Camuzzi Alerta a todos los usuarios

Buenos Aires, enero de 2025 – Con el objetivo de proteger a la comunidad ante frecuentes fraudes y estafas virtuales, Camuzzi alerta a la población sobre prácticas engañosas que intentan suplantar la identidad de la empresa. A continuación, comparte consejos de seguridad para prevenir engaños y proteger dispositivos,

redes sociales y datos personales al navegar en internet.

ATENCIÓN A CUENTAS FALSAS EN REDES SOCIALES:

● No confiar NUNCA en promociones, regalos, descuentos, avisos sobre corte del servicio o cualquier

otra acción que transmita «urgencia». Tomarse el tiempo para corroborar la identidad de quien

contacta y de la información que comparte.

● La totalidad de las pseudo promociones que se han detectado en páginas Facebook están asociadas

a supuestas empresas como Camuzzi Argentina, Camuzzi Clientes o Camuzzi Gas Natural, con

perfiles que usan su nombre y logo, pero que están vacíos de información y vinculados a un número

de WhatsApp a partir del cual se generaría la supuesta gestión.

● Camuzzi no realiza promociones a través de llamadas, mensajes privados o redes sociales, ni

efectúa transacciones fuera de sus Oficinas Comerciales o canales oficiales.

● Tampoco existen departamentos u áreas especiales para la atención de ciertos segmentos de

usuarios. Muchas de estas estafas virtuales provienen de supuestas áreas de atención a jubilados y

pensionados.

SOBRE CONTRASEÑAS y SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES O LINKS:

● No se debe compartir contraseñas ni información personal con desconocidos. Una empresa con

protocolos de seguridad como Camuzzi nunca solicitará datos de ese tipo.

● Se deben cambiar las contraseñas periódicamente, evitando usar números consecutivos y fechas

predecibles.

● No usar la misma contraseña para todos los servicios.

● Si en el marco de una supuesta gestión o promoción, se solicita ingresar a un link o descargar una

aplicación, interrumpir inmediatamente la comunicación.

● Si el contacto se produjera por SMS o por Whatsapp, eliminar y/o bloquear el mencionado número.

SOBRE LA CONEXIÓN:

● Conectarse SIEMPRE a redes seguras y conocidas. Tratar de evitar la conexión a redes de wifi

públicas o abiertas, pues son vulnerables.

● Siempre cerrar sesión al finalizar el uso de cualquier programa o dispositivo.

ALERTA SOBRE ESTAFAS CON CÓDIGOS QR:

 Escanear códigos QR sólo de fuentes confiables. Estos códigos pueden redirigir a sitios falsos o

aplicaciones maliciosas para capturar información sensible.

 Verificar que la URL a la que dirige el código coincida con el sitio oficial.

 En caso de dudas, no continuar con la acción y contactar directamente a la empresa a través de sus

canales oficiales.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO:

Para su seguridad, y si el contacto es presencial, Camuzzi cuenta con un “Sistema de Validación del

Personal”. Puede verificar la identidad de cualquier operario que visite su domicilio ingresando el número de

DNI en www.camuzzigas.com.ar o llamando al 0800-999-0800 o 0810-999-0800.

COMUNICACIÓN DIRECTA:

De manera adicional, y ante cualquier duda o consulta, los usuarios pueden contactarse con nuestro centro

de atención al cliente al 0810-555-3698, disponible de lunes a viernes, de 8 a 18 hs.

Acerca de la compañía

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en

dos regiones contiguas. Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 54.000

km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.000.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa,

Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para mayor información

Gerencia de Relaciones Institucionales

www.facebook.com/camuzzigas

www.instagram.com/camuzzigas

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp