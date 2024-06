La gestión Wesner a examen

Orden para el progreso

El viernes fue el “súper viernes” de evaluación de los 6 meses de gestión de Maximiliano Wesner al frente de la gestión. Y las dos voces principales de la gestión, el propio Intendente y su Jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, fueron los voceros no sólo de dónde está parada la situación municipal (spoiler, bastante complicada) sino hacia dónde se va. Un par de aumentos, algunas pistas de lo que hemos venido especulando, y algunas confirmaciones para la semana próxima nomás.

Es menester ir por partes. Mercedes Landívar dialogó en Radio Olavarría y puso en palabras lo que hemos venido analizando, pero también lo que la gestión viene diciendo, por momentos a gritos: la comuna era un caos. Que sea un caos es lo de menos, el problema era que, de mínima, las secretarías se manejaban con un criterio propio incluso hasta en cuestiones legales, con todo lo que eso implica.

Ante algunas consultas realizadas por Volver a las Fuentes se blanquearon situaciones insólitas, como vehículos asegurados por importantes cifras que estaban arrumbados en galpones, servicios que se pagaban sin analizar si había alternativas más económicas, tan sólo para citar los ejemplos más claros.

A este desorden (y en muchos casos gastos sin control) se le suman las crisis. Vale en plural: a la quita de fondos de Nación a Provincia (y su correspondiente impacto en la comuna) se le debe contemplar también la caída en la recaudación y el gran incremento en la demanda de algunos servicios como el transporte público o la salud pública.

“Hemos perdido más de 5 mil millones de pesos en estos meses, con corte en mayo respecto al 2023” señaló Maximiliano Wesner en una nota con Verte. Pero de ese reportaje nos quedaremos con otro tema, volvamos a Landívar.

Sólo de la recolección de residuos, la comuna debe embolsar 700 millones de pesos a Transporte Malvinas. Es un contrato que, dicho por la Jefa de Gabinete “nos preocupa y ocupa”. Obviamente, “todo lo que estamos recaudando no alcanza para nada” y le sumó a esta situación que la recaudación, en promedio general, cayó un 4%.

Ahora volvamos a lo obtenido por Volver a las Fuentes: el contrato de Malvinas se está analizando hasta el más mínimo detalle en distintas áreas municipales -lo señalamos la semana pasada-, aunque el seguimiento es desde las más altas esferas. Desde el barrido de calles pasando por los contratos de funcionamiento de la Planta de Reciclaje (hoy prácticamente caído) al Cementerio Loma de Paz (que todavía hay posibilidades de generar una prórroga y es una posibilidad mucho más latente de lo que se creía hasta hace algunos días) se analizan varias puntas dado que “el contrato es muy excesivo en costos y creemos que se deben hacer ajustes porque el servicio es inviable”.

Todo esto tendrá una consecuencia: Wesner utilizará el mecanismo otorgado por el Concejo Deliberante para aumentar las tasas luego de que se sepa el índice de inflación de junio, teniendo los 6 meses correspondientes para decretar el incremento. Si nos basamos en el IPC de 2024, llevamos un 71.9% de suba de precios, y ya se estima que junio podría tener un salto inflacionario por las subas de tarifas. ¿Se acercará a 80% la suba de tasas, entonces?

Y a la baja de la recaudación se le suman detalles para nada menores. La caída del Impuesto a la Piedra -que se derrumbó a inicios de año y la pequeñísima mejora no pudo recuperar la significativa caída inicial- sumado a que, por ejemplo, se dieron de baja 134 comercios según dijo Wesner el pasado viernes.

Al punto que nos resta analizar, le haremos un punto y aparte.

Nuevo sistema de recolección diferenciada

El secreto a voces tiene más entidad e incluso, algunas pistas concretas. El intendente Wesner explicó cómo está compuesta la situación de la recolección y separación de residuos, y al diferenciarlas confirmó que Malvinas perderá la gestión de la Planta de Reciclaje…en manos de una cooperativa que, sin decirlo, tiene patas, cola y dice guau.

