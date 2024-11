Los caminos de la confluencia

Las reapariciones de Ezequiel Galli y de Carola Patané, armados en proceso. Obras con fondos provinciales en la Unicen y una visita que no fue. El HCD protagonista: adhesión al RIGI con sonido de veto.

Volver a las Fuentes / Por Alexis Grierson y Josefina Bargas

La construcción por arriba y por abajo

¿Se acuerdan que la semana pasada un sugerente proyecto presentado por el diputado Martín Endere (Pro) mostraba guiños a La Libertad Avanza? Bueno, esta semana lo dejó explicitado, pero además este newsletter logró saber más pistas de lo que pasa más arriba y más abajo entre los dos sectores políticos.



Endere dijo lo que más o menos venimos analizando: La Libertad Avanza y el Pro van camino a confluir en lo mismo. Diferencias más, diferencias menos, tienen una base ideológica muy similar. “Hay una señal muy clara que nos dio el electorado, y esa señal es que se deben hacer los esfuerzos para confluir en un punto en común”. Ahí es donde Endere aclara que “acá nadie tiene que perder su identidad para confluir en una idea política”.



De hecho, en su propia experiencia, “creo que más allá de sentirse o no cómodo uno personalmente, tiene que entender y saber convivir en la diferencia, haciendo hincapié en los puntos en común, es necesario”.



Cuando el Pro decidió no fusionarse con La Libertad Avanza (lo que le valió el portazo a Patricia Bullrich) lo hizo bajo esa premisa: mantener la identidad con la que gobernaron el país y la provincia durante 4 años, y municipios como el de Olavarría durante ocho. Eso o tratar de mantenerse a distancia de un Presidente inestable discursivamente y en varias actitudes. Un poco de esto, un poco de aquello.



De todas maneras, si había dudas de lo que pasa más abajo (más allá de algún berrinche de Mauricio Macri a nivel nacional) Endere le puso palabras claras: “en todos los ámbitos se está haciendo el esfuerzo para confluir y ser competitivos electoralmente”.



Mientras tanto, entre rumores y versiones, aparecieron algunos datos interesantes sobre esta construcción: una versión durante la semana daba cuenta de la inminente salida de Ezequiel Galli de Corredores Viales S.A, empresa estatal que será puesta a la venta el próximo mes en el marco de las privatizaciones planteadas por Javier Milei.



“En el corto plazo no se va” fue la respuesta, contundente, a la consulta de este newsletter. Sin embargo, fue el puntapié para conocer la construcción del ex jefe comunal no sólo en Olavarría y dentro del Pro, sino también con La Libertad Avanza en un plano más arriba.



La idea es estar abocado a Olavarría, al armado político y reconstruir el espacio con el que llegó a la intendencia en 2015 pero, sobre todo, con el que gobernó durante 8 años. El caso de Galli es particular: en su primera apuesta política en una elección le ganó a José Eseverri. Por lo que la construcción más gruesa de su espacio se dio ya en gestión. Los que se sumaron y se fueron.



Y en esa reconstrucción, se indicó que mantiene reuniones con varios sectores entre empresarios, dirigentes e instituciones y logró volver a hacer pie luego de un pequeño alejamiento del plano político local tras la derrota.



En el rol más político, está hablando con dirigentes de la Sección y también con armadores de La Libertad Avanza, ¿eso incluye a Alejandro Speroni? “No, más importantes, de la Provincia” fue la respuesta.



Todo esto, sin dejar de lado los encuentros que tuvo en Olavarría con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano en este acercamiento para aunar fuerzas entre los espacios para pararse frente a Unión por la Patria.



Lo concreto es que aunque parece que no, están pasando cosas. De hecho, todos están mirando de reojo el cambio de reglas de juego electoral para el próximo año. De mínima habrá un cambio importante: las elecciones de alcance nacional serán bajo otro formato (e incluso otra urna) en comparación con la Provincia. Pero puede cambiar aún más: el desdoblamiento, la eliminación de las PASO, todo está por verse.



Endere afirmó que “va a ser una elección totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. No sé si todos llegamos a advertirlo: a partir de que se aprobó la boleta única a nivel nacional vamos a tener una elección totalmente distinta en la provincia, aún cuando nosotros no tenemos boleta única”. La semana pasada Eduardo Rodríguez empezó a advertir esta situación. Esta semana los proyectos en la Legislatura florecieron, comenzó a plantearse como un tema serio para el Gobernador Kicillof … y esto puede ser fundamental. Pero aún se debe dejar que corra hilo en el carretel.



¿La Libertad Avanza? Algunos avanzan, sí. Tal es el caso de Carola Patané, quien estuvo en la semana en el Ministerio de Economía de la Nación junto a referentes de la Cámara de la Piedra de la Provincia y donde fueron recibidos por Alejandro Speroni, que además de tener un rol importante en la Sección, integra el equipo del Ministerio de Economía. También participaron integrantes del área de Minería nacional.



Patané aclaró a En Línea Noticias que la movida no tuvo nada de político partidario: fue una reunión técnica donde el área minera profundizó sobre los alcances y posibilidades, además de la posibilidad de empresas y el sector ante posibles licitaciones de … Corredores Viales.



De todas maneras, llevó más claridad en torno a su situación: histórica dirigente del Pro -incluso fue la primera concejal del espacio en Olavarría- decidió afiliarse a La Libertad Avanza. Porque si se va, se va como corresponde: “no puedo trabajar y gestionar para un espacio político estando afiliado a otro. Soy una persona orgánica y cuando sos orgánica tenés que hacer las cosas prolijas” dijo a En Línea.

Vienen los ministros…¡Salud! No vienen los ministros

La Unicen tuvo una semana movida, de cruces y cargada de momentos que pueden, a futuro, ser determinantes en la política universitaria. Porque todo se cruza, claro, con la gestión provincial.



Repasemos: asume Milei, y dice que no continuaría con las obras públicas excepto aquellas que son financiadas con fondos de organismos internacionales, como pasaba con la Facultad de Salud de la Unicen que se construía con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina. Sorpresa: también suspendió esas obras.



Kicillof, a los pocos meses, confirma que con fondos de la Provincia reactivaría al menos 10 obras importantes para las universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense y una era el edificio de Salud, que incluso era no sólo la más importante, sino una de las más costosas. Otra sorpresa: tampoco estaba incluida la obra.



Bueno, seríamos injustos, porque sí aparece. El tema es que se privilegiará la remodelación de la fachada del edificio de rectorado de Unicen en Tandil, una obra que es cosmética para el inmobiliario. La comparación es innecesaria.



Héctor Trebucq, decano de Salud, habló con Verte y además de mostrar desconocimiento total de los actos, las reuniones, las presencias, cargó contra Aba quien le avisó que Salud no estaba incluida en esta etapa, pero tampoco le dijo que la remodelación de Rectorado sí. “Simplemente me dijo ‘no sale lo de Salud en esta primera etapa, esperamos otra oportunidad en una segunda etapa’. O sea que claramente me bajó toda la expectativa, porque estábamos todos ilusionados con que de alguna manera iba a continuar la obra. Pero no es así, ni va a ser así por ahora” dijo.



“Yo no fui consultado, pero estimo que es una decisión de Provincia. Para mí, lo concreto es que la Provincia priorizó la obra de la fachada del rectorado en detrimento de una necesidad urgente que tenemos como edificio en nuestra facultad” afirmó.



En esa nota, Trebucq adelantó que se había comunicado con “autoridades políticas” del Municipio para intentar generar un acercamiento con la Provincia y -claramente por fuera de Aba- torcer la decisión o explicar, al menos, la prioridad de las obras.



Lo raro es que en junio se reunieron … Wesner, Katopodis, Trebucq y el mismo Aba para analizar ¡la obra de la Facultad de Salud! Sonó a una maniobra como mínimo llamativa en torno a priorizar una obra embellecedora en Tandil. Pero bueno, en el medio cambió una prioridad. Según averiguó este newsletter en consulta con diversos dirigentes del ámbito universitario, “no era de extrañar” que la decisión de cambiar las prioridades fueran desde rectorado y no tanto de la Provincia. Y hay una razón para explicar esto.



Jueves. Sesión del Concejo Deliberante. Entre cuestionamientos por la presunta decisión de la Provincia de priorizar rectorado por Salud, el concejal Agustín Romero primero recordó que se llegó a esta situación por una decisión del gobierno nacional, hoy comandado por Milei. Pero además, confirmó que “se comunicó el Intendente municipal con el ministro Gabriel Katopodis y le dijo que el año que viene se va a hacer la Facultad de Medicina, y va a estar el dinero disponible de la Provincia de Buenos Aires para terminar la obra”. Parece, por ahora, el fin de la historia. Varios legisladores -entre los que se incluye Martín Endere- señalaron que “prestarán atención” al Presupuesto 2025 enviado por Kicillof.



¿Hubo más capítulos entre Unicen, Provincia y Municipio? Sí, claro. Sorpresivamente (aunque no tan sorpresivamente) la semana pasó con la séptima Jornada Bonaerense por el Derecho a un Territorio Justo y a un Hábitat Digno, en el marco de un ciclo organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se realizaría en el Campus Universitario, y se esperaban visitas políticas de peso: el Ministro de Gobierno (y estrella invitada de este newsletter) Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque y la ministra de Hábitat, Silvina Batakis.



Así las cosas, su llegada traería múltiples temas a colación: el del edificio de Salud (con el rector Aba presente en la Jornada), la situación con IOMA (que tuvimos updates) y ni qué hablar de la interna entre el gobernador y La Cámpora, que además tendría a dos de sus máximos representantes políticos en la ciudad, Bianco y Larroque.



Tanto pensar la cobertura, las consultas, prepararnos para analizar una jornada interesante … que a horas de realizarse el evento, se conoció que no vendría ninguno de los tres. La no llegada fue por razones de agenda, pero todo fue muy raro, la verdad. Más cuando en estas jornadas (que se vienen realizando en todas las cabeceras de Sección y era la séptima) hay un dirigente del calibre de Bianco, Batakis y hasta el propio Larroque.



Quienes sí vinieron y expusieron fueron el subsecretario de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno, Agustín Robla; y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios.



Esta premisa ya la contamos en este newsletter. Si hay diferencias políticas entre Wesner y Kicillof no se notan en la gestión: de hecho, el propio Intendente con Robla y Barrios entregaron netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” destinadas a 37 estudiantes de las escuelas secundarias N°15, N°19, N°20 y N°23, alumnos del centro Educativo para la producción total Nº8 y del centro de formación laboral N°1 “Mario Lázaro Bernis”.

IOMA y otro capítulo (sin solución)

La semana dejó muchas noticias, pero cero avance para los afiliados de IOMA. Lo importante en este tema no se resolvió: siguen sin prestaciones médicas desde hace un mes y medio.



El miércoles sesionó la comisión de Salud del HCD y hasta allá fueron invitados los afiliados autoconvocados. El radicalismo se adjudicó haber impulsado ese encuentro. Fue una reunión larga de la comisión que preside el oficialista Agustín Romero. Aclarados los límites de acción de los concejales, las afiliadas que asistieron subrayaron su intención de llegar a hablar con Homero Giles. «Queremos que venga, todos los afiliados necesitamos una respuesta ya” dijeron.



La postura de estos usuarios es de rechazo a una potencial intermediación de COCEBA: «ellos saben que COCEBA no va a poder solventar todas las necesidades que podemos llegar a tener” dijeron sobre las expresiones de los concejales. Lo dijeron de “todos” los concejales, aunque después Romero rechazó esa lectura. Se definieron como «rehenes políticos. Es vergonzoso que se pasen nuestras necesidades como desapercibidas. Y en realidad estamos aportando todos los meses para tener ese derecho de poder ser atendidos por los médicos, por cualquier especialidad. Pero nos están ignorando. Tienen el signo peso y se están olvidando de que somos seres humanos”.



Respecto de las acciones de reclamo, los reintegros siguen siendo la queja principal. Destacaron que ya avanzaron con recursos de amparo individuales, y para la semana próxima esperaban poder hacer presentaciones colectivas.



Al cierre de la reunión, Agustín Romero, mencionó distintos aspectos de los reclamos en este conflicto. El concejal oficialista hizo hincapié en que se trata de un problema grave y que es importante escuchar a todos los involucrados, independientemente de compartir o no postura. “Todos estamos de acuerdo en que esto ya venía mal de hace muchos años. O sea, no es que se venía alguna situación ideal, que funcionaba todo perfecto con FEMEBA” dijo. Y agregó que “esto se tiene que resolver rápido. No se puede seguir demorando más tiempo y una vez resuelto, que por lo menos funcione un poco mejor”.



Lo que planteó el concejal de la comisión de Salud es un aspecto clave de este problema: a través de COCEBA, el Municipio (y casi directamente el intendente), puede quedar como blanco de muchos reclamos que son muy anteriores a este presente. Es un riesgo alto para la gestión local.



Los concejales radicales lo manifestaron también después de este encuentro: “esperamos una postura clara a favor de los afiliados por parte del Intendente Municipal”. Lo dijeron después de exponer el «compromiso» de los miembros de la comisión para poder ser «intermediarios ante representantes provinciales».



Una de esas intermediaciones fue con el senador provincial Alejandro Cellillo (bloque UCR-Cambio Federal), que la semana anterior había hablado del tema (y lo contamos). El viernes se vino a Olavarría. En la sede de la UCR de Olavarría, pudo hablar cara a cara con las afiliadas autoconvocadas quienes le llevaron las casi 4.000 firmas que sumaron. Con esta reunión, las usuarias buscaban llegar a la Legislatura para poder acercarse más al gobernador Kicillof, a quien quieren hacer llegar su postura.



Una mención, para sumar elementos para un posible escenario futuro: en Junín, el Círculo Médico firmó un convenio directo con IOMA el mes pasado. A raíz de ello, FEMEBA quiso sancionar a los profesionales y cortar los acuerdos con otras obras sociales. La Justicia frenó ese accionar.

El HCD, lo que pasó y lo que viene

El jueves sesionó el Concejo. Tuvo casi 40 proyectos en debate, así que claro que fue una sesión larga. La discusión que tuvo más repercusión es la que excede totalmente el marco local: se terminó aprobando por mayoría el repudio a la distribución de algunos libros en las bibliotecas escolares. No nos vamos a detener mucho en eso, sólo señalar que resultan muy llamativos el repudio y la indignación por temas cuidadosamente seleccionados, y que se parecen bastante a desvíos de la atención. Para explicitar nuestra postura: estamos en contra de limitar el acceso a productos culturales. (Te recomendamos la columna de Yesica Guevara en el programa Radioaficionados sobre el tema).



Otro tema que tuvo bastantes cruces fue la propuesta de adhesión de Olavarría al RIGI, el régimen de incentivo a inversiones establecido por la ley nacional 27742. La llegada e impulso del proyecto al HCD la inscribimos en lo que te contamos más arriba sobre las relaciones entre el Pro y La Libertad Avanza. Anotalo en la cuenta nuestra porque no fue expresado así en la sesión.



