dichos de José Luis Espert sobre el delincuente que mató al kiosquero, quien consideró que “muchos deberían terminar agujereados como un queso gruyere”, Berni dijo que piensa “peor que Espert”.

En ese sentido, criticó la falta de controles en la liberación de los presos y la legislación que lo abala, y subrayó: “A mi no me tiembla la mano a la hora de encontrarnos con estos delincuentes”.

“Tenemos 150 delincuente abatidos en enfrentamientos. No lo digo con orgullo. Lo digo con la firmeza de dar la orden dentro de la ley para que la Policía pueda actuar con total profesionalismo”, aseveró el ministro, y agregó: “No tengo un solo oficial detenido por mal uso de la fuerza, si lo tiene que hacer (disparar) es una obligación hacerlo”.

Consultado sobre la pena de muerte, expresó: “A mi no me asusta la pena de muerte, tengo alguna contradicción como cristiano, no es una cuestión moral, por lo único que no avanzo porque usted corre el riesgo de aplicarle la pena de muerte a una persona inocente y de eso no se vuelve más”.

Sobre su rol, asumió que “el lugar del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es el peor lugar de toda la Argentina” y señaló que lo ocupa “porque tengo un hijo de seis años y le quiero dejar un país y una provincia mucho mejor”.

Berni indicó que más allá de las noticias que conmocionan, comparado con 2019, todos los delitos han bajado un 20%.

Para cerrar, sobre sus opiniones y las diferencias que tiene dentro del Frente de Todos, el ministro no quiso hablar dado que hay elecciones en menos de una semana, y tampoco confirmó si después del 14 de noviembre deja el cargo. (DIB) ACR