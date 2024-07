Elecciones en Coopelectric: La Lista Verde anunció que aún sigue en carrera y advirtió que llevará el caso a la justicia

Contenido original de En Línea Noticias

Los integrantes de la Lista Verde encabezaron este jueves una conferencia de prensa donde hablaron de la decisión del Consejo de Administración de Coopelectric de suspender las elecciones del próximo mes de agosto al encontrarse irregularidades en la nomina de candidatos opositores.

En la conferencia de prensa no estuvo presente el abogado Luis Cavalli que, el miércoles, tras la conferencia de prensa de las autoridades del Consejo de Administración emitió un comunicado donde prácticamente daba por cerrado el debate y reconocía el accionar de Coopelectric a través de los miembros de su Consejo de Administración. Tampoco tomó parte de la conferencia de prensa, José Quintero.

En nombre de la Lista Verde en la conferencia de prensa tomaron la palabra el abogado César García y el apoderado de la Lista, Carlos Román.

La Lista Verde explicó que de acuerdo con la interpretación que ellos realizan del Estatuto están a tiempo hasta la medianoche de este jueves para presentar las observaciones realizadas por el Consejo de Administración a la lista presentada oportunamente.

Si bien consideran que seguramente habrá una negativa por parte de las autoridades de Coopelectric, anticiparon que llevarán el caso a la justicia para que sea un Juez quien dirima la cuestión y confirme si la Lista Verde está o no en condiciones de participar de la compulsa electoral.

César García empezó diciendo: “en estas últimas semanas lo que estuvimos haciendo es convocando a las personas, delegadas, que no tuvieran deuda, que tuvieran seis meses de antigüedad con su medidor y que tuvieran aptitud para votar, los convocamos a la sede de Coopelectric y en el horario de la tarde los recibíamos acá en nuestro local con una Escribana y tomando las firmas.”

El abogado dijo que la totalidad de la documentación se presentó el viernes 19 de julio.

César García se adentró a explicar la cuestión de los plazos establecidos tanto para las presentaciones como así también para las respuestas a las observaciones realizadas: “En el Estatuto, el artículo 36, inciso B, indica los plazos y los plazos están indicados en horas y en días. El Consejo de Administración tenía 72 horas para objetar o para indicarnos si había alguna irregularidad. Lo hizo este domingo pasado, está dentro de las 72 horas y el plazo para que se vencieran esas 72 horas era el lunes a las 13 horas. Después del lunes a las 13, nosotros tenemos, según el artículo 36, inciso B, tres días: martes, miércoles y jueves. Hoy es jueves, pero ayer salieron a hacer una conferencia diciendo que directamente nosotros no íbamos a participar. Entonces o contaron malos plazos o no leyeron el artículo 25 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, donde indica el modo de contar los plazos. El modo de contar los plazos, lo digo a modo de explicación, es cuando uno recibe una notificación, el plazo que corresponde cuando son días es a partir de las 0 horas del día siguiente. Si el plazo de ellos se cumplía el lunes a las 13 y nuestro plazo para contestar arrancaba a las 00 del lunes y hoy es nuestro tercer día”, dijo.

García adelantó, “lo que vamos a hacer es cumplimentar con el plazo que es hoy a las 00 horas, ya mandamos una Carta Documento al Consejo de Administración que mañana (viernes) les estará llegando. Obviamente ellos van a tener una decisión: silencio u omisión. El silencio va a ser no contestar y la negativa va a decir no, ustedes no están aptos y van a repetir lo que ya dijeron en la conferencia de prensa. Como ya sabemos que está gente no va a dejar que haya elecciones de manera democrática, lo que vamos a tener que hacer preguntarle a un Juez haber si nosotros tenemos razón o no tenemos razón. Si tenemos razón, el Juez les mandará a decir que se celebren las elecciones y si nos dicen que no tenemos razón obviamente tendremos que acatar lo que dice la Justicia y obviamente la Lista Verde quedará afuera.”

Tras la explicación de los plazos, el estatuto y el CCyCN, el doctor García habló de los avalistas haciendo referencia a una de las observaciones a la Lista Verde.

“Pusimos 21 avales nuevos, que no habían firmado”, dijo César García y explicó el caso de un avalista que deja de avalar a un candidato pero tiene interés de avalar a otro. “Ese avalista, según la Lista Amarilla, tiene que hacer una Declaración Jurada” donde declina su aval al candidato X y manifiesta su intención de avalar al candidato Y.

García habló de otras observaciones a las que califican como “incoherentes.”

“Cruz Arouxet no leyó el estatuto o alguien lo está asesorando mal”, dijo César García en otro tramo de la conferencia de prensa y luego de dar varios ejemplos distintas observaciones realizadas por el Consejo de Administración.

“Yo no estoy generando una interpretación de la Ley, estoy leyendo palabra por palabra el Estatuto”, dijo García.

“Siempre se manejaron como patrones de estancia”, señaló el apoderado de la Lista Verde, Carlos Román respecto de la Lista Amarilla.