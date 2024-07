“Se le puso un casino a cada persona en su celular”

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi SJ, participó del programa “La Argentina, hoy”, que conduce Sergio Suppo en Cadena 3, en el que habló sobre la realidad del país y la situación social, y manifestó nuevamente la preocupación de la Iglesia por el avance sin control de las apuestas online y las drogas.

“Este es un tiempo particular. Por un lado, hay en el corazón de la gente una necesidad de esperanza. Después de muchos años, quizás de muchos desencantos, entonces hay una especie de esperanza, que nuestro pueblo la tiene”, describió, y agregó: “A la vez, también son tiempos difíciles, de desconcierto, una especie de expectativa que no saber bien cómo sigue. Es un ‘no sabemos bien por dónde vamos a salir’, dicho en criollo”.

“La realidad, al menos hoy en este momento, es dura. Se está viviendo un tiempo, será necesario, no necesario, pero ciertamente es duro. Nuestra gente está apretada”, advirtió.

El purpurado cordobés consideró que “hay una necesidad de la gente que se me parece que se ha agudizado. Estábamos en tiempos difíciles, mal, y yo creo que, en algunos aspectos, estamos peor”.

“La cantidad de gente que pide o que necesita comida, que está sin techo, ha aumentado de más, se ha agudizado”, puntualizó, y destacó: “Del otro lado, de los que podemos ayudar, siempre hay un nivel de solidaridad de parte de la gente, en eso todavía el argentino responde”.

“A veces uno espera ciertas medidas que sean más… yo siempre digo cuidar y de no generalizar las medidas. Hay casos puntuales donde hay que revisar, donde hay que mejorar, pero cuidar de no meter a todos en la misma bolsa. Eso puede ser muy injusto y en eso, a veces, hay situaciones que me parece que son un poquito, en ese sentido, injustas”, opinó.

La droga y su impacto profundo

En relación a la problemática de las drogas, el cardenal Rossi afirmó: “Hay una especie de explosión, que no es que antes no existía, pero hay una especie de virulencia. Esto indica la necesidad de cuidar en lo diario el menudeo y, a la vez también, un mundo ya más arriba que no se termina de ponderar qué límites tiene y quiénes lo conducen”.

“Es claro que de abajo para arriba hay o la indiferencia o la complicidad; si no, no sería posible”, planteó, y profundizó: “Prima el interés, porque ese mundo implica plata, y mucha, y prima también el miedo, que joroba al modo de buscar la solución. Incluso en los hombres de buena voluntad, el miedo aborta muchos procesos”.

“Si me pongo a luchar contra esto, pero pongo en riesgo a mi familia, entonces llega un punto donde, o estoy con mi familia o inmolo a mi familia”, lamentó, y agregó: “Después, del otro lado, hay una indiferencia, un cerrar un ojo para que siga estando”.

El arzobispo señaló que “la necesidad te lleva a la desesperación, la desesperación te lleva a buscar un recurso. O, a veces, no tener laburo; pero el menudeo te implica poder ligar una entrada que no encontrás en el trabajo”.

“Hay algunos que no lo buscan, otros que lo buscan pero no lo encuentran, y de golpe te ofrecen una cosa pasajera de alguna horita, de poder vender, y te parás y vivís y comés. Entonces, es muy difícil vencer esa dicotomía, esa tentación”, reconoció.

“Hay luchadores en todos los niveles; incluso arriba, se advierten algunos valientes que se la juegan. Hay figuras muy dignas, gente que tiene mucha dignidad. Nuestras abuelas, nuestra gente de los barrios. Hay un rescoldo sabio y sano, que ojalá no lo no lo desperdiciemos ni lo manoseemos”, expresó.

El drama del juego

El jesuita cordobés se refirió también al drama de la ludopatía, al afirmar: “El juego es gravísimo, clandestino u oficial, se ha multiplicado la fuente, se ha oficializado”.

“Es gravísimo, porque es lucrar con la debilidad de la persona; es cuando a la persona, en vez de ayudarla, la usás, porque usás su debilidad. Esto va generando todo un mundo que ya está instalado, que es adictivo, donde, de golpe, el chico está en la cancha de fútbol y ni está viendo el partido, sino con el celular, apostando. En eso soy medio duro, en eso raya la miserabilidad institucional”, sostuvo.

El cardenal Rossi consideró que “Córdoba es una especie de paradoja” y, aclarando que sin querer meterse en las decisiones, criticó: “Córdoba no tiene casinos, tiene prohibido los casinos dentro de la ciudad, pero le ha puesto un casino a cada pibe o a cada persona en su celular”.

“Lo ha personalizado para cada uno, le ha regalado un casino. Vos mantenés la ley de que no casinos, y yo te regalo un casino, así que es muy grave, porque va generando, es decir, el tema de adicciones, es tan grave como la otra; no perdés la cabeza, o sí, pero bueno, perdés la casa, o la embargás, o tu padre se enteró de que por la apuesta perdió la casa, porque el hijo… A nivel de ley, yo me acuerdo, se valieron de un ‘perejil’ para presentarla: le habrán dado alguna ayudita, y puso la cara”, sostuvo.

Y señaló, finalmente: “Veo, en los partidos de fútbol, la propaganda que hay relacionada con el asunto del juego”.