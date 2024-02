Stuppia: «A mi me cuesta creer que Wesner haya escrito esa nota»

José Salvador Stuppia puso en dudas este lunes que el intendente Maximiliano Wesner haya sido el autor de la nota difundida el viernes de la semana pasada en la que el Municipio pedía al STMO que deponga las medidas de acción directa en el medio de un fuerte conflicto que se inició a principios de este mes de febrero.

Maximiliano Wesner en la nota que se conoció el viernes, además, brindaba detalles del estado de la negociación paritaria con el STMO y además aseguraba que el gremio había dejado de actuar de buena fe.

El dirigente sindical habló en la mañana de este lunes con la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias» que se emite por Radio M.

En esa entrevista, José Stuppia aseveró: «A mi me cuesta creer que Wesner haya escrito esa nota, me cuesta creer, me cuesta creer que Maxi pueda haber escrito eso. No sé quien escribe por el Intendente pero debe ser alguien que es muy bruto en derecho. La verdad deben estar muy nerviosos, para escribir la nota esa. Se han obnubilado, es tremendo. Si nos ponemos a analizar la nota es tremendo, llama muchísimo la atención. Es gravosa y una falta de respeto a toda la comunidad».

Además, al hablar de la nota, José Salvador Stuppia dijo que cuando la recibieron dudaron de que fuera cierta dado que no tenía membrete de la Municipalidad.

Dijo el Secretario General de los Trabajadores Municipales: «por los medios nos enteramos con esa nota que no sabíamos si era verdad o era una falacia. No tenía membrete. Es algo inédito, nos sorprendió muchísimo. Había otros canales de comunicación que el Intendente podría haber usado y no usó. Raro. El intendentes no podía haber llamado».

El estado de la negociaciones

José Salvador Stuppia ratificó que será una Asamblea la que determine el cese o no de las medidas de acción directa que viene llevando adelante el STMO. Calificó a este órgano como «soberano» y reiteró que será allí donde se definan los pasos a seguir.

De todas maneras, en la entrevista radial dijo qué esperan del Municipio: «él habla de buena fe, yo le hablaría de la transparencia. Queremos ver bien los números, queremos saber los números. Nunca nos suministraron información que es pública».

El dirigente sindical, antes de la entrevista con Radio M, había mantenido una reunión con personal del quirófano del hospital y expresó que surgieron temas que van más allá de lo salarial que, reiteró, son de indigencia. «En el quirófano falta todo, faltan un montón de cosas. Se fueron produciendo cosas a lo largo del tiempo y todo se visualizó con este aumento 15% que nos dio. En los últimos dos meses tuvimos casi el 50% de inflación por INDEC, pero para los trabajadores fue como el 80% porque el INDEC toma distintas variaciones o distintos consumos que el trabajador no consume. Lo que consume el trabajador aumentó más del 50% y los trabajadores se empezaron a dar cuenta que les estaban pasando y las cosas explotaron. Son cosas graves: ropas vencidas y otras barbaridades. El golpe económico nos despertó a todos», dijo Stuppia.

Sobre el final de la nota dejó sentada su decisión de seguir negociando: «nosotros estamos dispuestos al diálogo.»