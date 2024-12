Por un pozo en RN 226 rompió dos cubiertas de un auto

Una familia de nuestra ciudad que viajaba de Olavarría a Junín por Ruta nacional 226 rompió dos cubiertas de un auto tras agarrar un pozo de importantes dimensiones en el trayecto Olavarría a la ciudad de Bolívar.

El siniestro se produjo en la noche del sábado, y aunque afortunadamente no hubo heridos pudo ser una tragedia si el conductor del auto a raíz del reventón de los dos neumáticos derechos, perdía el control del vehículo.

Ese tramo de la ruta nacional no está concesionada, por lo que su manteamiento depende exclusivamente del Gobierno Nacional.

Esta semana el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó el rechazo a las desafortunadas declaraciones realizadas por el Vocero Presidencial, Lic. Manuel Adorni, quien afirmó el martes pasado que “el Gobierno Nacional no tiene ninguna preocupación por el estado de las rutas nacionales”.

Es una falta de consideración y respeto a los usuarios viales quienes diariamente transitan por la red vial del País que lamentablemente se encuentra en un estado deplorable, ya sea en corredores viales concesionados o no, lo cual implica gran cantidad de accidentes y siniestros viales que podrían evitarse.

El Estado Nacional no puede hacerse el distraído y desatender el buen estado de transitabilidad de los caminos.

No es verdad que “no hay plata”. Solamente asignando como corresponde los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles, mediante el adecuado gerenciamiento de los pavimentos que forman parte de los corredores viales, se puede lograr implementar un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera y libre de peaje.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp