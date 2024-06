Las gestiones, la apertura, las rápidas respuestas

*Volver a las Fuentes / Josefina Bargas y Alexis Grierson

Acelerando las operaciones

No, no es que alguien apuró a un periodista (?) la realidad es que las cirugías programadas pasan por momentos complejos: hay, en el sistema de Salud, al menos 200 operaciones demoradas y que si bien no son de urgencia, el tiempo hace lo suyo y complejiza algo que a priori no lo era.

Y en épocas donde la gestión requiere creatividad, surgió una idea. Una posibilidad que se materializó en dos cuestiones: la primera con la creación de la mesa público-privada de Salud de Olavarría, con todos los actores del sistema público y los titulares y gestores de las clínicas. La otra, con la firma de un convenio para derivar cirugías programadas a clínicas y así descomprimir un cuello de botella en el distrito.

El peso del anuncio (que luego fue catalogado como “histórico”) se lo daba la presencia del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, que halagó la iniciativa mientras reconocía, en paralelo, que tienen esta problemática en toda la Provincia. Quién te dice, Olavarría termina pionera de iniciativas similares.

Lo concreto es que no sólo la presencia de Kreplak era llamativa: la foto entera mostraba a los principales titulares de las tres clínicas de Olavarría, sumados a los principales funcionarios municipales, autoridades provinciales e incluso Guillermo Lascano, de PAMI, sentado en la mesa principal. Estaba acompañado, además, por el concejal opositor Marcelo Petehs. Todo se explicará luego.

Lo concreto es que se anunció la unificación de todo el listado de espera para una cirugía (la mayoría son adultos mayores) y por orden de emergencia se distribuirán tanto en el Hospital Municipal como en las tres clínicas, María Auxiliadora, Cemeda y el Instituto Médico. De las 70 cirugías mensuales actuales se estima que se podría llegar en un mes a las 200 pendientes.

En su discurso, el ministro Kreplak insistió particularmente en el “gesto” del privado de sumarse a esta solución. Incluso, textual, agradeció “sentarse con el Municipio, no es lo más habitual” y dijo que “esto ayuda muchísimo”.

El intendente Wesner, por su parte, explicó y valoró la apertura al diálogo y el gesto de toda la mesa, y no titubeó al señalar que “este es nuestro sistema de salud en Olavarría”. Es decir, público y privado juntos.

Después de la presentación, los aplausos y la firma del convenio, Kreplak admitía que es una problemática generalizada y que la Provincia intentó (con éxito parcial) varias medidas para paliar este tema: “se han planificado diversas estrategias del sector público como maratones quirúrgicas, que es operar los fines de semana, operar por la tarde” y ni así solucionaban el tema.

Lo interesante de la postura del ministro es que de fondo el problema no es que no hay oferta para contener la demanda, es que la crisis rompió el sistema integrado. “En Olavarría se planteó algo nuevo. Y lo nuevo fue que el Municipio, con el intendente a la cabeza y todo su equipo de Salud, entiende este problema que es una punta del iceberg. No es que el problema son los turnos de quirúrgicos: es la fragmentación del sistema de salud”. Pesa más la frase de “este es el sistema de Salud” incluyendo a los privados de Wesner, entonces.

De hecho, lo que siguió fue denunciar -y exponer- la crisis que atraviesan las clínicas con varios cierres y miles al borde de la quiebra. ¿La problemática? La salida de cientos de personas de las prepagas y, por qué no, de las obras sociales. Todos al sistema público, cargándolo -más de lo que ya venía- y fundiendo a las privadas. Así no funciona, entendemos.

Apertura, diálogo y los que gestionan vs los que tuitean

Como les decíamos, una de las sorpresas fue la presencia del titular de PAMI en Olavarría, Guillermo Lascano (hoy en las filas de La Libertad Avanza) junto al concejal del mismo espacio Marcelo Petehs. Con muy buena onda con los funcionarios locales, dirigentes presentes y autoridades de salud, la situación se notaba que pasaba la concordia: incluía trabajo.

Fue tan llamativo, que Lascano habló y ratificó esa sorpresa: no sólo destacó el trabajo con la comuna -particularmente con el intendente Wesner y el subsecretario de Salud Médica, Fernando Alí- sino que explicó que de la iniciativa PAMI es el mayor receptor de la demanda: de las 200 cirugías pendientes, 189 son para el organismo nacional. Es decir, para adultos mayores.