Primero dio cuenta de una situación que ya había dado muestras de su acuerdo: el sistema es correcto “ya que permite la recolección diferenciada, la separación en la planta y genera recuperación de material seco, eso es muy importante”.

El tema pasa por quién gestiona todo ello. Recordemos que Malvinas tiene -y seguirá teniendo- el servicio de recolección diferenciada. Es decir, pasará con el camión de basura y se llevará la basura. La variable estará en el paso siguiente, quién gestionará la disposición final en sí.. Para ponerlo en otras palabras, quién ejecutará lo que fue el Programa GIRO.

Primera pista: Wesner le dijo a Carlos Monges y Paula Bottino que ese quién tiene que tener “mucha experiencia en el tema para poder abordar una política de recolección diferenciada y el tratamiento en sí”. Y dejó en claro que “hoy en día, hay que decirlo, lamentablemente en la planta prácticamente no hay recuperación de material por eso lo vamos a modificar”.

Vamos ahora a los datos que recolectó Volver a las Fuentes: decir que GIRO fue un fracaso es mucho, un concepto que le puede quedar grande a la situación. Pero sí es cierto que no caló lo suficientemente hondo al ritmo con el que fueron creciendo los sectores que se sumaban al programa. En comparación con otras experiencias (la de la Cooperativa Viento en Contra por ejemplo) la diferencia era muy importante.

Justamente, y ya que hablamos de pistas, Wesner dijo que en la nueva etapa habrá que “trabajar con quienes conocen y vienen trabajando en la materia. Venimos trabajando con una cooperativa en eso. Son erogaciones de dinero y acciones de los vecinos que se toman el trabajo de separar, que no ayudan al funcionamiento del programa. Creemos que el dinero tiene que quedar en la ciudad y el espíritu tiene que ser la inclusión social” cerró el tema.

La única pregunta que queda, por ahora, es el destino de los trabajadores -que dependen de Malvinas- que eran recolectores en la calle y que, ya se supo, perderán su trabajo ante la no renovación del contrato en este sector. ¿Serán municipalizados? ¿O serán absorbidos por un nuevo sistema, el que gestionaría la cooperativa?

El regreso

“Yo adivino el parpadeo/de las luces que a lo lejos/van marcando mi retorno” dice Volver de Gardel y Le Pera. Justo con luces de ruta 226, marcando algunos puntas y en un momento muy puntual, el ex intendente Ezequiel Galli (hoy funcionario de la empresa estatal Corredores Viales S.A) volvió a la escena política local en una entrevista en la que hubo mucho de repaso de lo propio, un apartado para Wesner, y un deseo de volver…aunque no sea él precisamente el que vuelva.

Según su mirada de la película y no sólo la foto, la ola Milei tiene muchas similitudes con la ola Macri de 2015 que justamente lo consagró como intendente ese año. Incluso, tuvo algunos elogios al libertario aunque curiosamente no lo nombró. La postura de los concejales -que ya le contaremos a continuación- nos mareó un poco sobre dónde está el Pro. En concreto, Galli dijo que “uno ve una gestión que ordena la macroeconomía y piensa la microeconomía” dijo y dejó en claro que la Ley Bases aprobada “va a ser importante para que vengan inversiones”. Apenas unas horas antes, había celebrado la baja concreta de la inflación, en 4,2% en mayo.

Sobre Wesner dijo poco y mucho a la vez. Fue muy prudente en torno al momento que le toca gestionar e incluso priorizó la “institucionalidad” para pedir que Wesner “tenga tiempo” aunque no dejó pasar algunas críticas que vienen en sintonía con lo que su grupo de concejales dijo en estos seis meses.

La más fuerte es la decisión de la actual gestión de prescindir de un secretario de Salud y armar el Consejo de Salud: “no tener Secretaría de Salud fue un gran error. Hoy se ven las consecuencias en el sistema de salud” y dejó en claro que en este tiempo “ya voló por el aire el Consejo de Salud, fueron renunciando todos, queda muy poco”.

Más allá de que es productor rural ganadero, Galli hizo énfasis en los caminos rurales. Que es cierto que en su momento fueron reconocidos durante su gestión, y que han tenido un perjuicio en la era Wesner: “Hoy ya están mucho peor que hace 6 meses”. Reconoció las inclemencias climáticas que se dieron durante el verano, al tiempo que sostuvo que “no es cierto que hayamos dejado un municipio devastado” para enumerar la maquinaria incorporada al Municipio para trabajar en mantenimiento de caminos.

Más allá de la autocrítica y la crítica al actual intendente, a partir de ahora enumeraremos dos cuestiones que, creemos, son las que se llevan el análisis y el momento en el cual Galli elige hablar. Con esto no estamos diciendo que efectivamente fue una decisión pensada al 100% (quizás quiso hacerlo ante una consulta periodística y fue más azaroso que calculado) pero sí que hubo temas que coinciden más con los momentos que con otra cosa.

Uno es dónde está parado. Si bien explicó su rol en Corredores Viales S.A, el político es el más importante: nuevamente, Galli se presentó como referente de Diego Santilli en la Séptima Sección Electoral y como su armador político. Se mostró, en este sentido, “orgulloso por cómo acompaña en lo que hay que acompañar garantizando la gobernabilidad” a nivel nacional. Otro pequeño guiño a Milei.

El otro dato importante es la suerte del Pro local. En un camino marcado por el barajar y dar de nuevo, con la Rendición de Cuentas aprobada y un cierre de 8 años de gestión, tras los cambios de denominaciones y reacomodamientos Galli dijo que trabajarán para ser opción en 2025…y 2027.

“Nuestra intención es que nuestro equipo vuelva a gobernar Olavarría” deseó aunque no le puso el cuerpo a una candidatura propia. Si bien falta una eternidad, se mostró “orgulloso de que los vecinos me hayan elegido” aunque no sería candidato otra vez. Todavía resuena, más allá de algún cambio -en la política nada es definitivo- sus propios dichos horas después de perder en octubre de que nunca volvería a buscar ser intendente. Por ahora, a rajatabla.

Sin embargo, planteó la situación como espacio y sin personalismos: “creo y considero que tenemos que tener otra oportunidad con nuestro equipo” para señalar que “hicimos muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos y queremos volver, porque parece que como lo hicimos nosotros hay que borrarlas”.

Al ser una etapa nueva, aún hay mucha premura en torno a qué puede pasar con el Pro a nivel nacional, provincial y con una definición más clara en lo local. Si bien Galli mostró alguna cuestión positiva de Milei, se muestra -y se siente- muy lejano a lo que pasa con La Libertad Avanza en Olavarría. Y no deja de haber salido de la gestión apenas hace meses, lo que lo hace un dirigente importante en la disputa política local. Casi la némesis de Wesner, y lejos de los escenarios de tercios.

Pero para analizar los escenarios electorales falta una vida. Si todo el newsletter está vinculado al análisis de gestión, como diría un psicólogo…mejor este tema dejémoslo acá.

Y ya lo ve, es el alumno de Milei

El bloque Pro+ERF decidió salir a hablar de la gestión económica muy poquito después de las palabras del ex intendente. La jugada fue evidente y la leemos como una continuidad de los discursos de los concejales durante el debate de la rendición de cuentas 2023.

“Los números a los que se tuvo acceso, nos dicen que hoy el Municipio tiene 3500 millones de superávit y no responde a las necesidades básicas de los olavarrienses. En vez de invertir en mejorar la calidad de vida de los vecinos ponen la plata en plazos fijos” dijeron.

Señalaron que casi no hay “obras públicas con recursos propios del Municipio”, afirmaron que “faltan medicamentos en el sistema de salud”, sumaron “el mal estado de los caminos rurales” y los sueldos de los empleados municipales. A eso, le agregaron las “promesas de campaña incumplidas”.

El remate del análisis de los concejales del Pro busca mostrar una especie de Wesner con dos caras: “notamos que en el actual intendente hay un discurso para sus militantes que difiere con la realidad. Se vive criticando al gobierno nacional y en Olavarría copian las mismas formas de gobernar que tanto cuestionan. Por eso sentimos que Wesner es el mejor alumno de Milei”.

Reanudar las discusiones

Tras un par de episodios particulares, el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Municipio volverán a verse las caras el próximo martes, en lo que será la reanudación de las conversaciones paritarias tras los aumentos hasta mayo.

Con dos -o tres- episodios que nuevamente encuentran a las dos partes con miradas de desconfianza y acciones de ajedrez, se buscará una nueva inyección salarial en los trabajadores que, como la gran mayoría de los sectores, perdieron poder adquisitivo en los últimos meses.

El último fue uno de los más fuertes: la quita del descuento de ítems a trabajadores por prestaciones de proveedores del sindicato, entre coseguros, seguro social y acuerdos con comercios. Incluso, préstamos de ciertos montos que se descontaban en salarios posteriores.

Bien podría ser un ejemplo del desorden del que venimos hablando hace varias ediciones y este en particular. Falta de documentación que respalde todos los movimientos, e incluso algunos préstamos con ciertos “vericuetos” para superar el monto máximo de dinero otorgado fueron algunos de los puntos que definieron el quite del ítem del recibo de sueldo de forma provisoria. Sí, esta decisión al Sindicato le generó un descalabro enorme, pero “dentro del funcionamiento del Municipio no es serio que se realicen descuentos sin documentación respaldatoria, no sabemos si los descuentos están bien hechos o no”.

Incluso, VaF se enteró de algunos casos de descuentos que no estaban autorizados por el propio trabajador, como la tarjeta de la fiesta por el Día del Trabajador Municipal.

Lo concreto es que mientras se normaliza -en Personal con la documentación y en la sede del sindicato con el pago del ítem no descontado- llega una reunión que acercará nuevamente a las partes a negociar el salario.

Y como recién les decíamos, el análisis del Pro sobre los 6 meses de Wesner le dejan un dato -¿sutil?- al Sindicato que probablemente utilice a la hora de buscar la negociación: 3.500 millones de pesos de superávit.

Con esta crisis, ni agua

El jueves sesionó el Concejo Deliberante. Fue una sesión por demás extensa. Con muchos debates y cruces. Los roles que vimos en la sesión son los que ya hemos visto, en eso no hubo novedad.

Pero sí fue más que llamativo que se generara debate en el arranque de la sesión por el proyecto para establecer que los restaurantes y bares deben disponer agua de red gratis para sus clientes. Es que tras la presentación de la iniciativa de Unión por la Patria por parte de Telma Cazot -donde aclaró que se trata de una práctica que ya se ejerce-, Oliver Gamondi adelantó que el bloque libertario se oponía. Argumentó en la supuesta afectación económica que supone la medida bajo la presunción de que los clientes dejarán de consumir (de pagar) otro tipo de bebidas. “Yo tuve comercio gastronómico y hay gente que va a consumir y sólo toma agua” refrendó la postura Paola Odello con su queja.

Hubo respuestas de todos los bloques y hasta un chiste del presidente por lo insólito de la argumentación. “Si por algo no van a entrar en crisis los comercios gastronómicos es por brindar agua” respondió Pancho González quien apuntó a la caída del consumo por la afectación del poder adquisitivo. “Un vaso de agua no se le niega a nadie, creo que era un principio al que habíamos llegado a un acuerdo” siguió Hosanna Cazola. “Al comercio le sirve tener a un cliente sentado dentro del local” dijo María José González.

Al final el proyecto terminó aprobado por mayoría. Vamos a poder pedir un vaso de agua de la canilla en los locales gastronómicos y no la van a cobrar.

Dijimos que hace seis meses que inició la gestión Wesner. También hace el mismo lapso de tiempo que se renovó el HCD. Y en la sesión, se dieron muchas situaciones que vamos a definir como que las demás bancadas le mostraron al bloque Ahora Olavarría que se terminó el tiempo de aprendizaje y se requiere cumplir con los tecnicismos. A medida que entraban en debate los proyectos les hacían correcciones de formas, de contenido y hasta de ortografía y redacción.

Alguno que otro terminó de regreso en comisiones. Uno, incluso, que si no se le hacían cambios, podría haber terminado aprobado como “hacer cordón cuneta donde no lo hay”. ¿En todo el mundo? Es que no había más especificaciones en el articulado.

La tensión de nacionalizar o localizar

Uno de los debates más interesantes de la sesión se dio con los proyectos vinculados con discapacidad. Las iniciativas eran bien distintas, pero el tratamiento se hizo de forma unificada. Entre los proyectos estaba la presentación de Ahora Olavarría sobre la mudanza de la dirección municipal -que lo contamos la semana pasada- y una de Unión por la Patria para “preocupación” por las “políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional”.

Fue muy extenso, pero vamos a lo principal. Paola Odello enumeró las críticas al cambio de sede y propuso que la Dirección de Discapacidad funcione dentro del Hospital. “Hay decisiones que hay que tomar con más inteligencia y más tiempo” definió.

Belén Abraham de Unión por la Patria cuestionó “el enfoque” en la redacción del proyecto de los libertarios, defendió la decisión de mudar la sede y otras medidas de la gestión local para este área, y quiso evidenciar que para los usuarios del servicio que presentaron sus inquietudes hubo respuesta directa en el Ejecutivo. Después dio el salto: “celebro la preocupación genuina en esta temática y en esta área tan sensible de lo que está pasando en nuestro distrito. Ojalá que también se tenga esa preocupación por las medidas que están tomando en este sector a nivel nacional” devolvió la concejal a la bancada de Ahora Olavarría. Así introdujo el debate al proyecto de su bloque para mencionar los despidos de personal de la Agencia Nacional de Discapacidad, los recortes en las pensiones no contributivas, la falta de acceso a medicamentos y tratamientos médicos.

La libertaria Odello insistió con el problema municipal: “justificar una mala decisión con este tema es el límite de la obsecuencia” lanzó. Y agregó que “entiendo los problemas a nivel nacional, pero podemos intervenir en lo local”.

Los temas nacionales que mencionó Abraham después fueron profundizados por su compañera de bloque Telma Cazot quien apuntó al impacto en Olavarría de los recortes desde Nación. “La directora de un taller protegido que me contaba la situación, justamente, por políticas nacionales en discapacidad”, presentó así la crítica por la falta de actualización de los pagos a los talleristas y la imposibilidad de reclamar al Ministerio de Capital Humano por la falta de personal. “La política a nivel nacional nos afecta directamente y no podemos decir nunca que hay que hablar de los temas locales y no hablar de la política nacional” afirmó.

A este tironeo de los extremos de la cuerda le faltaba una pata. Hilario Galli explicó por qué en la gestión de Ezequiel Galli se decidió ubicar la dirección de Discapacidad cerca del Hospital, lo cual centró en la accesibilidad al sector en transporte público, y también habló de que la Provincia “congeló” los aportes a los talleres protegidos el año pasado, lo que sumó a los problemas de las medidas nacionales. La intención la planteó en términos de “pensar en los problemas a nivel global si queremos solucionar las temáticas”.

Federico Aguilera recogió los guantes: “se pueden hacer mejoras, si faltan cosas por hacer se harán y está bueno que se pidan. Pero no podemos no decir nada cuando hay políticas de recorte que afectan a las personas con discapacidad de Olavarría y todo el territorio nacional. No podemos tener distinta vara o distinto énfasis, me parece que eso también es tratar con seriedad los temas y no hacer cosas para la tribuna”.

Cortitas

¡Se vienen las elecciones en Coopelectric! Falta poco para que se inicie el proceso electoral. Mientras tanto, la Lista Amarilla informó que abrió una sede partidaria con funcionamiento diario: volvió la “Casita Amarilla”. La Lista Verde, en tanto, mostró sus actividades de difusión en Sierras Bayas ayer a la tarde.

Los Bomberos esperan más. Hace pocos días se conoció que el Enargas reglamentó una parte de la ley que estaba aprobada desde 2021 para que los cuarteles tengan acceso gratuito al servicio de gas por red. En una reunión de la Región Centro Centro (que integran los bomberos de Olavarría) se habló de la forma de acceso a ese beneficio y se destacó que se busca la misma subvención con los servicios de luz, telefonía y la quita del IVA para las compras.

El newsletter