En concreto había dos proyectos presentados. Uno de Pro -que fue el que formalmente llegó a votación- y otro de La Libertad Avanza. Guillermina Amespil fue la encargada de presentar el tema. “Olavarría tiene la oportunidad productiva de atraer inversiones que resultarían importantísimas para el desarrollo, no solo de Olavarría sino de la región. Se basa en que el RIGI está pensado para impulsar ciertos sectores de la economía» dijo para detallarlos. Minería es uno de ellos. Más adelante, afirmó que “el sector minero local está a la espera de esta adhesión”.



Repasó el contenido de la ley nacional que incentiva a las inversiones superiores a 200 millones de dólares, buscó despejar dudas (y adelantarse a responder los cuestionamientos al RIGI que ya pesan desde el peronismo) y destacó el apartado sobre «proveedores locales» que su bloque puntualizó en el proyecto local. Se incluyó en la ordenanza un “principio de prioridad” de obligación de mantener un “mínimo de 20% de proveedores locales de bienes y servicios” para incluir las inversiones en el régimen de incentivos.



Desde el bloque La Libertad Avanza, Oliver Gamondi, también valoró el contenido de la ley nacional, la «oportunidad» que representa para Olavarría y añadió que “también celebramos la iniciativa que ha tenido el gobierno provincial de hacer un régimen parecido, con sus diferencias, al régimen nacional”. Definió que el RIGI “es sumamente positivo para el país, necesitado de inversiones”.



La postura totalmente opuesta fue de la bancada oficialista: Telma Cazot sostuvo que “el RIGI es una de las máximas expresiones de pérdida de derecho para la sociedad y la creación de un régimen de privilegios para las grandes empresas, y ni qué hablar de degradación de derechos ambientales”. Sin embargo, antes de expresar el voto en contra, Unión por la Patria intentó otro movimiento: volver a comisión el proyecto ya que ese mismo jueves el Senado provincial iba a tratar la ley para crear el régimen de incentivos provincial –que al final fue aprobado-, pero no fue aceptada la propuesta.



La bancada radical se abstuvo en la votación. Sebastián Matrella se presentó como “muy crítico del RIGI porque no se incluyó casi nada al sector agropecuario” entre los sectores económicos contemplados para beneficiar.



La aprobación de la ordenanza se dio por mayoría con los votos de los tres bloques libertarios y de Pro-ERF. El voto en contra de UxP tiene sonido de «veto total, ya te siento». Pero para eso faltan unos días.



La última sesión ordinaria del año se va a hacer el jueves 28 y va a significar el primer informe de gestión de la actual jefa de gabinete, Mercedes Landívar, a los concejales. Las bancadas ya tuvieron oportunidad de presentar sus preguntas.



El bloque Pro-ERF lo hizo y llevó «más de 60 preguntas» (spoiler: son bastante más). «Se debe principalmente a lo que venimos manifestando de la falta de acceso a la información que tenemos desde principios de año” explicó la presidenta de bloque Guillermina Amespil. Hilario Galli remarcó que “los olavarrienses seguimos sin tener respuesta, ni soluciones, para los temas que afectan directamente a la población: el Estacionamiento Medido, el cierre de comercios, la incertidumbre con IOMA-CoCeBA, la recolección de residuos y el sistema GIRO, y la inseguridad, por citar algunos”. Los concejales agregaron con vistas a 2025 que “no sabemos si el Municipio extenderá la Emergencia en Transporte, si habrá nuevos aumentos de boleto, si estiman nuevos aumentos de Tasas, o el futuro del Colector Cloacal Norte y del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud“. Algunas pistas de los temas sobre los que consultaron.

Otra vez la mula al terreno

En Olavarría prevalecerá el dicho “más clásico que vender terrenos de forma irregular”. Es que el jueves, y con varias versiones que En Línea había adelantado en su portal, el Municipio confirmó que denunció en la Justicia la venta irregular de terrenos en un sector de los palos de colores, a la vera del arroyo San Jacinto.