Acá les dejamos la nota para conocer los pormenores, pero vamos a contar un resumen y analizarlo: tras un primer relevamiento luego de su asunción, detectaron todas las operaciones. Un convenio con Cemeda y otro que gestiona el Municipio fueron la génesis de la creación de la Mesa de Salud público – privada que derivó en el convenio.

Lascano señaló que la idea surgió de los convenios de PAMI, pero que la “cedió” a la comuna “en pos de que los olavarrienses salgan beneficiados”. Y más allá de los halagos, aparece un nuevo episodio de “los que gestionan vs los que tuitean”.

Lascano dejó en claro dos o tres veces que con el Municipio (y particularmente con Wesner) vienen trabajando “muy bien”. Hay receptividad y apertura más allá de las cuestiones ideológicas -que las tienen y tendrán-. Un gesto más que sano para una política de irreconciliables y de imposibles si se piensa distinto.

De hecho, de Fernando Alí dijo que “la verdad que tengo una muy buena relación, creo que el Ejecutivo con su designación tuvo una decisión muy acertada. Se nota que es una persona con mucha gestión. Continuó la gestión, terminamos la operatoria y llegamos al convenio”.

Justamente, si uno analiza comentarios en redes sociales sobre las repercusiones de los dichos, hubo un mensaje en particular que expone esta diferencia de los que gestionan en cargos nacionales (con Milei de presidente) y los militantes de sus ideas. El mensaje decía: “Guillermo y Ahora Olavarría le marcan la cancha al Municipio, viva la libertad carajo”.

Desde acá debemos decir que lejos de ello: se vio a un Lascano completamente predispuesto a trabajar, no sólo con algunos comentarios en estricto off sino en la entrevista efectivamente publicada. Tal es así, que reconoció que toda esta iniciativa -y sentarse junto con los integrantes de la mesa público privada de salud- le costó algún dolor de cabeza en la mesa política de La Libertad Avanza local.

“Cuando uno está en la gestión, tiene que gestionar. Uno lo hace por el bien de los olavarrienses. Yo tengo que hablar con el Intendente, por más que sea de distinto color político y lo que busco son soluciones. Algunos lo entenderán y otros no, pero estoy ahí y cumplo ese rol” dijo. Clarito.

De hecho, adelantó que están buscando descentralizar algunas prestaciones de PAMI en mutuales de obras sociales para descomprimir -más- el sistema de Salud público. Eso necesitará no sólo de un apoyo político del intendente, sino del acompañamiento de los sindicatos. Pero, evidentemente, algunos no lo entienden.

VaF logró saber, mediante algunas fuentes que tienen un asiduo recorrido legislativo en el HCD, que esta diferencia en el movimiento libertario está bastante marcada. Hay quienes tienen un tema “más de base” en contra de todo lo que proponga el Ejecutivo, y otros que buscan trabajar y no sólo decir que no “porque no”.

Acelerando las obras

Saben que es un tema delicado y las tres patas involucradas en el tema hoy, Municipio, Provincia y Unicen, están intentando por todos los medios reactivar cuanto antes la obra de remodelación y ampliación de la Facultad de Salud, con 4 mil metros cuadrados totales de trabajo, entre intervención y construcción de nuevos espacios.

Paradojas del destino (o de Milei), Gabriel Katopodis, uno de los que se puso al frente de esta importantísima obra, pasó del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a su equivalente en la Provincia, como Ministro de Infraestructura. Y hacia allí fueron Wesner, Héctor Trebucq (decano de la facultad) y Marcelo Aba (rector de la Unicen) para reunirse e intentar generar las condiciones para que los trabajos se reactiven.

Hagamos un poco de memoria: la obra tuvo una serie de vaivenes -con una empresa que incumplió, se le rescindió el contrato y demoró más de 6 meses para reactivarse- y cuando avanzaba a buen paso (llegó al 40% de avance de obra)…cambió el gobierno. Milei había prometido que la obra pública se paralizaba a excepción de aquellas que tengan financiamiento externo, como la de la Facultad de Salud. Bueno, parece que se olvidó de su promesa en el camino porque también se paralizó.

Volviendo al encuentro, la intención fue ratificar que el pedido de traspaso de obras de Nación a la Provincia (que se hará cargo de los trabajos suspendidos) es un hecho, así como también que la obra de la Facultad de Salud entra en los 10 trabajos que el gobernador Kicillof se comprometió a finalizar. Está entre las más costosas, por lo que el anuncio -que ratificó días después el intendente Wesner- era un hecho.

Obviamente, con todo esto avanzado, se pensó también cuál es la forma de reactivar las obras más rápido. Y la más rápida, al momento, es que la empresa que estaba antes del corte se haga cargo nuevamente de los trabajos, que serán financiados por Provincia hasta tanto no aparezca dinero de Nación. “Si Provincia se hace cargo, Nación no paga un peso más…eso dalo por hecho” respondió una fuente a Volver a las Fuentes ante la consulta.

El propio decano Héctor Trebucq, en diálogo con Radio Universidad, dijo que “la idea es continuar con la misma empresa, que no haya un proceso licitatorio porque llevan dos o tres meses y eso nos demoraría muchísimo más”. De todas maneras, aún falta el diálogo con la empresa que quedó “colgada” en diciembre: “la intención es empezar a hablar con la empresa y en caso de aceptar avanzar con la obra, ahora financiada por la Provincia. El ministro dijo que si aparece plata de Nación, se sigue con Nación pero si no aparece, la Provincia financiará la obra”.

¿Veremos movimiento en las próximas semanas? ¿Serán meses? Es una de las grandes obras esperadas por la comunidad universitaria, más allá de los meses difíciles que atravesaron -casi que en zozobra- en el inicio de la gestión Milei.

Paritaria: Capítulo ofertas

El martes hubo reunión de paritarias municipales. Un regreso a las reuniones después de más de dos meses del cierre del tramo anterior que llegaba con acuerdo de aumento salarial hasta mayo.

Ni un dato oficial hubo después de la reunión. Ninguna de las partes habló, sólo trascendió de manera extraoficial que esta semana el Ejecutivo llevará, a la segunda reunión, una oferta de incremento salarial. ¿De cuánto? ¿En cuántas cuotas? Lo que es decir, ¿hasta cuándo llegará esta negociación?

Una pista del tono de la reunión la podemos adivinar de las entrevistas que cedió José Stuppia en la previa: el secretario general del STMO habló horas antes del encuentro y adelantó que los planteos a presentar serían numerosos. Además de lo salarial, están las recategorizaciones, pases a plantas y varios aspectos que hacen a las condiciones laborales.

En sus palabras, el secretario general evidenció la intención de partir del acuerdo: “hay que ver cómo podemos ir recuperando todo lo perdido en forma paulatina, porque tampoco le vamos a pedir a esta gestión la recuperación instantánea cuando sabemos que venimos mal desde mayo del año pasado. Hay caída libre así que dentro de su marco, lo importante es que reconocieron la deuda a los trabajadores y trabajadoras municipales”.

También destacó el superávit que la semana anterior informaron los concejales, y lo consideró parte de un auspicioso marco para la reunión. Stuppia se encargó de aclarar que “desconocía” el dato hasta que lo informaron desde el Concejo Deliberante. Es una señal muy distinta a años anteriores, cuando desde el STMO se mostraba estar muy al tanto de los ingresos municipales.

¿Qué pasó con las “estocadas” del Ejecutivo? La intervención del Ministerio de Trabajo y las observaciones y la acusación sobre los descuentos de proveeduría, entre otras. “Eso no quedó atrás, pero tampoco puede ser impedimento para negociar” respondió.

Una última cuestión. La reunión paritaria se dio un día antes del anuncio del programa para acelerar las cirugías. José Stuppia reconoció el atraso en el Hospital Municipal y apuntó a “cirugía general”, lo que deslindó del “atraso habitual” en áreas muy demandadas como traumatología. “No sabemos por qué” aclaró. Lo leemos como parte del quiebre con la Asociación de Profesionales.

Volviendo a la negociación, esta semana habrá novedades. ¿Hablarán los protagonistas públicamente?

Un sistema que no funcionaba

Parece que hubo algunas advertencias por este tema, a nivel provincial y en lo local también. Los Colegios de Abogados pretenden repartir las demandas de consultas y asistencia de los abogados laboralistas. Para ello, hace varios años se creó un sistema -AJUTRA (Asistencia Jurídica al Trabajador)- en el que los profesionales se anotan por jurisdicción (cumpliendo los requisitos) y cuando es invocada su intervención, desde el Ministerio de Trabajo se hace un sorteo para asignarlos al caso en cuestión. Estas asistencias son gratuitas.

En la teoría, los abogados que se anotan accederían a intervenir en los casos que llegan al Ministerio. En la práctica no es así por dos cuestiones. La primera: no todos los casos que llegan al Ministerio se sortean. La segunda, pocos profesionales “se quedan” con todos los casos. “El sistema AJUTRA no está funcionando al 100% en cuanto a los sorteos dentro del Ministerio. No solo en Olavarría sino en las distintas localidades” informó la presidenta del Colegio de Abogados Departamental Azul, Fernanda Giménez.

Ella encabezó la presentación que el miércoles hizo el Colegio en nuestra ciudad donde anunció que esa institución también va a hacer los sorteos de abogados laboralistas en Olavarría, Azul y Tandil. Tal como se hace en otros Departamentos Judiciales, donde los Colegios decidieron intervenir ante esta “falta de sorteos”. La medida requiere que las personas que ya hicieron la presentación en el Ministerio o que tienen consultas sobre esa área lleguen hasta la Asociación de Abogados local y pidan que se les asigne un abogado.

La intención es abrir el abanico de oportunidades laborales para los abogados de esa rama: “garantizarle que todos los profesionales que están dentro del sistema, anotados e inscriptos, puedan también tener una fuente laboral en asesorar gratuitamente a los trabajadores” explicó la presidenta del Colegio. “Lo que busca este sistema, y lo que le va a facilitar a las personas, es que un abogado idóneo trabaje su caso de manera correcta” agregó el presidente de la Asociación de Abogados de Olavarría, Pablo Acosta, que además es abogado laboralista. En Olavarría son unos 30 los profesionales anotados para los sorteos de asistencia gratuita.

Desde el Ministerio de Trabajo de Olavarría hubo una respuesta a esta conferencia. No fue directa, pero convengamos que “justo” hubo una publicación en Facebook dos horas después de la exposición del Colegio y la Asociación. El delegado del Ministerio, Lucas Miriuka, recordó que en la dependencia “continuamos asesorando a los y las trabajadoras que se presentan por consultas, reclamos, despidos y todo lo relativo a la relación laboral” para subrayar que “en nuestras Delegaciones Regionales el asesoramiento jurídico es absolutamente gratuito”.

Claro, eligió un eje distinto. La gratuidad. Nada dijo de los sorteos ni de la diversidad de profesionales que pueden asistir, que era el tema que abordaron los profesionales.

Durante la presentación del Colegio, se aclaró que si bien los despidos de trabajadores son un conflicto en ascenso, en cuanto a casos judiciales representan una porción menor. La mayor parte de las causas se deben a accidentes laborales.

Una cosa más que solamente lo vamos a señalar. Por fuera de la conferencia los abogados hablaron de cierta incertidumbre y expectativa que rodea al área laboral por los cambios que pueden presentarse con la Ley Bases. No hay total certeza sobre los aspectos que quedarán en pie, pero hay especial atención al desarrollo de los debates y, por supuesto, para la potencial judicialización de lo que termine sancionado en el Congreso.

Siempre hay más

Pedido de informe 1. Durante la semana se conocieron decenas de casos de envenenamientos de perros en Sierra Chica lo que generó gran conmoción y advertencias por parte de las protectoras de mascotas. Hay una investigación judicial y hubo intervención del Municipio. En ese marco, el bloque PRO-ERF presentó un pedido de informe en el Concejo Deliberante: “acompañamos a los vecinos de Sierra Chica y compartimos su preocupación y tristeza porque estas cosas no pueden pasar” definieron.

Pedido de informe 2. El mismo bloque PRO-ERF esta vez se enfocó en siniestros viales registrados en lo que estuvieron involucrados móviles municipales. Afirmaron que “en lo que va del año son varios los siniestros viales que han sido protagonizados por móviles de Control Urbano”. Mencionaron un caso registrado en abril donde se registraron víctimas de los siniestros y pidieron detalles de los “siniestros viales registrados y denunciados en los últimos 90 días”.

Propuesta con regreso. El bloque Ahora Olavarría anunció que mañana presentará un proyecto de ordenanza para “el regreso de las Olimpiadas Estudiantiles”.

Ramal que paró, cerró. Tras meses de total incertidumbre por lo que podía pasar, la actualización de venta de pasajes de trenes de pasajeros de Trenes Argentinos “borró” definitivamente el servicio Constitución – Bahía Blanca, que tenía paso por Olavarría y era muy demandado. De 3 servicios semanales a dos descarrilamientos…y el adiós, parece, definitivo.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp