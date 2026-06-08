Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% interanual en mayo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en mayo una caída interanual del 1,2% a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación con abril, en tanto, se observó una mejora del 1,2%.

Con este resultado, el sector acumula una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses de 2026.

El informe indicó que el 48,2% de los comerciantes consultados consideró que su situación se mantuvo estable respecto de un año atrás. Sin embargo, aumentó la proporción de quienes evaluaron negativamente la evolución de su actividad, que pasó del 39,6% en abril al 45,1% en mayo.

En cuanto a las expectativas para los próximos doce meses, el 48,4% de los encuestados previó un escenario de estabilidad, mientras que el 38,8% espera una recuperación de las ventas y el 12,8% proyecta una caída.

Respecto de las inversiones, casi seis de cada diez comerciantes (59,4%) consideraron que no es un momento adecuado para destinar recursos a la ampliación o mejora de sus negocios. Sólo el 12,5% sostuvo que existen condiciones favorables para invertir.

Los rubros con mejores y peores resultados

Entre los distintos sectores relevados por CAME, Farmacia fue el que mostró el mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 8,2%. También registraron aumentos Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).

Por el contrario, las mayores caídas se observaron en Bazar, decoración y muebles (-8,9%) y en Textil e indumentaria (-5,2%). El rubro Ferretería y materiales para la construcción mostró una variación nula.

Crecen las ventas online

El informe destacó además el avance de las ventas realizadas a través de canales digitales por parte de comercios con atención al público. En mayo crecieron un 15,2% interanual y un 3,7% respecto de abril, una vez descontados los factores estacionales.

No obstante, ese incremento no alcanzó para compensar la baja registrada en el volumen general de ventas minoristas.

Consumo concentrado en productos esenciales

Según el análisis de CAME, la pérdida de poder adquisitivo continúa condicionando el comportamiento de los consumidores. La demanda se concentra principalmente en bienes de primera necesidad, mientras que los productos considerados no esenciales son los que muestran las mayores dificultades para sostener sus niveles de ventas.

Al mismo tiempo, las promociones, los planes de financiamiento, las liquidaciones y los eventos de comercio electrónico se consolidaron como herramientas clave para sostener la actividad comercial. Sin embargo, el aumento de los costos operativos y de las tarifas continúa reduciendo los márgenes de rentabilidad de los comercios.