Movimientos extraños en la zona, publicaciones en Facebook y en una inmobiliaria local que ofrecía dichos lotes. Un modus operandi que conocemos bien desde hace tiempo por la actualidad del tema, justamente. Desde Catastro se inició un expediente y al mismo tiempo se realizó una investigación interna conjuntamente con las áreas de Legales, Dirección de Obras Particulares y Planeamiento.



La apuntada en esta ocasión es una inmobiliaria, que publicaba en los sitios de Marketplace de Facebook y en la misma vidriera de su local comercial la venta de terrenos, valuada en alrededor de 15 mil dólares, un precio muy accesible para los tiempos inmobiliarios. De hecho, se vendían como “oportunidad” en un barrio y sector de la ciudad que tiene un crecimiento importantísimo y concreto.



¿Más irregularidades? Por ordenanza en la franja de 50m de ancho a ambos lados del arroyo San Jacinto no se pueden levantar edificaciones de carácter permanente. A su vez no se ha presentado expediente ni verificado el proyecto y cabe destacar que se trata de un área donde los lotes no pueden tener menos de Ancho = 40m y Superficie = 2000m2 y los lotes a la venta tenían una superficie menor a los 1000m2.



Mercedes Landívar, vocera del comunicado oficial emitido por la comuna, pidió enfáticamente a los vecinos que se acerquen a la Dirección de Catastro a evacuar dudas antes de la compra de un terreno, no después, “para contar con la tranquilidad de que esté todo en regla. Muchas veces consultan después de haberlo comprado. Como Municipio tenemos el deber actuar, para que no se juegue con el sueño de las familias”.

Hay más

Más cambios en el gabinete. Se conocieron en la semana al menos tres nuevos cambios en el equipo del Intendente, que desde el inicio de su gestión ha tenido variados -y permanentes- cambios. Daniel Sautu dejó de ser el director de Control Urbano de la comuna tras renunciar. Si bien se mencionó a Pablo Maccarini como reemplazante, no fue confirmado. Renunció también Daniel Lencina al área de Minería municipal, el que podríamos decir un “histórico” funcionario del área: fue reemplazado por el geólogo Stéfano Zanazzi. A su vez, Milagros Mujica ocupará un cargo en el área de Servicio Local, área que tuvo dos renuncias en las últimas semanas.



Obras públicas vs. “la nada de Milei”. Eduardo Rodríguez acompañó, desde su lugar en Aubasa, al ministro Katopodis en el punto de inicio de la obra de repavimentación del Ramal Gutiérrez, una arteria clave para el tránsito que llega de la costa atlántica hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Frente a la obra 0 de Milei esto es muy fuerte políticamente” indicaron. Además, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo la actividad de “La Minga” “poniendo en valor la economía social y el trabajo de los emprendedores olavarrienses en un contexto donde el Presidente cumple un año de gestión y no ha visitado al menos una pyme” indicaron desde el espacio que lidera Rodríguez.



Homenaje al Capitán de Corbeta Diego Wagner Clar. En Hinojo se recordó el viernes el séptimo aniversario del hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes. Participaron el intendente Maximiliano Wesner, Emilio Wagner y Catalina Clar junto a los hijos del marino de Olavarría, e integrantes de la Armada Argentina. “Que el ARA San Juan sea siempre recordado como un símbolo de coraje, de amor y de la incansable búsqueda de justicia” dijo Catalina Clar. El día previo, en el HCD se aprobó la denominación «ARA San Juan» para un barrio de Olavarría.



Las complicaciones en el empleo. La UOCRA de Olavarría recibe más de 30 postulantes para puestos de trabajo por día, lo cual sucede desde hace unos 8 meses. El dirigente Jorge Salías dijo que tienen unos 1.500 CV de personas que buscan trabajo. Apuntó al parate de la obra pública nacional, pero también al freno de las obras privadas como el origen de este pico de desempleo en el sector.

El origen

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

