Una revelación y un empoderado

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Volvió el gobernador a Olavarría para inaugurar la base policial de UTOI y apuntalar el anuncio de la semana pasada del “mes de la industria” que ya había tenido al equipo de la gobernación en el lanzamiento. Esos fueron los ejes de la agenda y para ello trajo al ministro de seguridad Javier Alonso y la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez (entre otros, como el Ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez y la Ministra de Hábitat Silvina Batakis). Acá lo esperaban además intendentes de los distritos vecinos.



Un miércoles frío y lluvioso, casi al mediodía, Kicillof pisó el Paseo Mendía para saludar a los policías que esperaban al lado de las tres camionetas (no 0 km) que entregó para la nueva dependencia policial. Adentro, en el Salón Rivadavia, donde se iba a hacer el acto inaugural, había 8 motos que también se entregaron y ahí saludó al resto de los policías.



Maximiliano Wesner con Mercedes Landívar y otros funcionarios salieron a la vereda a recibirlo, y adentro, en el primer piso lo esperaban empresarios. Primero reunión con el intendente, segundo reunión con los empresarios, tercero acto inaugural.



Vamos al acto. El intendente fue el primero en hablar. Destacó la gestión de Alonso y habló del “plan estratégico de seguridad” -habló de las dependencias descentralizadas, de modificaciones en el servicio de monitoreo con más cámaras y de las reparaciones de móviles. Resaltó que con la base UTOI se suman -”se repatrian”- 116 efectivos.



Para Kicillof el mensaje fue sobre obras públicas, la financiación de Provincia y el retiro de Nación. Wesner sorprendió con su declaración hacia el gobernador: “no sólo sos el presente, sino que también sos la esperanza y la expectativa”. Escuchamos mucho en esa sola frase reveladora.



La leemos en dos sentidos. En el más directo: la necesidad de financiación para obras. En el más elevado: la reconfiguración del peronismo-kirchnerismo con proyección a 2025. ¿Quién tiene posibilidad de inyectar fondos y fortalecer el movimiento de recursos hacia el Municipio? No hay muchas opciones de respuesta para el plano estatal con el retiro total de Nación.



Además, ratifica esta danza de gestos que tuvieron el intendente local y el gobernador tras un sutil alejamiento contextualizado por las diferencias entre La Cámpora y Kicillof. Si de internas hablamos, otra que parece algo del pasado fue la del massismo y el gobernador (si es que la hubo). Presencia activa del funcionario provincial Eduardo Rodríguez y el intendente Maximiliano Sciani, de Roque Pérez, que quedó hace algunos meses en medio de una fuerte polémica e incluso, casi fue el detonante de una ruptura bonaerense. Nada de ello pasó. “Es otro gesto que da cuenta de la buena relación que tienen Sergio y Axel” señalaron a este newsletter.



El más fuerte es el vinculado a la industria: “la Provincia es el corazón productivo del país, y Olavarría el corazón productivo de la Provincia. Cómo no nos vamos a fijar en este distrito tan pujante” dijo el propio gobernador en el marco de un encuentro sobre Olavarría Produce, esta exposición que se dará en el marco del Día de la Industria y que esperan más de un centenar de empresas expositoras.



Como bien dijimos, se sostiene la posibilidad de que el gobernador vuelva en algunos pocos días, cuando se desarrolle la Cena de la Industria en el CEMO (en su edición 25). Hubo un poco más de mesura ante las consultas tras la llegada de Kicillof, pero la posibilidad está. Sí, se agregó en este sentido, que habrá “presencias fuertes” de la Provincia en Olavarría. Al que hace mucho que no vemos es al ministro de Producción, Augusto Costa. ¿Será fija para el 7 de septiembre?



También hubo en la previa del acto un encuentro entre funcionarios provinciales, municipales, la Sociedad Rural y productores rurales del Foro de Seguridad Rural sobre hechos de abigeato e incluso, el pedido de la entidad rural de reforzar las subcomisarías de las localidades. Igual, acá vale una salvedad: si bien el pedido de reunión fue puntualmente de la Sociedad Rural, generó un poco de molestia la difusión del encuentro con fotos donde sólo se veían a los integrantes de la institución y no mucho más. ¿Es casual que luego el Municipio informe de esta reunión y nos muestre la foto completa?



Otra mención para tratar de no dejar pasar el hecho pero tampoco magnificarlo como se intentó hacer desde algunos portales gestionados con IA: custodios del Ministerio de Seguridad complicaron -y mucho- la labor periodística de los medios de Olavarría. Entre órdenes cruzadas, manejos particulares y tratos poco frecuentes, la situación generó discusiones e incluso una advertencia de los periodistas y cronistas locales de no cubrir la actividad. Tras la intervención de los funcionarios de Comunicación de la comuna, se llegó a un entendimiento y se pudo realizar la labor periodística sin inconvenientes. No es la primera vez que desde la cartera de Seguridad bonaerense hay problemas con el trato hacia el periodismo local, pero el cambio de sede para el acto y las complicaciones propias de la agenda generaron un contexto perfecto para que dichos custodios tengan mayores libertades (para mal).

Un reordenamiento particular

El viernes, la comuna sorpresivamente anunció un “empoderamiento” de la figura de Cristian Delpiani que dejó la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y pasó a la Privada del Intendente Wesner.



¿Por qué es particular el empoderamiento? Porque si uno analiza jerarquías, más allá de los lugares vinculados a Tesorería y Contaduría, Secretaría es el escalón casi previo al intendente, salvando jefatura de Gabinete. Pero el escueto comunicado aclara, al menos conceptualmente, que se trata de un “lugar destacado en la privada del Intendente” que parece mucho más cercano en torno a las decisiones.



Cuando nos trasladamos a los motivos por los cuales Delpiani “sube un nivel” en torno a su labor vinculada a lo social, la comunicación señaló que la medida “responde a un aumento de la demanda social”. En diálogos informales incluso con el propio Delpiani, eso era tema común: desde la asunción en diciembre, ya se notaba un “crecimiento de la demanda, potenciado además por la falta de apoyo de Nación a comedores barriales”. Todo ese impacto fue absorbido, al menos en la medida de lo posible, por el Municipio y la Provincia. Que no alcanza -ya hemos hablado de este tema- pero era una forma de amortiguar el golpe.



A esta situación de comedores barriales se le suma la demanda individual, que creció de golpe y en gran cantidad: no sólo en comida, sino en materiales, en lugares para vivir por la suba de alquileres, entre otras tantísimas cuestiones.



Con todo este contexto, Delpiani es empoderado para “planificar, rediseñar y evaluar políticas públicas”. Si bien es trabajador de planta permanente, lo que se sugiere es una especie de asesoría y trabajo macro de una situación que, evidencia, necesita más que el trabajo diario.



En paralelo, también informaron que la licenciada en Psicología María Laura Gamberini asumirá como reemplazante de Delpiani en Desarrollo de la Comunidad.

La planilla de la discordia

El conflicto entre Sindicato de Trabajadores Municipales y Ejecutivo sumó otro peculiar episodio. Al de los pasacalles (que tiene actualización) se le sumó un cruce fuerte por … una planilla. Así como lo lees. Pero para que entiendas, repasemos.



El martes, y de forma sorpresiva -recordemos que las partes se encuentran en conciliación obligatoria y para ese entonces ya se habían reunido en el Ministerio de Trabajo- el sindicato avisó con urgencia que los afiliados no firmen una planilla enviada por la Dirección de Personal y Recursos Humanos del Municipio.



¿Qué tenía de importante? Que la nota expresaba en uno de sus párrafos que “en caso de que se registre algún tipo de enfermedad / discapacidad no avalada por Provincia ART se dará automáticamente la baja en su puesto laboral”. Es decir, un despido justificado.



Hasta ahí, la comunicación era por los medios y en los grupos de Whatsapp que tiene el gremio con sus delegados, más no directamente con el trabajador. Ante la consulta inevitable de los medios locales a integrantes del Ejecutivo, la sorpresa era mayor: había desconocimiento, incluso, de la existencia de esa planilla. ¿Con membrete oficial, sello? Sí, pero nadie había visto esa nota.



Vamos a reconstruir lo que sucedió al menos de cuatro fuentes distintas de trabajadores técnicos que, vale la aclaración, están lejos de tener una postura partidaria sobre gremio o Ejecutivo. Días antes de esta situación, desde el Whatsapp de Personal y Recursos Humanos se notificó a los trabajadores que se enviarían a las oficinas planillas para actualizar los legajos. Es algo rutinario y que se hace con cierta frecuencia.



Ese mismo martes a primera hora, efectivamente las planillas fueron distribuidas en las dependencias y, desde allí, a cada trabajador. Al menos los cuatro consultados recibieron tres formularios y no estaba la planilla denunciada por el STMO.



Tras la denuncia del gremio, el Municipio oficialmente no tomó postura pública pero sí se hizo puertas para adentro: en otro comunicado, la Dirección de Personal dejó en claro que no había que firmar la planilla que denunciaba el STMO porque nunca la había enviado. Es decir, desmintieron al sindicato.



¿Qué hizo el sindicato luego? Filtró que la planilla “apareció” en el Hospital y evitaron dar detalles de los trabajadores que la recibieron para “no exponerlos”. Ya pasadas algunas horas, se insistió en que del Municipio no salió la planilla y no había intenciones de hacerlo tampoco.



Con todo esto … otra reunión en el Ministerio de Trabajo. La segunda. Entre lo más destacado según se pudo reconstruir, se hizo un balance de los resultados de inspecciones en distintos servicios del Hospital, concretadas en base a las denuncias que había expuesto el Sindicato por las condiciones de seguridad e higiene. La comuna, en este sentido, presentó un plan de trabajo en los lugares donde se pidieron modificaciones.



Además, la famosa planilla se metió en la discusión: en actas el Municipio dejó en claro que no se envió, mientras que el Sindicato intentó imponer su versión.



Obviamente, el gremio pidió una oferta salarial al Ejecutivo que no llevó, dado que sostienen que el acuerdo paritario rige hasta septiembre, con el pago del salario de agosto que tendrá un porcentaje de suba.



De hecho, llevándolo al plano del análisis, la conciliación vencerá esta semana, al filo de la llegada de septiembre … donde se deberían retomar las conversaciones salariales. Veremos si hay prórroga desde el Ministerio de Trabajo y cómo continúa, dado que se supo que habrá una nueva reunión y allí se definirán los pasos a seguir.



Al principio del tema les contamos que había actualización con los pasacalles, ¿recuerdas? Al menos hasta el sábado a la tarde los pasacalles … volvieron a estar colgados afuera del Hospital. Son los mismos que estuvieron días atrás y los retiró Control Urbano, e incluso el famoso “No monotributista” que estuvo en el Palacio Belgrano también está en el centro de salud público local. Veremos si el Ejecutivo vuelve a aplicar la ordenanza que prohíbe la colocación de pasacalles “suspendidos”.



Un detalle al pasar: a fines de la semana pasada se reunió la CGT Olavarría para que todos los secretarios que asumieron en abril recibieran los diplomas que acreditan sus cargos. En las fotos difundidas se mostró que estuvo José Stuppia en la cena, quien no aparecía en las fotos de reuniones previas de la entidad.

Florecen libertarios: bendijeron a Pro-Libertad

Parece que el referente seccional de La Libertad Avanza Alejandro Speroni tuvo trabajo en esto de bendecir espacios y dirigentes. Es que habilitó al Pro-Libertad, que tiene como referencia seccional a Andrea Coronel, a comenzar a unificar criterios y pensar armados para las legislativas del próximo año. Sin contar, claro, que falta saber la postura de Celeste Arouxet, referente local de La Libertad Avanza.



Coronel fue al encuentro con Speroni junto a Juan Godoy, referente del Pro-Libertad de General Alvear. La reunión, según informó oficialmente Coronel “sirvió para que ambos espacios unifiquen criterios de cara a la elección legislativa del próximo año en cada uno de los distritos. Ya que la realidad que vivimos los bonaerenses reclama el mayor esfuerzo, compromiso para transformar el presente y mejorar las condiciones futuras”.



Por ahora, la unificación de criterio no contempla el diálogo local que necesitará Coronel -y el bullrichismo- con Celeste Arouxet. Si bien han manifestado tratar de tener amplitud, las principales referencias y la mesa chica libertaria está compuesta por dirigentes “puros” del mileísmo local. Es más, aquellos que dudaron: afuera.



Coronel señaló, ya en su rol de armadora seccional, que “designará a los referentes de cada distrito para estrechar lazos operativos del armado político de la séptima sección electoral”.



Insistimos con esto porque no es menor: si bien Bullrich trabaja alineada con Milei (e incluso ya abiertamente discute con su ex líder, el presidente del Pro Mauricio Macri) no es algo puro en los territorios y en este tiempo se construyeron estructuras. Mucho tuvo que ver Sebastián Pareja, pero también hubo una apertura al juego de Speroni.



Restará ver cómo congenian Coronel y Arouxet al menos en Olavarría, un terreno donde parece liderar con comodidad la funcionaria de Anses.



Y si de Anses hablamos, la propia Arouxet confirmó que se designó, tras varios meses desde el cambio de gestión, al titular de la UDAI de nuestra ciudad: se trata de José Hamse. La particularidad -que resaltó la dirigente libertaria- es que es un trabajador del organismo “con casi veinte años de trayectoria desempeñando su función de manera impecable”.



“Felicitaciones y orgullosa de que seamos equipo” dijo.

¿Camino al veto?

Sesionó el Concejo Deliberante el jueves. Vamos a destacar que todos los proyectos que se trataron fueron locales. Esta vez, nada de “cosas nacionales”. Desde comisiones llegó la propuesta del PRO-ERF de aplicar un descuento de 50% en el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a los pequeños comerciantes. El proyecto se había presentado en julio. Guillermina Amespil encuadró la propuesta en dos noticias que se conocieron ese mes: el intendente había informado que entre marzo y junio cerraron 238 comercios y se aplicó la suba de tasas, la segunda del año. Agreguemos que es una iniciativa en línea con las que había aplicado Ezequiel Galli durante su gestión.



“Si fueron casi 250 los comercios que cerraron en el primer semestre, como dijo el Municipio, mínimamente tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance para que no sean 250 más en el segundo semestre” dijo Amespil. Detalló los beneficios incluidos en la ordenanza para los contribuyentes más chicos de la tasa y le planteó al Ejecutivo la necesidad de tener “un acercamiento porque el sector tiene mucho para compartir y necesita ayuda”. Ese último mensaje fue después subrayado por la concejal de La Libertad Avanza, Paola Odello, quien es comerciante.



Señalemos también que los dos bloques libertarios intervinieron a favor del proyecto y en defensa del sector, aunque con argumentaciones distintas. Mientras Odello habló de las consecuencias económicas de la etapa de aislamiento social por la pandemia –“después de 2021 muchos comerciantes quedamos con muchas deudas y no tuvimos ningún beneficio” dijo- Marcelo Petehs del unibloque Libertad Olavarría no eludió el contexto actual y habló de “ajuste” –“esta situación apremiante que viven los comerciantes no es solamente de ellos, es de todos, producto de un ajuste nacional que creo que era y es necesario”, fueron sus palabras-.



El bloque de Unión por la Patria pidió abstenerse y Federico Aguilera lo fundamentó como un pedido del Ejecutivo para “trabajar en medidas y respuestas concretas”. La abstención se aprobó por mayoría, con el doble voto de la presidencia: solamente la UCR apoyó al oficialismo en esto. Pero alcanzó, obvio.



Ahí nomás pasaron a votar la ordenanza y todos los bloques la apoyaron: salió por unanimidad. Pero no podemos dejar de notar que la abstención del oficialismo es una señal que puede adelantar un futuro veto del intendente a la medida. En pocas semanas lo sabremos.

Transporte público: “todavía estamos en emergencia”

Un pedido de informe que presentó La Libertad Avanza en la sesión sirvió para que nos enteráramos que se reunió la Mesa de Emergencia del Transporte y que hubo novedades muy importantes. La principal es que la empresa del recorrido urbano -la única que fue- presentó un plan de inversión para adquirir nuevas unidades y sumar geolocalización de los micros, entre otras cosas.



Entre cruces de responsabilidades por la situación de emergencia -si es la Nación, si es la Provincia, si es el Municipio, si son todos- los concejales expusieron distintos temas que se han tratado en esa Mesa y se puede inferir que han trabajado para pedir información y datos, para analizarlos y para buscar que las empresas se comprometan a mejorar el servicio.



Hilario Galli, concejal de PRO, afirmó que “todavía estamos en emergencia. ¿Estamos en condiciones de mejorar la frecuencia? Claramente no, porque no alcanza ni el boleto que se está obteniendo ni alcanzan tampoco los subsidios”. Se refirió a la estructura de costos de la concesionaria urbana para informar que presentó gastos por 160 millones de pesos mensuales e ingresos por subsidios de 50 millones. “El subsidio que antes llegaba a cubrir el 60% de sus costos hoy cubre solamente un tercio o menos” concluyó.



El viernes habló el presidente del HCD y presidente de la Mesa, Guillermo Santellán, en Radio Olavarría donde respondió por una consulta que había expuesto la concejal Adela Casamayor en la sesión: el rol de Walter Barraco en la concesionaria interurbana. Así informó que no es el dueño mayoritario, aunque asiste a las reuniones en representación de Las Sierras.



Una cortita antes de las cortitas: en la misma sesión se aprobó un pedido de informe de la bancada radical por la construcción de un predio social y deportivo en el edificio del ex matadero municipal. Apuntaron a impedimentos ambientales y legales para el funcionamiento de una sede de ese tipo en el predio de avenida Emiliozzi.

Cortitas

Elecciones de delegados. Este domingo se desarrollará la jornada electoral. En tres localidades hay más de un candidato: Espigas, Sierra Chica y Sierras Bayas.



Estacionamiento medido. Los concejales del PRO comunicaron que buscarán volver a poner en agenda el proyecto de modificación del servicio que en octubre del año pasado había impulsado el ex intendente Ezequiel Galli. “Aun habiéndose implementado el nuevo sistema de Estacionamiento Medido, sigue siendo imperioso incorporar estas modificaciones” expresó el bloque.



La causa por contaminación del arroyo. Te acordás que la semana pasada te contamos que el intendente Wesner, en nombre de la Municipalidad, se presentó como particular damnificado en la causa que investiga la UFI Nº 10 local. Bueno, esta semana pudimos confirmar que fue aceptado el pedido. Lo habilitó la jueza del Juzgado de Garantías Nº 1



Martín Endere con la UIPBA. El diputado provincial del PRO se reunió con las autoridades de la Unión Industrial de la provincia a quienes informó de dos proyectos en los que trabaja. No, no dijeron en qué consisten.

