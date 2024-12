José Maceo a Ezequiel Galli: «gracias a Dios no está más y ojalá no este nunca más»

Maceo tomó el micrófono en la cena de fin de año de la Unión de Clubes y, frente al intendente municipal Maximiliano Wesner y su Jefa de Gabinete, avanzó contra Ezequiel Galli.

Maceo, en un tramo de su discurso, anunció que renunciaría a la Presidencia de la Unión de Clubes y que eso será algo que lleve adelante en la primera reunión que se realice el año próximo, a mediados de enero.

«Esto desgasta, esto cansa, pero nos gusta. A mí me tocó estar peleado un año con el mandamás de Olavarría, gracias a Dios no está más y ojalá no este nunca más porque yo dije que me iba a vivir a Mar del Plata», dijo Maceo atacando de manera directa al ex intendente.