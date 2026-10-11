Messi cierra su etapa con la selección argentina

Lionel Messi frente a una pared azul

Lionel Messi anunció el 31 de agosto su retirada de la selección argentina y puso fin a una trayectoria iniciada en 2005. Se marcha con 125 goles en 207 partidos, dos Copas América y el Mundial de 2022, después de alcanzar la final en 2026. La noticia obliga a revisar referencias estadísticas y coberturas, y afecta a algunos mercados de la categoría apuestas fútbol, porque Argentina deja de contar con un jugador que ejecutaba penaltis y faltas. Para Lionel Scaloni, la tarea será repartir esas funciones entre sus compañeros.

Una despedida después de otra final mundialista

Messi comunicó su decisión el 31 de agosto. Había escrito el texto el 21 de julio, dos días después de la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, y explicó que había llegado el momento de dar paso a otros jugadores.

Dato Registro Partidos 207 Goles 125 Copa América 2021 y 2024 Mundial Campeón en 2022 Último torneo Finalista en 2026

Acumuló finales perdidas antes de ganar un título con Argentina. La Copa América de 2021 cambió esa historia, el Mundial de Qatar la confirmó y la Copa América de 2024 añadió otro trofeo.

Argentina tendrá que repartir tareas concretas

La ausencia de Messi afecta acciones que durante años tenían un responsable claro. Scaloni deberá decidir quién ejecuta los penaltis y los tiros libres, quién recibe entre líneas y quién asume el último pase cuando el rival defiende con muchos jugadores por detrás del balón.

Entre las decisiones visibles estarán:

el nuevo lanzador de penaltis;

el reparto de faltas y córners;

la posición de Julián Álvarez y Lautaro Martínez;

el peso de Enzo Fernández.

Ninguno necesita reproducir todo lo que hacía Messi. Argentina puede repartir esas tareas y adaptar el reparto según el rival.

Los primeros partidos darán nuevas referencias

La retirada obliga a revisar mercados que durante años partían de funciones previsibles. Las apuestas sobre goleadores, asistencias, tiros o penaltis tendrán nuevos protagonistas, y los primeros partidos sin Messi servirán para identificar quién asume cada acción a balón parado.

Si Álvarez o Lautaro pasa a lanzar penaltis, aumentará su presencia potencial en mercados de goleador. Algo parecido ocurrirá con las asistencias si otro jugador empieza a ejecutar más faltas laterales o córners. La convocatoria, los minutos y el rival seguirán siendo necesarios para valorar cada partido.

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El relevo ya había empezado dentro del equipo

Scaloni no parte de cero. Álvarez, Lautaro, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y otros campeones del mundo llevan años asumiendo minutos importantes en eliminatorias, Copa América y Mundial. La diferencia es que ahora esas responsabilidades deberán mantenerse durante el ciclo internacional.

Los primeros encuentros permitirán comprobar quién recibe libertad cerca del área, quién toma los penaltis y qué combinación utiliza Argentina contra una defensa cerrada. Esos datos también serán más útiles para futuros mercados deportivos que recurrir automáticamente a tendencias construidas durante la etapa de Messi.

La retirada cierra una carrera internacional de más de dos décadas, pero no obliga a Argentina a reconstruirse desde cero. El siguiente paso será identificar quién asume cada función y comprobar si el equipo puede conservar su nivel sin el futbolista que marcó su era reciente.