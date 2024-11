Editorial olavarriense fue incluida en el programa “Más libros para más”, impulsada por el Instituto Cultural

La editorial independiente de Olavarría delaltillo es parte del programa provincial “Más libros para más” con la novela Desparido, de Fabricio Lucio. Esta propuesta surge del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y consiste en la entrega de 17.500 libros de 39 editoriales bonaerenses a las más de 450 bibliotecas populares distribuidas a lo largo y a lo ancho la Provincia.

El Instituto Cultural, que preside Florencia Saintout, adquirió 450 ejemplares de Desparido, novela que forma parte de los más de 30 títulos que esta editorial olavarriense lleva publicados desde del año 2018.

En pleno crecimiento y evolución, delaltillo suma así un nuevo hito con la participación de esta política de estado provincial.

La entrega de los libros que son parte de este programa se llevó adelante en el Teatro Argentino de la Plata en lo que se denominó “III Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares”.

Durante ese acto, Florencia Saintout, al referirse a las bibliotecas populares, dijo “La biblioteca es el corazón de construcción de la historia, un espacio de encuentro. El encuentro es imprescindible, y más bibliotecas populares lo llevan a cabo todos los días. Es un lugar donde hay memoria e identidad. Hay una pasión por la documentación. Hacer una biblioteca es tomar la iniciativa de generar memoria, resguardar algo valioso para la sociedad y construir futuro”.

En ese marco, Saintout cuestionó las medidas del gobierno de Javier Milei: “Este modelo lo quieren reemplazar por el modelo de la economía financiera y la especulación. No quieren pibes en un centro cultural o leyendo en las escuelas. Quieren pibes a la intemperie”. Saintout también se refirió a los cuestionamientos que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, realizó sobre los libros de escritoras argentinas contemporáneas, como ‘Cometierra’ de Dolores Reyes, que la Provincia distribuye en bibliotecas escolares y están destinados a adolescentes y jóvenes: “No podemos resignarnos nunca a que no esté la palabra, cuando la palabra no está, está la violencia”.

En cuanto a la obra Desparido, se trata, según destaca Gloria Salas en la contratapa, de la segunda novela de Fabricio Lucio donde “vuelve a conmovernos con un personaje que no ha sido formado para vivir la vida que le toca. No acepta su vida y sus circunstancias. Con un alto grado de inocencia busca a su madre. Indefenso, perdido, sin saber ver lo que le ha sucedido, recorre un mundo insensible, de burocracia fría, amores que no cuajan, puertas que no se abren y penas que no cesan. Así quedan plasmados: el niño, el muchacho y el hombre que vuelve a ser el niño que no se dio cuenta. Y despierta nuestros deseos de ser el personaje que pueda ayudarlo”.

Programa Más libros para más

Durante el acto realizado en la ciudad de La Plata, Ximena Talento, directora provincial de Promoción de la Lectura, subrayó que “es una decisión política fundamental. Creemos que es posible la cultura del encuentro, encontrarnos para hacer antídoto a esta crueldad”. “Hacer este encuentro es un acto de sublevación”, agregó.

“Es un esfuerzo económico enorme el que hace la Provincia. En este año, el total de la inversión es de 2 mil millones de pesos para todas las bibliotecas populares”, continuó la directora provincial de Promoción de la Lectura. Celebró a su vez la presencia de las editoriales del territorio bonaerense, que ofrecen su catálogo y la posibilidad de que las bibliotecas adquieran sus títulos: “Esto es posible gracias al subsidio especial para comprar libros a las editoriales de 170 mil pesos para cada biblioteca. No es que sobren los recursos, se orientan en ese sentido”.