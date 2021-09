Sietecase estrena en Telefe un programa que apuesta a «reflexionar críticamente» sobre el siglo XXI

(Por Solange Levinton) A contramano de los clickbait, la información en potencial y el «Urgente» atornillado a los zócalos de los canales de noticias, el periodista Reynaldo Sietecase estrenará este domingo a las 10 de la mañana por Telefe «Siglo XXI ATR», ciclo de ocho programas donde apostará a revisar y «reflexionar críticamente» sobre los sucesos más relevantes de los últimos tiempos.

«Hace años que trato de que el periodismo haga un aporte en función de eso, de reflexionar cómo estamos, qué nos pasó e intentar entender hacia dónde vamos», dijo Sietecase a Télam, quien a diario está al frente de «La inmensa minoría» (de 13 a 17 en Radio con Vos) y de la columna política en el noticiero de Telefé ( a las 20).

El año pasado, en el libro «Periodismo: instrucciones de uso» (Prometeo editorial), Sietecase reunió la visión de diferentes colegas sobre la profesión, su presente y futuro.

Allí planteó que «el gran desafío» es «no tomar lo que dicen los medios como un catecismo, poner en duda, abrevar en distintas fuentes de información. Valorar la opinión crítica y la investigación».

A partir de esa premisa, en un día y horario novedosos para un programa periodístico (en televisión de aire compite con «TAF, Taller fantástico» -infantil, Canal 9-, «Cine de la mañana» -eltrece- y «Shalom AMIA» -TV Pública-), el autor de la novela «No pidas nada» y la antología poética «Lengua sucia» desembarca con un programa propio en la pantalla chica.

Télam: ¿Cómo surge Siglo XXI ATR?

Reynaldo Sietecase: Vino del Gerente de Noticias de Telefe, Roberto Mayo, con el que suelo charlar habitualmente. Hace 11 años que hago la columna de análisis político del canal y siempre tengo una visión un tanto más crítica de la tele, siempre le digo: «Desaparecieron los informes». El noticiero sí lo tiene, pero me refiero a programas puntuales, poder pararse a pensar, mirar con un poquito más de profundidad, preguntarnos para qué, los porqué de las cosas y charlando me propuso que hiciéramos algo. Empezamos a charlar ideas y surgió «Siglo XXI ATR» porque se cumplen justo 21 años del siglo XXI que pasó de todo en el mundo y en Argentina en particular. Una serie de ocho especiales para tratar de reflexionar sobre cómo estamos, qué nos pasa, qué nos pasó en estos 21 años y tratar de entender lo que nos pasa hacia el futuro.

T: ¿Cómo fue la selección de hechos en años tan vertiginosos?

RS: Es arbitrario, un recorte. Tenemos varios carriles del programa. Siempre va a haber un hecho muy fuerte de la Argentina revisionado: la 125 pero pensada en sus consecuencias, como el origen de la grieta en este caso. O el corralito, la pérdida de confianza en la moneda. La muerte de René Favaloro, por ejemplo, lo que significó. Y después hay otros carriles donde ponemos el eje en el conurbano como síntesis de la Argentina, lo mejor y lo peor. La potencialidad del conurbano y las postergaciones, los problemas. En cada programa va a haber una crónica, de la mano de alguien del lugar, recorriéndolo para ver las debilidades y fortalezas de ese lugar. Otra sección será «Nacido y criado en el siglo XXI» sobre hechos que generaron modificaciones de conductas como el Matrimonio Igualitario, el teléfono inteligente, el Viagra.

T: Es que pasó de todo en muy poco tiempo

RS: Es muy impresionante. Las redes sociales, cosas que uno cree que las tiene hace 1.000 años y son muy recientes. En ese aspecto, en esa sección es increíble la cantidad de cosas que tuvieron un impacto impresionante. Y además planteamos esto: se abría el siglo de las comunicaciones y es el siglo dónde estamos muy aislados, muy solos. Se abría el siglo de la solución de las enfermedades y tuvimos la pandemia. Es muy contrastante, muy paradojal lo que ha pasado. También mostraremos una biografía de personajes argentinos que son producto de este siglo, gente joven, como Nicki Nicole, Santiago Maratea. La idea es tener cuatro o cinco informes por programa.

T: En este momento de la tele y del periodismo es un programa contracultural.

RS: Totalmente. Hay una búsqueda que no es muy habitual y está bueno que Telefe me haya dado esta posibilidad. Estoy contento de poder probar otras cosas. El formato es muy moderno; es una gran apuesta. También hay escenarios, elegimos algunos de la Argentina y los revisamos: qué pasó en ese lugar en 21 años como el Palacio de Justicia, la Casa de Gobierno. En una hora va a ser «ATR». Hay mucho material para mostrar, jugar, sobre todo para pensar. Hace años que trato de que el periodismo haga un aporte en función de eso, reflexionar críticamente

T: ¿Qué te imaginás del lado de las audiencias frente a esta propuesta de frenar y reflexionar?

RS: Lo que más me preocupa en este caso es hacer un buen producto, algo que nos guste hacer. Hace años que no hacía un programa de televisión después de mi experiencia de América, que me echaron, y después tuve la suerte que me llamaran para hacer la columna de Telefe pero no volví a hacer un programa de televisión y eso que me han ofrecido muchas veces. Pero no me interesaban los programas tradicionales. Yo quiero hacer algo que vería y este es un programa que yo vería. No sé si mucha gente más lo va a querer ver, pero yo quiero ver algo así para revisar, repensar.

T: Va en un día y en un horario poco habitual para los programas periodístico

RS: En el canal me preguntaron si me importaba el horario y dije que no porque realmente no me importa. Yo quiero hacer un buen producto. También hay una apuesta a que sea un producto que se pueda sostener en el tiempo, por eso tiene una concepción de programas especiales, que uno puede ver en otro momento (estarán disponibles en https://telefe.com/). Pero hay una apuesta a que se vea a la mañana, crear un espacio ahí. En general se ponen películas, y envasados y después el canal tiene «La peña de Morfi» con Gerardo Rozín, un programa en vivo que viene muy bien, que es un suceso de cinco horas en vivo. Yo aprendí hace mucho tiempo que no hay horarios buenos o malos. Hay programas buenos y programas malos. Uno tiene que ver si se consolida y la gente lo ve. Telam

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp