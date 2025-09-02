Tras ser abandonado en la gestión Galli, el laboratorio del Hospital volvió a producir medicamentos

Desde este martes el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos, ubicado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, retomó la producción de medicamentos comprimidos, un paso fundamental en materia de soberanía sanitaria, dado que se trata de una labor que no se realizaba en nuestra ciudad desde el año 2018 y que pudo ser recuperada gracias a la inversión realizada desde la comuna en equipamiento y en insumos.

“Se está produciendo ibuprofeno 400 miligramos comprimidos”, expresó el doctor Darío Fontana, quien se encuentra al frente del área de Farmacia del Hospital Municipal, quien añadió que “el último lote que se hizo de comprimidos fue en el año 2018”.

El proceso de producción se realiza de manera íntegra en el sector de laboratorio del centro asistencial local. Únicamente se lo remite a la Universidad de San Luis, más precisamente a la cátedra de farmacotecnia para el control de calidad. Una vez que el lote retorna con el control de calidad aprobado se inicia con el proceso de emblistado, el cual se ve facilitado y optimizado gracias a la inversión realizada por el Municipio en la materia.

El dato a tener en cuenta es que estos medicamentos son destinados a abastecer la demanda y necesidades de todo el servicio público de salud, sea pacientes internados o ambulatorios. “Cubre todo el sistema de salud. Todo lo que es APS (Atención Primaria de la Salud), hospitales y el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura”, enfatizó el doctor Fontana.

“En el Hospital Cura se la distribuye en monodosis, con la máquina que se adquirió este año, a los pacientes internados y, también, pero en blíster de 10 comprimidos a los pacientes ambulatorios”, agregó.

Fontana detalló además que el calendario de trabajo tiene programado continuar luego con comprimidos de paracetamol y diclofenac, de manera complementaria a los lotes de cremas, jarabes y soluciones. “Está todo programado, ya están las drogas y todos los envases correspondientes para la producción”.