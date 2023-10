Sindicato denuncia «violencia laboral» en la sucursal local de Camuzzi

En la mañana de este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo el secretario General del SITGAS de bahía Blanca asistió a una primera audiencia en la que también participaron representantes de la empresa Camuzzi, denunciando «violencia laboral» en la sede local de Camuzzi

Por parte del sindicato asistieron Pablo Van Den Heuvel Secretario General del Sindicato de Gas en Bahía Blanca y Lucas Osellame referente local del gremio.

Van Den Heuvel explicó que, «estamos ante una situación muy compleja, una situación de violencia laboral por parte de la gerencia de la unidad de negocios que está situada acá en Olavarría. Nosotros en el mes de febrero hicimos las denuncias en la empresa a través de una línea de ética.»

Señaló que, «la línea de ética tomó el tema. Nosotros tenemos que velar por los derechos y la seguridad de nuestras compañeras y compañeros, así que decidimos, antes de tomar medida de acción directa y profundizar, pedirle a la autoridad de aplicación una audiencia para tratar de solucionar la situación a través de este medio.»

El gremialista explicó que, «concretamente la denuncia es por violencia laboral. El gerente no solo ha tenido violencia verbal, sino también ha insinuado dirimir alguna situación a través de la violencia física, invitando a trabajadores a solucionar diferencias a través de la violencia, a través de la pelea callejera, por decirlo de alguna manera.»

Finalmente señaló que, «el Ministerio nos abrió las puertas para poder iniciar una etapa de conciliación, estamos en un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Esperamos que la empresa venga con acciones pragmáticas que logren terminar con esta práctica que está haciendo la gerencia.»

¿Ustedes están pidiendo el apartamiento de esta persona? «Nosotros pedimos acciones correctivas. Si la empresa decide reubicarlo, es una de las opciones. Si la empresa decide desvincularlo de la empresa, nosotros no nos vamos a oponer tampoco. Nosotros creemos que en los tiempos que vivimos una especie de personas no pueden estar a cargo de un grupo de trabajadores. Y es una cuestión que nosotros la estamos viviendo no solo en la empresa Camuzzi, sino en otras empresas del sector gasífero, que las empresas ponen en puestos de liderazgo a trabajadores que tal vez tengan la capacidad técnica, pero no tienen la capacidad de liderar un conjunto de trabajadores y trabajadoras,» señaló Pablo Van Den Heuvel

