Sobre la organización de los trabajadores excluidos y la gestión municipal

Por otra parte, quedó en evidencia el desentendimiento del gobierno municipal que decidió no solo no atender la demanda, sino con una lógica cínica ni siquiera recibirnos.

Hace un poco menos de 4 años que ingresamos a ese municipio a reclamar, pedir e intentar coordinar políticas que fortalezcan y garanticen derechos, que mejoren las formas de trabajo en la economía popular. Nunca recibimos nada. Por eso llegamos hasta acá.

El gobierno municipal demostró para quien gobierna: cuatro empresas privadas se reparten todo el presupuesto de obras públicas, $803.853.000 en el 2022. En todo este reparto no hay una cooperativa o unidad productiva con una pequeña porción de eso, ni para cambiar una puerta. Se «construyó» el programa GIRO, de reciclado, dejando afuera al sector cartonero donde hoy Viento en Contra nuclea 130 familias, reciclando 600.000kg anuales (Dato: Viento en Contra hace en un día lo que GIRO en 18 meses). En este programa GIRO la mayor cantidad de plata es para la empresa Malvinas SRL., que ya se llevaba el 10.2% del presupuesto municipal (algo así como dos palos por día) y ahora se suman estos nuevos recorridos. El municipio no fue capaz de colaborar con garrafas para los comedores y merenderos. Jamás atendió un reclamo en términos de salud mental de nuestros centros barriales, y hasta es capaz de mandar a la policía 4 veces por día a la Feria de la economía popular que organiza el MTE en el cosmódromo, espacio genuino de trabajo que garantiza el pan de 120 familias.

El Estado municipal dejó en claro el martes último que gobierna para quienes lo financian y que está en el poder solo para hacer negocios privados y personales. Ni hablar de la venta ilegal de terrenos, pagos millonarios a padres de funcionarios sin facturación… Parece que Olavarría no es la excepción en ese contrato de la justicia y el poder. En esta ciudad también la justicia solo castiga a los de abajo.

Pero más allá de no comprender la economía popular, ni la necesidad de políticas para los sectores populares, lo que no entiende el gobierno municipal es que este “nuevo” núcleo de trabajadores de la economía popular organizados en el MTE, ‘los nuevos cabecitas negras’ dijo un compañero, está dispuesto a conquistar sus derechos cueste lo que cueste, caiga quien caiga, porque no queda otra. No nos vamos a resignar a una vida sin derechos.

Esto recién empieza. Por un mundo sin esclavos ni excluidos.